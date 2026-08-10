«Paxtakor»dan super-transfer: Eron terma jamoasi himoyachisi Toshkentda!
Eron milliy terma jamoasi himoyachisi Murtazo Puraliganji «Paxtakor» futbolchisiga aylandi. 34 yoshli markaziy himoyachi «Persepolis» klubidan erkin agent maqomida kelib qo'shildi va yil oxirigacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi. U klublar miqyosida 300 ga yaqin rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan, Eron terma jamoasi safida esa 54 ta o'yin o'tkazib, 3 ta gol urgan.
Toshkentning «Paxtakor» klubi transfer oynasida navbatdagi yirik va shov-shuvli kelishuvni amalga oshirdi. Eron milliy terma jamoasining tajribali himoyachisi Murtazo Puraliganji rasman «sherlar» a’zosiga aylandi.
Bu haqda poytaxt klubi matbuot xizmati rasman xabar berdi.
Shartnoma tafsilotlari va boy faoliyat
34 yoshli tajribali markaziy himoyachi «Paxtakor» safiga «Persepolis» klubidan erkin agent maqomida kelib qo‘shildi. Futbolchi va klub o‘rtasida yil oxirigacha mo‘ljallangan shartnoma imzolandi.
Puraliganji faoliyati davomida Osiyo va Yevropaning qator nomdor klublarida to‘p surgan:
Eron: «Naft», «Persepolis»
Qatar: «As-Sadd», «Al-Arabi»
Xitoy: «Tyanszin Szinmen Tayger», «Shenchjen»
Belgiya: «Eypen»
Umumiy hisobda u klublar miqyosida 300 ga yaqin rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushib, boy tajriba to‘plagan.
Terma jamoadagi muvaffaqiyatlar va JCH tajribasi
Murtazo Puraliganji Eron milliy terma jamoasida ham muhim figuralardan biri hisoblanadi. U terma jamoa libosida 54 ta o‘yin o‘tkazib, 3 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan.
Eng e’tiborli jihati, tajribali himoyachi 2018 (Rossiya) va 2022 (Qatar) yilgi Jahon chempionatlari final bosqichida Eron terma jamoasining asosiy tarkib futbolchisi sifatida maydonda to‘liq harakat qilgan.
«Biz Puraliganji o‘zining boy tajribasi va ishonchli o‘yinlari bilan jamoamizga katta yordam berishiga ishonamiz. «Paxtakor»ga xush kelibsan, Murtazo!», — deyiladi klub xabarida.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…