Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradi
Long March 7A tashuvchi raketasi Xitoy janubidagi Venchang kosmodromidan uchirilganidan 1 daqiqa 25 soniya o'tib portlab, foydali yukni mo'ljallangan orbitaga chiqara olmadi. Raketaning qanday vazifani bajarishi va bortida nima bo'lgani haqida rasmiy ma'lumot berilmagan, harbiy maqsadga mo'ljallangani haqidagi taxminlar esa tasdiqlanmagan. Halokatning aniq texnik sabablari ham hozircha oshkor etilmadi.
Xitoy kosmik dasturida joriy yildagi navbatdagi jiddiy muvaffaqiyatsizlik qayd etildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mamlakat janvidagi Venchang kosmodromidan uchirilgan Long March 7A tashuvchi raketasi parvozning dastlabki daqiqalaridayoq portlab ketgan. Ushbu favqulodda holat milliy kosmonavtika sohasining soʻnggi oylardagi barqarorligiga putur yetkazishi mumkin boʻlgan muhim voqea sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, fojiali hodisa raketa havoga koʻtarilganidan keyin atigi 1 daqiqayu 25 soniya oʻtgach sodir boʻlgan. Halokat tashuvchining birinchi bosqichi qizgʻin ishlayotgan vaqtda roʻy bergani sababli, apparat oʻz traektoriyasini toʻla yoʻqotgan va belgilangan vazifani bajara olmagan. Natijada foydali yukni moʻljallangan orbitaga chiqarish imkoni boʻlmagan.
Foydali yuk sir tutilmoqdaHozirgi vaqtda halokatga uchragan raketa qanday vazifani bajarishi kerak boʻlgani va uning bortida nima boʻlgani haqida rasmiy maʼlumotlar eʼlon qilinmagan. Mutaxassislar va tahlilchilarning taxminlariga koʻra, mazkur kosmik missiya harbiy maqsadlarga moʻljallangan boʻlishi mumkin edi. Biroq, bu taxminlar hozircha hech qanday tasdiqlangan dalillar bilan taʼminlanmagan.
Xitoy tomoni odatda bu kabi muvaffaqiyatsiz uchishlar va ularning sabablari haqidagi maʼlumotlarni cheklangan miqdorda taqdim etadi. Shu sababli, halokatning aniq texnik sabablari hozircha ommaga oshkor etilmagan boʻlib, mutaxassislar faqat mavjud telemetriya maʼlumotlariga tayanib xulosa chiqarishga majbur boʻlmoqdalar.
2026-yildagi toʻrtinchi avariyaMazkur noxush hodisa Xitoyning kosmik sanoati uchun joriy yildagi toʻrtinchi muvaffaqiyatsiz urinish boʻldi. Bu esa dunyodagi yetakchi kosmik derazalardan biri sanalgan mamlakat dasturida maʼlum bir tizimli muammolar yuzaga kelgan boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi.
Eslatib oʻtamiz, ushbu holatdan oldingi oxirgi yirik avariya joriy yilning aprel oyida sodir boʻlgan edi. Ketma-ket kuzatilayotgan bunday koʻngilsizliklar Xitoy mutaxassislarini raketa texnologiyalari xavfsizligi va ishonchliligini yana bir bor jiddiy koʻrib chiqishga majbur qilishi shubhasiz.
…