Jud Bellingem Angliya terma jamoasida Wayne Rooney rekordini yangiladi

·0·Sport
Jud Bellingem Angliya terma jamoasida Wayne Rooney rekordini yangiladi

Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingem Angliya terma jamoasi safida tarixiy natijani qayd etdi. 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida Gana terma jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda maydonga tushgan futbolchi, "uch sherlar" safida 50 ta oʻyin oʻtkazgan eng yosh oʻyinchiga aylandi. Ushbu koʻrsatkich bilan u afsonaviy Wayne Rooney tomonidan oʻrnatilgan koʻp yillik rekordni yangilashga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Bellingham ushbu marraga 22 yoshu 359 kunligida yetib keldi. Taqqoslash uchun, Manchester Yunayted sobiq hujumchisi Wayne Rooney oʻzining 50-uchrashuvini 23 yoshu 159 kunligida oʻtkazgan edi. Yosh iqtidor egasi nafaqat rekordlarni yangilamoqda, balki Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanib ulgurdi.

Rekordlar ortidagi barqarorlik

Bellinghamning terma jamoadagi debyuti 2020-yilda amalga oshirilgan boʻlib, u qisqa vaqt ichida toʻrtta yirik xalqaro turnirda ishtirok etishga ulgurdi. Bu borada u germaniyalik Jamal Musiala kabi tengdoshlarini ortda qoldirib, toʻrtta yirik musobaqada qatnashgan eng yosh yevropalik futbolchi maqomini ham egallab turibdi. Hozirda uning hisobida terma jamoa safida urilgan 7 ta gol mavjud.

Klub miqyosida ham Jude hayratlanarli natijalar qayd etmoqda. Real Madrid safida oʻtkazgan 140 ta uchrashuvida u 46 marotaba raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan. Uning maydondagi yetakchilik qobiliyati va muhim pallalarda masʼuliyatni oʻz boʻyniga olishi mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Xususan, Jordan Henderson uni "katta oʻyinlar futbolchisi" deb taʼriflab, jamoa uchun oʻta muhim ahamiyatga ega ekanligini taʼkidlagan.

Kelajakdagi maqsadlar va yangi marralar

Statistik tahlillarga koʻra, agar Bellingham keyingi oʻn yillik davomida yiliga oʻrtacha 9 ta oʻyinda ishtirok etishda davom etsa, u Peter Shiltonning 125 talik mutlaq rekordini ham yangilashi mumkin. Hozirda u Bukayo Saka bilan birga 25 yoshga toʻlmasdan 50 ta oʻyin oʻtkazgan besh nafar ingliz futbolchisi qatoridan joy oldi.

Biroq, futbolchining oʻzi uchun shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy muvaffaqiyat ustunroqdir. Angliya terma jamoasi 60 yillik tanaffusdan soʻng nihoyat yirik chempionlikni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Hozirda jamoa Jahon chempionati guruh bosqichida peshqadamlikni saqlab qolish va pley-off bosqichiga yoʻllanmani kafolatlash uchun kurash olib bormoqda. Angliyaning ushbu orzusini amalga oshirishda Jud Bellingemning eng yuqori sport formasida boʻlishi hal qiluvchi omil boʻlishi shubhasiz.

Jude BellinghamReal MadridAngliyaJahon ChempionatiRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted va Arsenal Angliya Premer-ligasining yangi yulduzi uchun kurashmoqdaManchester Yunayted va Arsenal Angliya Premer-ligasining yangi yulduzi uchun kurashmoqdaBugun, 01:18Ronaldu O‘zbekiston ustidan g‘alabadan keyin nimalar dedi?Ronaldu O‘zbekiston ustidan g‘alabadan keyin nimalar dedi?Bugun, 01:09Chelsi Enzo Fernandez uchun narx belgiladi: Real Madrid transferga tayyorgarlik koʻrmoqdaChelsi Enzo Fernandez uchun narx belgiladi: Real Madrid transferga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 00:34Krishtianu Ronaldu Portugaliyaning Jahon chempionatidagi eng yaxshi to‘purariga aylandiKrishtianu Ronaldu Portugaliyaning Jahon chempionatidagi eng yaxshi to‘purariga aylandiBugun, 00:25Krishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi gollari bilan yangi natija qayd etdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi gollari bilan yangi natija qayd etdiBugun, 00:22O‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholarO‘zbekiston va Portugaliya uchrashuvidan keyin futbolchilarga qo‘yilgan baholarBugun, 00:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...