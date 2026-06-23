Jon Terri Chelsi rahbariyatidan norozi: Afsonaviy sardor nega eʼtibordan chetda qoldi?

·0·Sport
Jon Terri Chelsi rahbariyatidan norozi: Afsonaviy sardor nega eʼtibordan chetda qoldi?

Londonning Chelsi klubi sobiq sardori Jon Terri oʻtgan mavsumda jamoada yuzaga kelgan murabbiylik inqirozi davrida oʻz nomzodi koʻrib chiqilmaganidan qattiq norozi boʻldi. Afsonaviy himoyachi klub rahbariyatining qarorini oʻziga nisbatan hurmatsizlik deb baholamoqda. Uning fikricha, jamoaning ichki muhitini va muxlislar xohishini undan yaxshiroq biladigan boshqa mutaxassis yoʻq edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Terri Sports Uncensored koʻrsatuvida ishtirok etib, Chelsi rahbariyati vaqtinchalik murabbiy lavozimiga akademiya murabbiyi Kalum Makfarlanni tayinlaganidan hayratda ekanini yashirmadi. Jon Terri oʻzining boy tajribasi va klub bilan oʻn yilliklar davomida shakllangan rishtalari bunday vaziyatda hal qiluvchi rol oʻynashi kerakligini taʼkidladi.

Tajriba va malaka masalasi

Jon Terri faoliyati davomida Chelsi safida 717 ta oʻyinda maydonga tushib, 67 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. U klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli sardor hisoblanadi. Uning hisobida Chempionlar ligasi, beshta Angliya Premer-ligasi, Yevropa ligasi va koʻplab ichki kuboklar mavjud. Aynan shu omillar uni vaqtinchalik boshqaruv uchun eng munosib nomzodga aylantirishi lozim edi.

"Klubni murabbiy tark etganida va rahbariyat vaqtinchalik mutaxassis qidirayotganida, na akademiyada va na asosiy jamoada mendan koʻra malakaliroq inson bor edi. Men nafaqat hujjatlar boʻyicha, balki klubning ruhiyatini tushunish borasida ham hammadan ustun edim", — deya taʼkidladi sobiq futbolchi.

Terri oʻzining murabbiylik faoliyati uchun katta qurbonliklar qilganini eslatib oʻtdi. U Aston Villa jamoasida Din Smitga yordamchi murabbiy boʻlib ishlagan vaqtida oilasidan uzoqda yashaganini, barcha zaruriy murabbiylik litsenziyalarini olish uchun yillarini sarflaganini aytib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub egalari bu mehnatlarni munosib baholamagan.

Muxlislar bilan aloqa

Jon Terrining fikricha, Chelsi kabi katta klublarda murabbiy almashinuvi paytida muxlislar bilan muloqot oʻrnatish juda muhim. U oʻzini jamoa ishqibozlari uchun eng qadrdon inson deb hisoblaydi. "Oʻsha qiyin paytda muxlislarga nima kerakligini men yaxshi bilardim. Men bir yoki ikki oʻyin boʻlsa ham jamoani boshqarishga, muxlislarga ular kutgan his-tuygʻuni berishga tayyor edim", — deydi u.

Eslatib oʻtamiz, Chelsi soʻnggi mavsumlarda murabbiylar almashinuvi borasida barqarorlikka erisha olmayapti. Jon Terri kabi klub afsonalarining eʼtibordan chetda qolishi nafaqat sobiq futbolchilar, balki ekspertlar orasida ham turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Xususan, taniqli jurnalist Pirs Morgan Terrining nomzodi rad etilishini "haqoratli qaror" deb atadi.

Hozirda Chelsi yangi loyihalar ustida ishlamoqda, biroq Jon Terri kabi sadoqatli kadrlarning noroziligi klub ichidagi boshqaruv tizimida hali ham hal qilinishi kerak boʻlgan muammolar borligidan dalolat beradi.

ChelsiJon TerriFutbolAngliya Premer-ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston — Portugaliya bahsini qayerda tomosha qilish mumkin?O‘zbekiston — Portugaliya bahsini qayerda tomosha qilish mumkin?Bugun, 22:03Tottenxem Madridning Real klubi bilan yosh iqtidor transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiTottenxem Madridning Real klubi bilan yosh iqtidor transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 21:56Serxio Aguero: Julian Alvares Barselona uslubiga mukammal darajada mos tushadiSerxio Aguero: Julian Alvares Barselona uslubiga mukammal darajada mos tushadiBugun, 20:59Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"Bugun, 20:19Barselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyorBarselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyorBugun, 20:17Portugaliya — O‘zbekiston: taxminiy tarkiblar e’lon qilindiPortugaliya — O‘zbekiston: taxminiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...