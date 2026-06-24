Kolumbiya Kongo DRni yagona gol evaziga mag‘lub etdi
Kolumbiya terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati «K» guruhida Kongo Demokratik Respublikasini 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvdagi yagona gol 76-daqiqada D. M. Mexiya tomonidan kiritildi.
Kolumbiya o‘yin davomida sezilarli ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa raqib darvozasi tomon 20 marta zarba berdi, shulardan to‘qqiztasi aniq chiqdi. Kongo DR futbolchilari sakkizta zarba yo‘llab, uchtasini darvoza sohasiga yo‘naltirdi.
To‘p nazoratida ham Kolumbiya oldinda bo‘ldi. Jamoa uchrashuv vaqtining 66 foizida to‘pga egalik qildi, Kongo DRda bu ko‘rsatkich 34 foizni tashkil etdi. Kolumbiya 506 ta uzatmani 88 foiz aniqlik bilan bajardi. Kongo DR esa 281 ta pas berib, 77 foiz natija qayd etdi.
Kongo DR 17 marta qoida buzdi, Kolumbiya futbolchilari esa 12 ta fol ishlatdi. Sariq kartochkalar bo‘yicha Kolumbiya 2:1 hisobida oldinda bo‘ldi. Uchrashuvda qizil kartochka ko‘rsatilmadi.
Kolumbiya to‘qqiz marta ofsayd holatiga tushdi. Kongo DRda bunday holat qayd etilmadi. Burchak zarbalari bo‘yicha ham Kolumbiya 5:4 hisobida ustun keldi.
…