«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar
«Paxtakor» klubi Osiyo Chempionlar Ligasi Elita musobaqasida Emilian Karasni rasmiy bosh murabbiy sifatida ro‘yxatdan o‘tkazdi. Bunga OFKning murabbiylik litsenziyasiga qo‘ygan talablari sabab bo‘lgan. Emilian Karas o‘yin qaydnomasi, matbuot anjumanlari va boshqa rasmiy tadbirlarda jamoa bosh murabbiyi sifatida qatnashadi.
Toshkentning «Paxtakor» klubi Osiyo Chempionlar Ligasi Elita (OFC Elite Champions League) musobaqasidagi ishtiroki oldidan muhim tashkiliy vaziyatga aniqlik kiritdi. OFK talablariga muvofiq, Emilian Karas qit’a turnirida jamonning rasmiy bosh murabbiyi sifatida ro‘yxatdan o‘tkazildi.
Bu haqda poytaxt klubi matbuot xizmati rasmiy ma’lumot tarqatdi.
Litsenziya va OFK talabi: O‘zgarishning asosiy sababi nimada?
Osiyo Futbol Konfederatsiyasi (OFK) tomonidan klublar o‘rtasidagi eng nufuzli musobaqa uchun belgilangan murabbiylik litsenziyasi talablari juda qat’iy hisoblanadi. Shu sababli «Paxtakor» ushbu musobaqada zarur murabbiylik kategoriyasiga ega bo‘lgan mutaxassisni bosh murabbiy sifatida ko‘rsatishga majbur bo‘ldi.
Klub bergan bayonotda quyidagicha ta’kidlanadi:
«OFK klublar musobaqalari uchun qo‘yilgan talablar sababli Elit Osiyo Chempionlar Ligasida zarur litsenziyaga ega bo‘lgan Emilian Karas bosh murabbiy sifatida rasmiy tadbirlarda ishtirok etadi.
U o‘yin qaydnomasi, matbuot anjumanlari va boshqa sirtqi hamda bevosita rasmiy tadbirlarda «Paxtakor» bosh murabbiyi sifatida qatnashadi», — deyiladi klub xabarida.
Xalqaro maydondagi muhim start
Emilian Karas o‘z faoliyati davomida xalqaro maydonda boy tajriba to‘plagan mutaxassislardan biri hisoblanadi. Ushbu tayinlov va qaror «Paxtakor»ga OFK reglamenti talablarini to‘liq bajargan holda qit’aning eng kuchli klublari bilan bo‘ladigan bahslarga bevosita e’tibor qaratish imkonini beradi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…