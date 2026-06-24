Jud Bellingem Angliya terma jamoasida Wayne Rooney rekordini yangiladi
Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingem Angliya terma jamoasi safida tarixiy natijani qayd etdi. 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida Gana terma jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda maydonga tushgan futbolchi, "uch sherlar" safida 50 ta oʻyin oʻtkazgan eng yosh oʻyinchiga aylandi. Ushbu koʻrsatkich bilan u afsonaviy Wayne Rooney tomonidan oʻrnatilgan koʻp yillik rekordni yangilashga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Bellingham ushbu marraga 22 yoshu 359 kunligida yetib keldi. Taqqoslash uchun, Manchester Yunayted sobiq hujumchisi Wayne Rooney oʻzining 50-uchrashuvini 23 yoshu 159 kunligida oʻtkazgan edi. Yosh iqtidor egasi nafaqat rekordlarni yangilamoqda, balki Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanib ulgurdi.
Rekordlar ortidagi barqarorlikBellinghamning terma jamoadagi debyuti 2020-yilda amalga oshirilgan boʻlib, u qisqa vaqt ichida toʻrtta yirik xalqaro turnirda ishtirok etishga ulgurdi. Bu borada u germaniyalik Jamal Musiala kabi tengdoshlarini ortda qoldirib, toʻrtta yirik musobaqada qatnashgan eng yosh yevropalik futbolchi maqomini ham egallab turibdi. Hozirda uning hisobida terma jamoa safida urilgan 7 ta gol mavjud.
Klub miqyosida ham Jude hayratlanarli natijalar qayd etmoqda. Real Madrid safida oʻtkazgan 140 ta uchrashuvida u 46 marotaba raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan. Uning maydondagi yetakchilik qobiliyati va muhim pallalarda masʼuliyatni oʻz boʻyniga olishi mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Xususan, Jordan Henderson uni "katta oʻyinlar futbolchisi" deb taʼriflab, jamoa uchun oʻta muhim ahamiyatga ega ekanligini taʼkidlagan.
Kelajakdagi maqsadlar va yangi marralarStatistik tahlillarga koʻra, agar Bellingham keyingi oʻn yillik davomida yiliga oʻrtacha 9 ta oʻyinda ishtirok etishda davom etsa, u Peter Shiltonning 125 talik mutlaq rekordini ham yangilashi mumkin. Hozirda u Bukayo Saka bilan birga 25 yoshga toʻlmasdan 50 ta oʻyin oʻtkazgan besh nafar ingliz futbolchisi qatoridan joy oldi.
Biroq, futbolchining oʻzi uchun shaxsiy rekordlardan koʻra jamoaviy muvaffaqiyat ustunroqdir. Angliya terma jamoasi 60 yillik tanaffusdan soʻng nihoyat yirik chempionlikni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Hozirda jamoa Jahon chempionati guruh bosqichida peshqadamlikni saqlab qolish va pley-off bosqichiga yoʻllanmani kafolatlash uchun kurash olib bormoqda. Angliyaning ushbu orzusini amalga oshirishda Jud Bellingemning eng yuqori sport formasida boʻlishi hal qiluvchi omil boʻlishi shubhasiz.
…