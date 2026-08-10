Germaniya terma jamoasini qabul qilib olgan Yurgen Kloppni qanday sinovlar kutmoqda
Yurgen Klopp Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib 2030 yilgi mundial yakuniga qadar mo'ljallangan to'rt yillik shartnoma asosida tayinlandi. 2026 yilgi jahon chempionatining pley-off bosqichida Paragvaydan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng Julian Nagelsmann lavozimini tark etdi. Kloppga nisbatan hech qanday imtiyoz berilmaydi va uning yangi lavozimdagi qisqa "asal oyi" atigi bitta uchrashuv bilan cheklanishi kutilmoqda.
Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyligiga tayinlangan Yurgen Kloppga nisbatan hech qanday imtiyoz yoki maxsus yondashuv qoʻllanilmaydi. Mutaxassisning yangi lavozimdagi ilk davri atigi bitta uchrashuvdan iborat "asal oyi" bilan cheklanishi kutilmoqda. 2024 yilning yozida Liverpul klubidagi deyarli toʻqqiz yillik faoliyatiga yakun yasab, vaqtinchalik tanaffus olgan tajribali murabbiy xalqaro maydondagi mutlaqo boshqacha masʼuliyatli bosqichga qadam qoʻymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 2026 yilgi jahon chempionatining pley-off bosqichida Paragvaydan uchralgan alamli magʻlubiyat nemis futboli rahbarlarini keskin choralar koʻrishga majbur qildi. Ushbu muvaffaqiyatsizlik Julian Nagelsmann uchun terma jamoadagi soʻnggi oʻyin boʻlib chiqdi va Germaniya futbol ittifoqi zudlik bilan Yurgen Kloppni 2030 yilgi mundial yakuniga qadar moʻljallangan toʻrt yillik shartnoma asosida bosh murabbiy etib tayinladi.
Yangi chaqiruv va oilaviy shartlarQizigʻi shundaki, Klopp oʻzining taqdimot marosimida matbuot vakillaridan uning oilasiga tegishmaslikni hamda shaxsiy hayotiga aralashmaslikni qatʼiy talab qildi. Murabbiy agar bu shart bajarilsagina, tuzilgan shartnoma shartlarini oxirigacha toʻla bajarishini va bosimga bardosh berishini taʼkidlab oʻtdi. Biroq uning bu bayonoti Germaniya futbol jamoatchiligida turlicha munosabatlarga sabab boʻldi.
Germaniya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Dietmar Hamann GOAL nashriga bergan intervyusida Kloppga nisbatan hech qanday yon bosish boʻlmasligini ochiq aytdi. Uning fikricha, murabbiyning oilasini bu masalaga aralashtirgani biroz tushunarsiz, chunki mutaxassislar va muxlislar faqat natijaga qarab baho beradi.
Natijalar hal qiluvchi ahamiyatga ega“U oʻz oilasi haqida gapirdi. Nega buni oʻrtaga tashlaganini tushunmadim, chunki hech kim uning oilasi bilan qiziqmaydi”, — deydi Hamann. Sobiq futbolchining soʻzlariga koʻra, Klopp ham boshqa har qanday murabbiy kabi faqat koʻrsatgan natijalari orqali baholanadi va uni atigi bitta oʻyindan iborat qisqa imtiyozli davr kutmoqda.
Agar terma jamojaning oʻyini va koʻrsatkichlari talab darajasida boʻlmasa, Yurgen Klopp ham boshqa kasbdoshlari singari tanqidlar ostida qoladi va yuzaga kelgan vaziyatga munosib javob berishiga toʻgʻri keladi. Dortmundning Borussiya hamda Liverpul klublaridagi muvaffaqiyatli davrlaridan soʻng, xalqaro miqyosdagi bu yangi sinov tajribali murabbiy uchun butunlay boshqacha yondashuv hamda sabr talab etishi aniq.
…