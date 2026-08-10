Roma Gabriel Martinelli transferi ustida ishlamoqda
Roma Arsenal hujumchisi Gabriel Martinellini yozgi transfer oynasining so‘nggi kunlarida jamoaga jalb qilish imkoniyatlarini o‘rganmoqda. Klub sport direktori Toni D’Amiko 25 yoshli futbolchini asosiy muqobil sifatida ko‘rib chiqmoqda, chunki uning Arsenal bilan shartnomasi yakuniga yetmoqda va yangi bitim bo‘yicha kelishuv yo‘q.
Italiyaning Roma klubi yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlarida hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Londonning Arsenal jamoasi hujumchisi Gabriel Martinelliga qiziqish bildirmoqda. GOAL.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, rimliklar bosh murabbiy Jan Pero Gasperining taktik talablarini bajarish uchun faol ravishda yangi kanat futbolchisini qidirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tajribali mutaxassis Gasperi kelgusi mavsum uchun oʻz oʻyin uslubiga mos keladigan, ayniqsa, chap qanotda yuqori intensivlikda harakat qila oladigan oʻng oyoqli hujumchini jamoaga olib kelishni talab qilmoqda. Transfer oynasi davomida Giallorossi bir qator taniqli nomlar, jumladan Meyson Grinvud, Antonio Nusa va Alexandro Garnacho kabi futbolchilar bilan bogʻlangan edi. Biroq muzokaralar kutilgan natija bermagach, klub rahbariyati boshqa muqobil variantlarga eʼtibor qaratdi.
Martinellining Arsenaljdagi noaniq kelajagiCorriere dello Sport xabariga koʻra, Roma sport direktori Toni DʼAmiko braziliyalik futbolchi Gabriel Martinellini asosiy muqobil sifatida koʻrib chiqmoqda. 25 yoshli futbolchining London klubidagi kelajagi hozircha soʻrov ostida qolmoqda. Uning „kanonirlar“ bilan amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va tomonlar hali yangi bitim boʻyicha kelishuvga erishmagani bu ehtimolni oshiradi.
Shuningdek, jamoaga Christos Tzolisning kelib qoʻshilishi Martinellining Mikel Arteta boshchiligidagi asosiy tarkibga kirish imkoniyatini pasaytirib yubordi. Natijada futbolchi Arsenal uchun ikkinchi darajali variantga aylanib qolishi mumkinligi aytilmoqda. DʼAmiko aynan shu vaziyatdan foydalanib, futbolchini transfer qilish imkoniyatlarini oʻrganib chiqmoqda.
Moliyaviy toʻsiqlar va muqobil variantlarTransferning amalga oshishi uchun bir qancha jiddiy moliyaviy qiyinchiliklar mavjud. OAV maʼlumotlariga koʻra, Arsenal futbolchini arzon narxda qoʻyib yuborish niyatida emas. Ingliz klubi braziliyalik vinger uchun 40 milliondan 45 million yevrogacha boʻlgan mablagʻ talab qilishi mumkin. Bundan tashqari, futbolchining shaxsiy maoshi ham Roma klubining moliyaviy imkoniyatlariga ogʻirlik qilishi ehtimoldan xoli emas.
Shu sababli, rimliklar bir vaqtning oʻzida boshqa yoʻnalishlarda ham ish olib bormoqda. Asosiy muqobil variant sifatida Portu klubining yulduzi Rodrigo Mora koʻrib chiqilmoqda. Italiya klubi portugaliyalik yosh isteʼdod egasini arzonroq va istiqbolli variant sifatida toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olishga tayyor ekani xabar qilinmoqda.
…