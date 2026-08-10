Germaniya terma jamoasini qabul qilib olgan Yurgen Kloppni qanday sinovlar kutmoqda

·61·Sport
Germaniya terma jamoasini qabul qilib olgan Yurgen Kloppni qanday sinovlar kutmoqda
Qisqacha

Yurgen Klopp Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib 2030 yilgi mundial yakuniga qadar mo'ljallangan to'rt yillik shartnoma asosida tayinlandi. 2026 yilgi jahon chempionatining pley-off bosqichida Paragvaydan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng Julian Nagelsmann lavozimini tark etdi. Kloppga nisbatan hech qanday imtiyoz berilmaydi va uning yangi lavozimdagi qisqa "asal oyi" atigi bitta uchrashuv bilan cheklanishi kutilmoqda.

Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyligiga tayinlangan Yurgen Kloppga nisbatan hech qanday imtiyoz yoki maxsus yondashuv qoʻllanilmaydi. Mutaxassisning yangi lavozimdagi ilk davri atigi bitta uchrashuvdan iborat "asal oyi" bilan cheklanishi kutilmoqda. 2024 yilning yozida Liverpul klubidagi deyarli toʻqqiz yillik faoliyatiga yakun yasab, vaqtinchalik tanaffus olgan tajribali murabbiy xalqaro maydondagi mutlaqo boshqacha masʼuliyatli bosqichga qadam qoʻymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 2026 yilgi jahon chempionatining pley-off bosqichida Paragvaydan uchralgan alamli magʻlubiyat nemis futboli rahbarlarini keskin choralar koʻrishga majbur qildi. Ushbu muvaffaqiyatsizlik Julian Nagelsmann uchun terma jamoadagi soʻnggi oʻyin boʻlib chiqdi va Germaniya futbol ittifoqi zudlik bilan Yurgen Kloppni 2030 yilgi mundial yakuniga qadar moʻljallangan toʻrt yillik shartnoma asosida bosh murabbiy etib tayinladi.

Yangi chaqiruv va oilaviy shartlar

Qizigʻi shundaki, Klopp oʻzining taqdimot marosimida matbuot vakillaridan uning oilasiga tegishmaslikni hamda shaxsiy hayotiga aralashmaslikni qatʼiy talab qildi. Murabbiy agar bu shart bajarilsagina, tuzilgan shartnoma shartlarini oxirigacha toʻla bajarishini va bosimga bardosh berishini taʼkidlab oʻtdi. Biroq uning bu bayonoti Germaniya futbol jamoatchiligida turlicha munosabatlarga sabab boʻldi.

Germaniya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Dietmar Hamann GOAL nashriga bergan intervyusida Kloppga nisbatan hech qanday yon bosish boʻlmasligini ochiq aytdi. Uning fikricha, murabbiyning oilasini bu masalaga aralashtirgani biroz tushunarsiz, chunki mutaxassislar va muxlislar faqat natijaga qarab baho beradi.

Natijalar hal qiluvchi ahamiyatga ega

“U oʻz oilasi haqida gapirdi. Nega buni oʻrtaga tashlaganini tushunmadim, chunki hech kim uning oilasi bilan qiziqmaydi”, — deydi Hamann. Sobiq futbolchining soʻzlariga koʻra, Klopp ham boshqa har qanday murabbiy kabi faqat koʻrsatgan natijalari orqali baholanadi va uni atigi bitta oʻyindan iborat qisqa imtiyozli davr kutmoqda.

Agar terma jamojaning oʻyini va koʻrsatkichlari talab darajasida boʻlmasa, Yurgen Klopp ham boshqa kasbdoshlari singari tanqidlar ostida qoladi va yuzaga kelgan vaziyatga munosib javob berishiga toʻgʻri keladi. Dortmundning Borussiya hamda Liverpul klublaridagi muvaffaqiyatli davrlaridan soʻng, xalqaro miqyosdagi bu yangi sinov tajribali murabbiy uchun butunlay boshqacha yondashuv hamda sabr talab etishi aniq.

Yurgen KloppGermaniyaFutbolDietmar HamannJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)