Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildi
Rossiyaning 15 ta yirik shahrida haydovchilar shahar avtoturargohlari uchun Yandex Go va Yandex Zapravki ilovalari orqali to'lov qilishi mumkin. Xizmat Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Yekaterinburg, Nijniy Novgorod, Novosibirsk kabi shaharlarda faoliyat ko'rsatmoqda. Ilovalardagi interaktiv xarita avtoturargoh zonalarini narxiga qarab turli ranglarda ko'rsatadi.
Rossiyaning oʻn beshta yirik shahrida avtomobil egalari uchun shahar avtoturargohlari xizmatlaridan foydalanish yanada qulaylashdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, endilikda haydovchilar toʻxtash joylari uchun toʻlovni Yandex Go hamda Yandex Zapravki ilovalari orqali tezkor ravishda amalga oshirishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi funksiya avtomobilchilarning kundalik harakatlarini osonlashtirishga qaratilgan boʻlib, u orqali qidiruv jarayonini qisqartirish va toʻlovlarni raqamli formatda bajarish koʻzda tutilgan. Xizmat hozirda mamlakatning Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Yekaterinburg, Nijniy Novgorod, Novosibirsk kabi oʻn beshta shahrida toʻliq faoliyat koʻrsatmoqda.
Ilovalar interfeysi va xaritadagi qulayliklarTegishli xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchilar maxsus boʻlimga kirishlari kifoya. Yandex Zapravki ilovasida mazkur boʻlim asosiy sahifada joylashgan boʻlsa, Yandex Go dasturida uni “Zapravki” boʻlimi ichidan topish mumkin.
Dastur interfeysidagi interaktiv xarita avtoturargoh zonalarini narxiga qarab turli ranglar bilan belgilaydi. Bu esa haydovchilarga turargoh qiymatini darhol koʻrish hamda oʻz budjetidan kelib chiqqan holda eng maqbul joyni tanlash imkonini beradi.
Toʻlov jarayoni va qoʻshimcha imkoniyatlarTurargoh joyini band qilish tartibi soddalashtirilgan boʻlib, haydovchidan faqat quyidagi amallarni bajarish talab etiladi:
- Avtomobilning davlat raqamini kiritish
- Toʻxtash turish davomiyligini belgilash
- Ilovaga ulangan bank kartasi orqali toʻlovni amalga oshirish
…