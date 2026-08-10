Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradi

·43·Texno
Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradi
Qisqacha

Long March 7A tashuvchi raketasi Xitoy janubidagi Venchang kosmodromidan uchirilganidan 1 daqiqa 25 soniya o'tib portlab, foydali yukni mo'ljallangan orbitaga chiqara olmadi. Raketaning qanday vazifani bajarishi va bortida nima bo'lgani haqida rasmiy ma'lumot berilmagan, harbiy maqsadga mo'ljallangani haqidagi taxminlar esa tasdiqlanmagan. Halokatning aniq texnik sabablari ham hozircha oshkor etilmadi.

Xitoy kosmik dasturida joriy yildagi navbatdagi jiddiy muvaffaqiyatsizlik qayd etildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mamlakat janvidagi Venchang kosmodromidan uchirilgan Long March 7A tashuvchi raketasi parvozning dastlabki daqiqalaridayoq portlab ketgan. Ushbu favqulodda holat milliy kosmonavtika sohasining soʻnggi oylardagi barqarorligiga putur yetkazishi mumkin boʻlgan muhim voqea sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, fojiali hodisa raketa havoga koʻtarilganidan keyin atigi 1 daqiqayu 25 soniya oʻtgach sodir boʻlgan. Halokat tashuvchining birinchi bosqichi qizgʻin ishlayotgan vaqtda roʻy bergani sababli, apparat oʻz traektoriyasini toʻla yoʻqotgan va belgilangan vazifani bajara olmagan. Natijada foydali yukni moʻljallangan orbitaga chiqarish imkoni boʻlmagan.

Foydali yuk sir tutilmoqda

Hozirgi vaqtda halokatga uchragan raketa qanday vazifani bajarishi kerak boʻlgani va uning bortida nima boʻlgani haqida rasmiy maʼlumotlar eʼlon qilinmagan. Mutaxassislar va tahlilchilarning taxminlariga koʻra, mazkur kosmik missiya harbiy maqsadlarga moʻljallangan boʻlishi mumkin edi. Biroq, bu taxminlar hozircha hech qanday tasdiqlangan dalillar bilan taʼminlanmagan.

Xitoy tomoni odatda bu kabi muvaffaqiyatsiz uchishlar va ularning sabablari haqidagi maʼlumotlarni cheklangan miqdorda taqdim etadi. Shu sababli, halokatning aniq texnik sabablari hozircha ommaga oshkor etilmagan boʻlib, mutaxassislar faqat mavjud telemetriya maʼlumotlariga tayanib xulosa chiqarishga majbur boʻlmoqdalar.

2026-yildagi toʻrtinchi avariya

Mazkur noxush hodisa Xitoyning kosmik sanoati uchun joriy yildagi toʻrtinchi muvaffaqiyatsiz urinish boʻldi. Bu esa dunyodagi yetakchi kosmik derazalardan biri sanalgan mamlakat dasturida maʼlum bir tizimli muammolar yuzaga kelgan boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi.

Eslatib oʻtamiz, ushbu holatdan oldingi oxirgi yirik avariya joriy yilning aprel oyida sodir boʻlgan edi. Ketma-ket kuzatilayotgan bunday koʻngilsizliklar Xitoy mutaxassislarini raketa texnologiyalari xavfsizligi va ishonchliligini yana bir bor jiddiy koʻrib chiqishga majbur qilishi shubhasiz.

XitoyRaketaKosmosAvariyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21Google Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiGoogle Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi