Italiya futbolida keskinlik: Malagò va Maldini o‘rtasidagi ziddiyat

·56·Sport
Italiya futbolida keskinlik: Malagò va Maldini o‘rtasidagi ziddiyat
Qisqacha

Jovanni Malagò bir vaqtning o‘zida Paolo Maldinining keskin intervyusi va Diana Bianchedining Italiya terma jamoasi delegatsiyasi rahbari etib tayinlanishi atrofidagi mojaroga duch keldi. Paolo Maldini «Malagò kelishuvga amal qilmadi» degan fikrni bildirganidan so‘ng, tomonlar o‘rtasida rejalashtirilgan uchrashuv bo‘lmasligi mumkin.

Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) rahbari Jovanni Malagò yakshanba kunini o‘ta og‘ir va ziddiyatli vaziyatda o‘tkazdi. Corriere della Sera nashri xabar qilishicha, tashkilot rahbari bir vaqtning o‘zida Paolo Maldinining keskin intervyusi hamda milliy terma jamoa atrofidagi kadrlar tayinlovi tufayli yuzaga kelgan yangi mo‘jara bilan yuzma-yuz kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hafta oxiri boshlanishiyoq Malagò Italiya futboli afsonasi Paolo Maldinining Corriere della Sera nashriga bergan intervyusini o‘qib chiqdi. Ushbu suhbatdagi ayrim jumlalar federatsiya rahbarida chuqur afsus va xafagarchilik uyg‘otgan.

Maldinining eʼtirozi va kutilmagan bayonot

Paolo Maldini o‘z intervyusida Jovanni Malagòga nisbatan «Malagò kelishuvga amal qilmadi» degan jiddiy fikrni bildirgan. Ushbu so‘zlar federatsiya rahbarini qattiq ajablantirgan, chunki u ilgariroq La Gazzetta dello Sport nashriga bayonot berib, tatillardan keyin Maldini bilan shaxsan uchrashish niyatida ekanini maʼlum qilgandi.

Nashrning yozishicha, Maldinining bu bayonotidan keyin tomonlar o‘rtasidagi ehtimoliy muloqot umuman bo‘lib o‘tmasligi mumkin. Ushbu intervyu Malagòning muloqotga unchalik moyil bo‘lmagan shaxslardan o‘zini uzoqroq tutishga qaror qilgani naqadar to‘g‘ri bo‘lganiga bo‘lgan eʼtiqodini yanada mustahkamlagan ko‘rinadi.

Diana Bianchedi tayinlovi atrofidagi mojaro

Kun davomidagi ikkinchi asosiy muammo Diana Bianchedining Italiya terma jamoasi delegatsiyasi rahbari etib tayinlanishi bilan bog‘liq bo‘ldi. Corriere della Sera maʼlumotiga ko‘ra, CONI prezidenti Buonfiglioga faqat shanba kuni kechquri soat 21:00 da qo‘ng‘iroq qilingan, Bianchedining o‘zi esa rasmiy eʼlondan so‘ng yakshanba kuni tongda xabardor qilingan.

Malagò bu qarorni mutlaqo yakka o‘zi qabul qilgan va hatto Mancini hamda Klaudio Ranieri bilan ham maslahatlashmagani aniqlangan. Mazkur kutilmagan qadam federatsiyaning barcha tarkibiy qismlarini hayratda qoldirganiga qaramay, FIGC rahbari hozircha hech qanday muammo yo‘qligiga qatʼiy ishonmoqda.

Giovanni MalagòPaolo MaldiniFIGCDiana BianchediItaliya terma jamoasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)