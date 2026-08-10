Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldi

·29·Texno
Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldi
Qisqacha

AQShning Sila startapi kremniy-uglerod akkumulyator materiallari ishlab chiqarishini kengaytirish uchun AQSh Mudofaa vazirligidan 1,4 milliard dollar kredit oldi. Kompaniya Vashington shtatining Mozes-Leyk shahridagi zavod quvvatini besh baravarga oshirib, 100 mingdan ortiq elektromobil uchun yetarli xomashyo ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda.

AQShning Sila startapi kremniy-uglerod akkumulyator materiallari ishlab chiqarish hajmini kengaytirish maqsadida AQSh Mudofaa vazirligidan 1,4 milliard dollar miqdorida yirik kredit ajratilishiga erishdi. Mazkur moliyaviy koʻmak avtomobilsozlik sanoati va mudofaa pudratchilari Xitoydan tashqarida ishlab chiqarilgan akkumulyator xomashyosini topishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan bir paytda berildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bugungi kunda litiy-ion batareyalarning aksariyat anodlari grafitdan foydalangan holda tayyorlanadi va bu sohada taʼminot zanjiri toʻlaligicha Xitoy kompaniyalari nazoratida qolmoqda. Shu sababli koʻplab korxonalar, jumladan Group14 va Amprius ham kremniy asosidagi anodlarni oʻzlashtirishga harakat qilmoqda. Bu material grafit anodlariga nisbatan 20 dan 40 foizgacha koʻproq elektr energiyasini saqlash imkonini beradi.

Texnologik ustunliklar va ishlab chiqarish quvvati

Energetik zichlikning oshishi batareya quvvatini sezilarli darajada uzaytirish yoki ularni yanada kichik va yengil qilish yoʻlini ochib beradi. Bu xususiyatlar esa dronlar va elektromobillar kabi transport va mudofaa yoʻnalishlaridagi qurilmalar uchun juda muhim hisoblanadi. Sila oʻzining kremniy-uglerod materialini Vashington shtatining Mozes-Leyk shahridagi zavodida ishlab chiqaradi.

Ushbu korxona tariflar va geosiyosiy cheklovlardan xoli boʻlgan sanoqli anod materiallari manbalaridan biri sanaladi. Joriy yilning sentabr oyida ish boshlagan zavod hozirgi kunda yiliga taxminan 2 gigavatt-soat miqdorida anod materialini ishlab chiqarish quvvatiga ega. Sila mazkur korxona quvvatini besh baravarga oshirish ustida ish olib bormoqda, bu esa 100 mingdan ortiq elektromobil uchun yetarli xomashyo tayyorlash imkonini beradi.

Investitsiyalar va kelgusidagi hamkorlik

Iyul oyida zavodni kengaytirish ishlarini moliyalashtirish uchun Sila 300 million dollar jalb qilgan edi. Ushbu investitsiya raundiga Atreides Management va Sutter Hill Ventures kompaniyalari rahbarlik qilgan. PitchBook maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunga qadar Sila xususiy investorlardan 1,5 milliard dollardan ortiq mablagʻ yigʻishga muvaffaq boʻlgan.

Hozirning oʻzida kompaniya Mercedes va Panasonic kabi yirik gigantlar bilan shartnomalar tuzib ulgurgan. Pentagon tomonidan ajratilgan yangi kredit esa mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik eshiklarini ochishi mumkin. Shuningdek, AQSh Mudofaa vazirligi ushbu kelishuv doirasida boshqa uchta kompaniyaga ham mablagʻ ajratilishini maʼlum qildi.

  • Avstraliyaning Sunrise Energy Metals kompaniyasi yengil qotishmalarda ishlatiladigan skandiy elementi qazib chiqarish uchun 400 million dollar kredit oladi.
  • Minnesota shtatida joylashgan Niron Magnetics smartfon va raketalar uchun noyob yer elementlaridan xoli boʻlgan magnitlar ishlab chiqarish uchun 150 million dollar oldi.
  • AQSh hukumati alyuminiy tarkibli boksit qazib chiqaruvchi Strategic Bauxite kompaniyasiga 85 million dollar miqdorida ulush kiritdi.

SilaBatareyaPentagonInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21Google Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiGoogle Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi