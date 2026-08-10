Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildi

·25·Texno
Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildi
Qisqacha

Rossiyaning 15 ta yirik shahrida haydovchilar shahar avtoturargohlari uchun Yandex Go va Yandex Zapravki ilovalari orqali to'lov qilishi mumkin. Xizmat Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Yekaterinburg, Nijniy Novgorod, Novosibirsk kabi shaharlarda faoliyat ko'rsatmoqda. Ilovalardagi interaktiv xarita avtoturargoh zonalarini narxiga qarab turli ranglarda ko'rsatadi.

Rossiyaning oʻn beshta yirik shahrida avtomobil egalari uchun shahar avtoturargohlari xizmatlaridan foydalanish yanada qulaylashdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, endilikda haydovchilar toʻxtash joylari uchun toʻlovni Yandex Go hamda Yandex Zapravki ilovalari orqali tezkor ravishda amalga oshirishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiya avtomobilchilarning kundalik harakatlarini osonlashtirishga qaratilgan boʻlib, u orqali qidiruv jarayonini qisqartirish va toʻlovlarni raqamli formatda bajarish koʻzda tutilgan. Xizmat hozirda mamlakatning Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Yekaterinburg, Nijniy Novgorod, Novosibirsk kabi oʻn beshta shahrida toʻliq faoliyat koʻrsatmoqda.

Ilovalar interfeysi va xaritadagi qulayliklar

Tegishli xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchilar maxsus boʻlimga kirishlari kifoya. Yandex Zapravki ilovasida mazkur boʻlim asosiy sahifada joylashgan boʻlsa, Yandex Go dasturida uni “Zapravki” boʻlimi ichidan topish mumkin.

Dastur interfeysidagi interaktiv xarita avtoturargoh zonalarini narxiga qarab turli ranglar bilan belgilaydi. Bu esa haydovchilarga turargoh qiymatini darhol koʻrish hamda oʻz budjetidan kelib chiqqan holda eng maqbul joyni tanlash imkonini beradi.

Toʻlov jarayoni va qoʻshimcha imkoniyatlar

Turargoh joyini band qilish tartibi soddalashtirilgan boʻlib, haydovchidan faqat quyidagi amallarni bajarish talab etiladi:

  • Avtomobilning davlat raqamini kiritish
  • Toʻxtash turish davomiyligini belgilash
  • Ilovaga ulangan bank kartasi orqali toʻlovni amalga oshirish
Zarurat tugʻilganda foydalanuvchilar turargoh vaqtini uzaytirishlari yoki aksincha, muddatidan oldin yakunlashlari mumkin. Shuningdek, kompaniya vakillarining maʼlumot berishicha, mazkur ilovalar qatorida Yandex Kartalar xizmatida ham yoqilgʻi quyish shoxobchalarining interaktiv xaritasi mavjud boʻlib, bu haydovchilarga yoʻlda kerakli infratuzilmani tezroq topishga yordam beradi.

Yandex GoAvtoturargohTexnologiyalarIlovalarTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21Google Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiGoogle Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi