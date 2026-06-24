Krishtianu Ronaldu Portugaliyaning Jahon chempionatidagi eng yaxshi to‘purariga aylandi

·165·Sport
Krishtianu Ronaldu Portugaliyaning Jahon chempionatidagi eng yaxshi to‘purariga aylandi

Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasining Jahon chempionatlaridagi eng yaxshi to‘purariga aylandi. U O‘zbekistonga qarshi uchrashuvda ikki gol urdi va mundiallardagi gollari sonini 10 taga yetkazdi.

Shu tariqa, Ronaldu uzoq yillar davomida birinchi o‘rinda turgan Eysebioni ortda qoldirdi. Portugaliya futboli afsonasi Jahon chempionatlarida jami 9 ta gol urgan edi.

Reytingda Pauleta 4 ta gol bilan uchinchi o‘rinda turibdi. Joze Augushtu, Gonsalu Ramush va Joze Torresh hisobida esa uchtadan gol bor.

Portugaliyaning Jahon chempionatlaridagi eng yaxshi to‘purarlari:

• Krishtianu Ronaldu — 10 ta gol
• Eysebio — 9 ta gol
• Pauleta — 4 ta gol
• Joze Augushtu — 3 ta gol
• Gonsalu Ramush — 3 ta gol
• Joze Torresh — 3 ta gol

Ronaldu O‘zbekistonga qarshi bahsda dubl qayd etib, terma jamoa tarixidagi yana bir rekordni o‘z nomiga yozib qo‘ydi.

Krishtianu RonalduPortugaliyaO‘zbekistonEysebioPauletaJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted va Arsenal Angliya Premer-ligasining yangi yulduzi uchun kurashmoqdaManchester Yunayted va Arsenal Angliya Premer-ligasining yangi yulduzi uchun kurashmoqdaBugun, 01:18Ronaldu O‘zbekiston ustidan g‘alabadan keyin nimalar dedi?Ronaldu O‘zbekiston ustidan g‘alabadan keyin nimalar dedi?Bugun, 01:09Chelsi Enzo Fernandez uchun narx belgiladi: Real Madrid transferga tayyorgarlik koʻrmoqdaChelsi Enzo Fernandez uchun narx belgiladi: Real Madrid transferga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 00:34Krishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi gollari bilan yangi natija qayd etdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi gollari bilan yangi natija qayd etdiBugun, 00:22O‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholarO‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholarBugun, 00:08Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etdiPortugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 00:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...