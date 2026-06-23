Jon Terri Chelsi rahbariyatidan norozi: Afsonaviy sardor nega eʼtibordan chetda qoldi?
Londonning Chelsi klubi sobiq sardori Jon Terri oʻtgan mavsumda jamoada yuzaga kelgan murabbiylik inqirozi davrida oʻz nomzodi koʻrib chiqilmaganidan qattiq norozi boʻldi. Afsonaviy himoyachi klub rahbariyatining qarorini oʻziga nisbatan hurmatsizlik deb baholamoqda. Uning fikricha, jamoaning ichki muhitini va muxlislar xohishini undan yaxshiroq biladigan boshqa mutaxassis yoʻq edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Terri Sports Uncensored koʻrsatuvida ishtirok etib, Chelsi rahbariyati vaqtinchalik murabbiy lavozimiga akademiya murabbiyi Kalum Makfarlanni tayinlaganidan hayratda ekanini yashirmadi. Jon Terri oʻzining boy tajribasi va klub bilan oʻn yilliklar davomida shakllangan rishtalari bunday vaziyatda hal qiluvchi rol oʻynashi kerakligini taʼkidladi.
Tajriba va malaka masalasiJon Terri faoliyati davomida Chelsi safida 717 ta oʻyinda maydonga tushib, 67 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. U klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli sardor hisoblanadi. Uning hisobida Chempionlar ligasi, beshta Angliya Premer-ligasi, Yevropa ligasi va koʻplab ichki kuboklar mavjud. Aynan shu omillar uni vaqtinchalik boshqaruv uchun eng munosib nomzodga aylantirishi lozim edi.
"Klubni murabbiy tark etganida va rahbariyat vaqtinchalik mutaxassis qidirayotganida, na akademiyada va na asosiy jamoada mendan koʻra malakaliroq inson bor edi. Men nafaqat hujjatlar boʻyicha, balki klubning ruhiyatini tushunish borasida ham hammadan ustun edim", — deya taʼkidladi sobiq futbolchi.
Terri oʻzining murabbiylik faoliyati uchun katta qurbonliklar qilganini eslatib oʻtdi. U Aston Villa jamoasida Din Smitga yordamchi murabbiy boʻlib ishlagan vaqtida oilasidan uzoqda yashaganini, barcha zaruriy murabbiylik litsenziyalarini olish uchun yillarini sarflaganini aytib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub egalari bu mehnatlarni munosib baholamagan.
Muxlislar bilan aloqaJon Terrining fikricha, Chelsi kabi katta klublarda murabbiy almashinuvi paytida muxlislar bilan muloqot oʻrnatish juda muhim. U oʻzini jamoa ishqibozlari uchun eng qadrdon inson deb hisoblaydi. "Oʻsha qiyin paytda muxlislarga nima kerakligini men yaxshi bilardim. Men bir yoki ikki oʻyin boʻlsa ham jamoani boshqarishga, muxlislarga ular kutgan his-tuygʻuni berishga tayyor edim", — deydi u.
Eslatib oʻtamiz, Chelsi soʻnggi mavsumlarda murabbiylar almashinuvi borasida barqarorlikka erisha olmayapti. Jon Terri kabi klub afsonalarining eʼtibordan chetda qolishi nafaqat sobiq futbolchilar, balki ekspertlar orasida ham turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Xususan, taniqli jurnalist Pirs Morgan Terrining nomzodi rad etilishini "haqoratli qaror" deb atadi.
Hozirda Chelsi yangi loyihalar ustida ishlamoqda, biroq Jon Terri kabi sadoqatli kadrlarning noroziligi klub ichidagi boshqaruv tizimida hali ham hal qilinishi kerak boʻlgan muammolar borligidan dalolat beradi.
…