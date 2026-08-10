Xitoyda tarmoqqa bogʻlanmaydigan kuzatuv kameralari bozori yarimta ulushdan oshdi

·39·Texno
Xitoyda tarmoqqa bogʻlanmaydigan kuzatuv kameralari bozori yarimta ulushdan oshdi
Qisqacha

Xitoyda Wi-Fi tarmoqlari va doimiy elektr ta'minotiga ehtiyoj sezmaydigan kuzatuv kameralari savdosi 2026-yilning birinchi yarmida umumiy bozorning 50,1 foizini egalladi. Umumiy kamera savdosi 8,9 foizga kamayganiga qaramay, ko'cha uchun mo'ljallangan 4G-qurilmalar ulushi o'tgan yilgi 35,7 foizdan oshdi. SIM-karta va mustaqil quvvat manbalari bilan ishlaydigan bu kameralarni elektr va simli tarmoqlar bo'lmagan hududlarga o'rnatish mumkin.

Xitoyning isteʼmolchilik videokuzatuv kameralari bozorida ilk bor tarixiy burilish yuz berdi. Runto Technology kompaniyasining 2026-yilning birinchi yarmi yakunlariga koʻra taqdim etgan maʼlumotiga tayanilsa, mamlakatda Wi-Fi tarmoqlari va doimiy elektr taʼminotiga ehtiyoj sezmaydigan kuzatuv moslamalari savdosi umumiy bozurning yarmidan koʻpini egalladi. Ushbu koʻrsatkich texnologiya olamida mustaqil qurilmalarga boʻlgan talab keskin oshganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, mamlakatdagi umumiy kamera savdosi 8,9 foizga kamayganiga qaramay, koʻcha uchun moʻljallangan 4G-qurilmalar segmenti oʻsishda davom etgan. Anʼanaviy elektron tijorat maydonchalarida bunday kameralarning ulushi 50,1 foizga yetib, ilk bor bozorning yarmidan oshgan. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning mos davrida bu koʻrsatkich atigi 35,7 foizni tashkil etgan edi.

Mazkur turdagi kameralarning asosiy ustunligi ularning uy interneti va simli tarmoqlardan butunlay mustaqilligidir. Ichiga oʻrnatilgan SIM-karta yordamida ishlaydigan bunday texnologiyalarni simi tortilmagan olis hududlarda, jumladan, dala hovlilarda, qurilish maydonchalarida, bogʻlarda, hovuz boʻylarida yoki shahar tashqarisidagi doʻkonlarda ham muammosiz oʻrnatish mumkin.

Mustaqil quvvat manbalari va qulay oʻrnatish

Qurilmalarning yanada ommalashishiga quyosh panellari bilan jihozlangan versiyalarining paydo boʻlgani ham sabab boʻldi. Quyosh panelli kameralar doimiy elektr tarmogʻiga ulanishni talab etmaydi. Ishlab chiqaruvchilarning hisob-kitoblariga koʻra, ustunga bunday kamerani oʻrnatish jarayoni atigi oʻn daqiqadan biroz koʻproq vaqtni oladi va ortiqcha kabellarni tortish mashaqqatidan xalos etadi.

Bozorning bu qadar jadal rivojlanishi mahalliy brendlarning mazkur yoʻnalishga faol sarmoya kiritishi bilan izohlanadi. Xususan, ixbt.com xabar berishicha, Xiaomi mart oyida oʻzining ilk tashqi 4G-kamerasini omma eʼtiboriga havola qilgan boʻlsa, Hikvision ham shunday turdagi qurilmalar qatorini yanada kengaytirgan.

Sunʼiy intellekt va yangi imkoniyatlar

Bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar faqatgina tasvir aniqligi boʻyicha emas, balki qurilmalarning funksional imkoniyatlari borasida ham oʻzaro qattiq raqobat olib bormoqda. Oʻrta narx segmentidagi kameralarga sunʼiy intellekt yordamida insonlarni tanib olish tizimlari, takomillashtirilgan tungi koʻrish rejimlari hamda koʻp kamerali panoramali tasvirga olish funksiyalari joriy etilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, bunday texnologik yechimlar isteʼmolchilarga xavfsizlikni taʼminlashda mutlaqo yangi darajadagi qulayliklarni taqdim etadi. Tarmoq va elektr boʻlmagan joylarda ham uzluksiz ishlay oladigan kuzatuv kameralariga boʻlgan yuqori talab yaqin kelajakda boshqa mamlakatlar bozorlarida ham ushbu trendning ommalashishiga turtki boʻlishi kutilmoqda.

Videokuzatuv4G kameraXiaomiHikvisionTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi