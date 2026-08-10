Italiya futbolida keskinlik: Malagò va Maldini o‘rtasidagi ziddiyat
Jovanni Malagò bir vaqtning o‘zida Paolo Maldinining keskin intervyusi va Diana Bianchedining Italiya terma jamoasi delegatsiyasi rahbari etib tayinlanishi atrofidagi mojaroga duch keldi. Paolo Maldini «Malagò kelishuvga amal qilmadi» degan fikrni bildirganidan so‘ng, tomonlar o‘rtasida rejalashtirilgan uchrashuv bo‘lmasligi mumkin.
Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) rahbari Jovanni Malagò yakshanba kunini o‘ta og‘ir va ziddiyatli vaziyatda o‘tkazdi. Corriere della Sera nashri xabar qilishicha, tashkilot rahbari bir vaqtning o‘zida Paolo Maldinining keskin intervyusi hamda milliy terma jamoa atrofidagi kadrlar tayinlovi tufayli yuzaga kelgan yangi mo‘jara bilan yuzma-yuz kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hafta oxiri boshlanishiyoq Malagò Italiya futboli afsonasi Paolo Maldinining Corriere della Sera nashriga bergan intervyusini o‘qib chiqdi. Ushbu suhbatdagi ayrim jumlalar federatsiya rahbarida chuqur afsus va xafagarchilik uyg‘otgan.
Maldinining eʼtirozi va kutilmagan bayonotPaolo Maldini o‘z intervyusida Jovanni Malagòga nisbatan «Malagò kelishuvga amal qilmadi» degan jiddiy fikrni bildirgan. Ushbu so‘zlar federatsiya rahbarini qattiq ajablantirgan, chunki u ilgariroq La Gazzetta dello Sport nashriga bayonot berib, tatillardan keyin Maldini bilan shaxsan uchrashish niyatida ekanini maʼlum qilgandi.
Nashrning yozishicha, Maldinining bu bayonotidan keyin tomonlar o‘rtasidagi ehtimoliy muloqot umuman bo‘lib o‘tmasligi mumkin. Ushbu intervyu Malagòning muloqotga unchalik moyil bo‘lmagan shaxslardan o‘zini uzoqroq tutishga qaror qilgani naqadar to‘g‘ri bo‘lganiga bo‘lgan eʼtiqodini yanada mustahkamlagan ko‘rinadi.
Diana Bianchedi tayinlovi atrofidagi mojaroKun davomidagi ikkinchi asosiy muammo Diana Bianchedining Italiya terma jamoasi delegatsiyasi rahbari etib tayinlanishi bilan bog‘liq bo‘ldi. Corriere della Sera maʼlumotiga ko‘ra, CONI prezidenti Buonfiglioga faqat shanba kuni kechquri soat 21:00 da qo‘ng‘iroq qilingan, Bianchedining o‘zi esa rasmiy eʼlondan so‘ng yakshanba kuni tongda xabardor qilingan.
Malagò bu qarorni mutlaqo yakka o‘zi qabul qilgan va hatto Mancini hamda Klaudio Ranieri bilan ham maslahatlashmagani aniqlangan. Mazkur kutilmagan qadam federatsiyaning barcha tarkibiy qismlarini hayratda qoldirganiga qaramay, FIGC rahbari hozircha hech qanday muammo yo‘qligiga qatʼiy ishonmoqda.
…