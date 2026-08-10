Roma Gabriel Martinelli transferi ustida ishlamoqda

·44·Sport
Roma Gabriel Martinelli transferi ustida ishlamoqda
Qisqacha

Roma Arsenal hujumchisi Gabriel Martinellini yozgi transfer oynasining so‘nggi kunlarida jamoaga jalb qilish imkoniyatlarini o‘rganmoqda. Klub sport direktori Toni D’Amiko 25 yoshli futbolchini asosiy muqobil sifatida ko‘rib chiqmoqda, chunki uning Arsenal bilan shartnomasi yakuniga yetmoqda va yangi bitim bo‘yicha kelishuv yo‘q.

Italiyaning Roma klubi yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlarida hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Londonning Arsenal jamoasi hujumchisi Gabriel Martinelliga qiziqish bildirmoqda. GOAL.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, rimliklar bosh murabbiy Jan Pero Gasperining taktik talablarini bajarish uchun faol ravishda yangi kanat futbolchisini qidirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tajribali mutaxassis Gasperi kelgusi mavsum uchun oʻz oʻyin uslubiga mos keladigan, ayniqsa, chap qanotda yuqori intensivlikda harakat qila oladigan oʻng oyoqli hujumchini jamoaga olib kelishni talab qilmoqda. Transfer oynasi davomida Giallorossi bir qator taniqli nomlar, jumladan Meyson Grinvud, Antonio Nusa va Alexandro Garnacho kabi futbolchilar bilan bogʻlangan edi. Biroq muzokaralar kutilgan natija bermagach, klub rahbariyati boshqa muqobil variantlarga eʼtibor qaratdi.

Martinellining Arsenaljdagi noaniq kelajagi

Corriere dello Sport xabariga koʻra, Roma sport direktori Toni DʼAmiko braziliyalik futbolchi Gabriel Martinellini asosiy muqobil sifatida koʻrib chiqmoqda. 25 yoshli futbolchining London klubidagi kelajagi hozircha soʻrov ostida qolmoqda. Uning „kanonirlar“ bilan amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va tomonlar hali yangi bitim boʻyicha kelishuvga erishmagani bu ehtimolni oshiradi.

Shuningdek, jamoaga Christos Tzolisning kelib qoʻshilishi Martinellining Mikel Arteta boshchiligidagi asosiy tarkibga kirish imkoniyatini pasaytirib yubordi. Natijada futbolchi Arsenal uchun ikkinchi darajali variantga aylanib qolishi mumkinligi aytilmoqda. DʼAmiko aynan shu vaziyatdan foydalanib, futbolchini transfer qilish imkoniyatlarini oʻrganib chiqmoqda.

Moliyaviy toʻsiqlar va muqobil variantlar

Transferning amalga oshishi uchun bir qancha jiddiy moliyaviy qiyinchiliklar mavjud. OAV maʼlumotlariga koʻra, Arsenal futbolchini arzon narxda qoʻyib yuborish niyatida emas. Ingliz klubi braziliyalik vinger uchun 40 milliondan 45 million yevrogacha boʻlgan mablagʻ talab qilishi mumkin. Bundan tashqari, futbolchining shaxsiy maoshi ham Roma klubining moliyaviy imkoniyatlariga ogʻirlik qilishi ehtimoldan xoli emas.

Shu sababli, rimliklar bir vaqtning oʻzida boshqa yoʻnalishlarda ham ish olib bormoqda. Asosiy muqobil variant sifatida Portu klubining yulduzi Rodrigo Mora koʻrib chiqilmoqda. Italiya klubi portugaliyalik yosh isteʼdod egasini arzonroq va istiqbolli variant sifatida toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olishga tayyor ekani xabar qilinmoqda.

RomaGabriel MartinelliArsenalJan Pero GasperiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)