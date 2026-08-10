Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldi
AQShning Sila startapi kremniy-uglerod akkumulyator materiallari ishlab chiqarishini kengaytirish uchun AQSh Mudofaa vazirligidan 1,4 milliard dollar kredit oldi. Kompaniya Vashington shtatining Mozes-Leyk shahridagi zavod quvvatini besh baravarga oshirib, 100 mingdan ortiq elektromobil uchun yetarli xomashyo ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda.
AQShning Sila startapi kremniy-uglerod akkumulyator materiallari ishlab chiqarish hajmini kengaytirish maqsadida AQSh Mudofaa vazirligidan 1,4 milliard dollar miqdorida yirik kredit ajratilishiga erishdi. Mazkur moliyaviy koʻmak avtomobilsozlik sanoati va mudofaa pudratchilari Xitoydan tashqarida ishlab chiqarilgan akkumulyator xomashyosini topishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan bir paytda berildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bugungi kunda litiy-ion batareyalarning aksariyat anodlari grafitdan foydalangan holda tayyorlanadi va bu sohada taʼminot zanjiri toʻlaligicha Xitoy kompaniyalari nazoratida qolmoqda. Shu sababli koʻplab korxonalar, jumladan Group14 va Amprius ham kremniy asosidagi anodlarni oʻzlashtirishga harakat qilmoqda. Bu material grafit anodlariga nisbatan 20 dan 40 foizgacha koʻproq elektr energiyasini saqlash imkonini beradi.
Texnologik ustunliklar va ishlab chiqarish quvvatiEnergetik zichlikning oshishi batareya quvvatini sezilarli darajada uzaytirish yoki ularni yanada kichik va yengil qilish yoʻlini ochib beradi. Bu xususiyatlar esa dronlar va elektromobillar kabi transport va mudofaa yoʻnalishlaridagi qurilmalar uchun juda muhim hisoblanadi. Sila oʻzining kremniy-uglerod materialini Vashington shtatining Mozes-Leyk shahridagi zavodida ishlab chiqaradi.
Ushbu korxona tariflar va geosiyosiy cheklovlardan xoli boʻlgan sanoqli anod materiallari manbalaridan biri sanaladi. Joriy yilning sentabr oyida ish boshlagan zavod hozirgi kunda yiliga taxminan 2 gigavatt-soat miqdorida anod materialini ishlab chiqarish quvvatiga ega. Sila mazkur korxona quvvatini besh baravarga oshirish ustida ish olib bormoqda, bu esa 100 mingdan ortiq elektromobil uchun yetarli xomashyo tayyorlash imkonini beradi.
Investitsiyalar va kelgusidagi hamkorlikIyul oyida zavodni kengaytirish ishlarini moliyalashtirish uchun Sila 300 million dollar jalb qilgan edi. Ushbu investitsiya raundiga Atreides Management va Sutter Hill Ventures kompaniyalari rahbarlik qilgan. PitchBook maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunga qadar Sila xususiy investorlardan 1,5 milliard dollardan ortiq mablagʻ yigʻishga muvaffaq boʻlgan.
Hozirning oʻzida kompaniya Mercedes va Panasonic kabi yirik gigantlar bilan shartnomalar tuzib ulgurgan. Pentagon tomonidan ajratilgan yangi kredit esa mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik eshiklarini ochishi mumkin. Shuningdek, AQSh Mudofaa vazirligi ushbu kelishuv doirasida boshqa uchta kompaniyaga ham mablagʻ ajratilishini maʼlum qildi.
- Avstraliyaning Sunrise Energy Metals kompaniyasi yengil qotishmalarda ishlatiladigan skandiy elementi qazib chiqarish uchun 400 million dollar kredit oladi.
- Minnesota shtatida joylashgan Niron Magnetics smartfon va raketalar uchun noyob yer elementlaridan xoli boʻlgan magnitlar ishlab chiqarish uchun 150 million dollar oldi.
- AQSh hukumati alyuminiy tarkibli boksit qazib chiqaruvchi Strategic Bauxite kompaniyasiga 85 million dollar miqdorida ulush kiritdi.
…