Pari Sen-Jermen Ferran Torres transferini yakunlashga yaqin turibdi
Pari Sen-Jermen Barselona hujumchisi Ferran Torres uchun 50 million yevrolik taklif yuborib, transfer bo'yicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib keldi. Ferran Torres allaqachon Parij klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgan. Ikki klub o'rtasida ayrim mayda tafsilotlar va rasmiyatchiliklar qolgan bo'lib, kelishuv yaqin kunlarda rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Ferran Torresning Barselona bilan shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi.
Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi hujum chizig'ini kuchaytirish yo'lida muhim qadam tashladi. Goal.com va Marca nashrlari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, parijliklar Barselona hujumchisi Ferran Torresni o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga yetib kelishdi va tomonlar o'rtasidagi kelishuv yaqin kunlarda rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya chempioni ispaniyalik futbolchi uchun kataloniyaliklarga rasman 50 million yevro miqdorida transfer taklifini yuborgan. Hozirda ikki klub rahbarlari o'rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichda bo'lib, kelishuv uchun yashil chiroq yonishi qolgan xolos. Ushbu transferning tezlashishida futbolchining o'z ixtiyori ham muhim rol o'ynagan.
Shartnoma shartlari va tomonlarning manfaatlariManbalarga ko'ra, Ferran Torres allaqachon Pari Sen-Jermen bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishuvga erishib bo'lgan. Fransuz klubi hujumchiga jamoaning asosiy hujum chizig'ida muhim rol berishni rejalashtirgan. Futbolchining Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan bo'lib, kelishuv muddatining qisqarib borayotgani transfer narxini Parij klubi uchun maqbul darajada saqlab qolishga yordam berdi.
Kataloniya klubi esa moliyaviy imkoniyatlarini yaxshilash hamda tarkibni yangilash maqsadida o'z hujumchilaridan birini sotishga tayyor turibdi. Tushgan mablag' Barselona tomonidan yozgi transfer bozorida yangi futbolchilarni jalb qilishga yo'naltirilishi rejalashtirilgan. PSJ rahbariyati esa bu transfer orqali hujum chizig'iga sifat va taktik o'zgaruvchanlik olib kirishni maqsad qilgan.
…