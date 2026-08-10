Pari Sen-Jermen Ferran Torres transferini yakunlashga yaqin turibdi

·38·Sport
Pari Sen-Jermen Ferran Torres transferini yakunlashga yaqin turibdi
Qisqacha

Pari Sen-Jermen Barselona hujumchisi Ferran Torres uchun 50 million yevrolik taklif yuborib, transfer bo'yicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib keldi. Ferran Torres allaqachon Parij klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgan. Ikki klub o'rtasida ayrim mayda tafsilotlar va rasmiyatchiliklar qolgan bo'lib, kelishuv yaqin kunlarda rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Ferran Torresning Barselona bilan shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi.

Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi hujum chizig'ini kuchaytirish yo'lida muhim qadam tashladi. Goal.com va Marca nashrlari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, parijliklar Barselona hujumchisi Ferran Torresni o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga yetib kelishdi va tomonlar o'rtasidagi kelishuv yaqin kunlarda rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya chempioni ispaniyalik futbolchi uchun kataloniyaliklarga rasman 50 million yevro miqdorida transfer taklifini yuborgan. Hozirda ikki klub rahbarlari o'rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichda bo'lib, kelishuv uchun yashil chiroq yonishi qolgan xolos. Ushbu transferning tezlashishida futbolchining o'z ixtiyori ham muhim rol o'ynagan.

Shartnoma shartlari va tomonlarning manfaatlari

Manbalarga ko'ra, Ferran Torres allaqachon Pari Sen-Jermen bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishuvga erishib bo'lgan. Fransuz klubi hujumchiga jamoaning asosiy hujum chizig'ida muhim rol berishni rejalashtirgan. Futbolchining Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan bo'lib, kelishuv muddatining qisqarib borayotgani transfer narxini Parij klubi uchun maqbul darajada saqlab qolishga yordam berdi.

Kataloniya klubi esa moliyaviy imkoniyatlarini yaxshilash hamda tarkibni yangilash maqsadida o'z hujumchilaridan birini sotishga tayyor turibdi. Tushgan mablag' Barselona tomonidan yozgi transfer bozorida yangi futbolchilarni jalb qilishga yo'naltirilishi rejalashtirilgan. PSJ rahbariyati esa bu transfer orqali hujum chizig'iga sifat va taktik o'zgaruvchanlik olib kirishni maqsad qilgan.

Kelishuvning yakuniy bosqichi

Hozirgi vaqtda klublar o'rtasida shartnomaning ayrim kichik detallari va rasmiyatchiliklar qolgan, xolos. Pari Sen-Jermen uchun bu transfer mavsumoldi tarkibni kuchaytirish yo'lidagi asosiy qadamlardan biri sifatida qaralmoqda. Ferran Torres uchun esa Fransiyadagi faoliyat uning faoliyatida yangi va jiddiy chaqiruvga aylanishi kutilmoqda.

Ferran TorresPari Sen-JermenBarselonaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiJulian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiBugun, 19:51Jeremi Boga Kerim Alajbegovicʼning iqtidorini yuqori baholadiJeremi Boga Kerim Alajbegovicʼning iqtidorini yuqori baholadiBugun, 19:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)