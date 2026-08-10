Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdi
Julian Alvarez yozgi ta'tildan so'ng Atletiko safiga qaytib, mavsumoldi tayyorgarliklar oldidan majburiy tibbiy ko'rikdan o'tdi. Alex Baena va Marcos Llorente ham maxsus stress-testlar hamda fitnes-baholash jarayonlaridan o'tkazildi. Diego Simeone jamoasida futbolchilarning qaytishi bosqichma-bosqich davom etmoqda, mashg'ulotlarda Juan Musso, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Marc Pubill va Alexander Sorloth ham qatnashmoqda.
Madridning Atletiko klubi hujumchisi Julian Alvarez yozgi taʼtildan soʻng jamoa ixtiyoriga qaytdi va yangi mavsumoldi tayyorgarliklarni boshlab yubordi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik yulduz dushanba kuni tongda Vithas Madrid Arturo Soria universiteti gospitalining Yuqori unumdorlikdagi sport tibbiyoti markazida majburiy tibbiy koʻrikdan oʻtgan. Diego Simeone boshchiligidagi jamoa asta-sekin toʻliq tarkibga ega boʻlib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Julian Alvarez bilan bir qatorda boshqa terma jamoa aʼzolari ham mashgʻulotlarga kirishgan. Xususan, soʻnggi yirik musobaqalardan soʻng taʼtilda boʻlgan futbolchilar qatorida Alex Baena va Marcos Llorente ham tibbiy koʻrikdan oʻtishdi. Ular yangi mavsum oldidan oʻzlarining jismoniy holatini tiklash uchun maxsus stress-testlar va fitnes-baholash jarayonlaridan oʻtkazildilar.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi futbolchilarMetropolitano stadionida boʻlib oʻtgan jarayonlarda darvozabon Juan Musso hamda Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Marc Pubill va Alexander Sorloth kabi oʻyinchilar ham faollik koʻrsatishmoqda. Xalqaro oʻyinlar va tanaffuslar tufayli futbolchilarning jamoaga qaytishi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shu bois, Majadahondadagi mashgʻulotlar bazasida har bir oʻyinchi jarohat xavfisiz optimal sport formasiga chiqishi uchun individual dasturlar asosida ish olib borilmoqda.
Shu bilan birga, transfer bozoridagi harakatlar ham jamoa eʼtiboridan chetda qolmayapti. Xususan, Matteo Ruggeri Angliya Premyer-ligasining Aston Villa klubiga oʻtishga yaqin turgani sababli mashgʻulotlarda qatnashmadi. Shuningdek, Nahuel Molina klub bazasida koʻringan boʻlsa-da, yaqin kunlarda Roma safiga yoʻl olishi kutilmoqda.
Hujumchining kelajagi atrofidagi vaziyatYozgi tanaffus davomida Julian Alvarezning kelajagi haqidagi turli xil transfer mish-mishlari tinmayotgan edi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, futbolchiga Yevropaning bir qancha grand klublari qiziqish bildirmoqda. Taʼkidlanishicha, oʻyinchi Barselona safiga oʻtishni xohlayotgan boʻlsa-da, Atletiko rahbariyati oʻzining asosiy raqiblariga futbolchini sotish niyatida emas.
Klub rasmiylari 2022 yilgi Jahon chempioni boʻlgan hujumchini Madridda saqlab qolishni afzal koʻrmoqda yoki faqatgina Arsenal hamda PSJ kabi chet el klublaridan tushadigan takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Har holda, Diego Simeone jamoasining oldinda turgan oʻyinlar uchun tayyorgarlik rejalari qatʼiy davom etmoqda va barcha eʼtibor maydondagi natijalarga qaratilgan.
…