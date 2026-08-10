Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdi

·40·Sport
Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdi
Qisqacha

Julian Alvarez yozgi ta'tildan so'ng Atletiko safiga qaytib, mavsumoldi tayyorgarliklar oldidan majburiy tibbiy ko'rikdan o'tdi. Alex Baena va Marcos Llorente ham maxsus stress-testlar hamda fitnes-baholash jarayonlaridan o'tkazildi. Diego Simeone jamoasida futbolchilarning qaytishi bosqichma-bosqich davom etmoqda, mashg'ulotlarda Juan Musso, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Marc Pubill va Alexander Sorloth ham qatnashmoqda.

Madridning Atletiko klubi hujumchisi Julian Alvarez yozgi taʼtildan soʻng jamoa ixtiyoriga qaytdi va yangi mavsumoldi tayyorgarliklarni boshlab yubordi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik yulduz dushanba kuni tongda Vithas Madrid Arturo Soria universiteti gospitalining Yuqori unumdorlikdagi sport tibbiyoti markazida majburiy tibbiy koʻrikdan oʻtgan. Diego Simeone boshchiligidagi jamoa asta-sekin toʻliq tarkibga ega boʻlib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Julian Alvarez bilan bir qatorda boshqa terma jamoa aʼzolari ham mashgʻulotlarga kirishgan. Xususan, soʻnggi yirik musobaqalardan soʻng taʼtilda boʻlgan futbolchilar qatorida Alex Baena va Marcos Llorente ham tibbiy koʻrikdan oʻtishdi. Ular yangi mavsum oldidan oʻzlarining jismoniy holatini tiklash uchun maxsus stress-testlar va fitnes-baholash jarayonlaridan oʻtkazildilar.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi futbolchilar

Metropolitano stadionida boʻlib oʻtgan jarayonlarda darvozabon Juan Musso hamda Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Marc Pubill va Alexander Sorloth kabi oʻyinchilar ham faollik koʻrsatishmoqda. Xalqaro oʻyinlar va tanaffuslar tufayli futbolchilarning jamoaga qaytishi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shu bois, Majadahondadagi mashgʻulotlar bazasida har bir oʻyinchi jarohat xavfisiz optimal sport formasiga chiqishi uchun individual dasturlar asosida ish olib borilmoqda.

Shu bilan birga, transfer bozoridagi harakatlar ham jamoa eʼtiboridan chetda qolmayapti. Xususan, Matteo Ruggeri Angliya Premyer-ligasining Aston Villa klubiga oʻtishga yaqin turgani sababli mashgʻulotlarda qatnashmadi. Shuningdek, Nahuel Molina klub bazasida koʻringan boʻlsa-da, yaqin kunlarda Roma safiga yoʻl olishi kutilmoqda.

Hujumchining kelajagi atrofidagi vaziyat

Yozgi tanaffus davomida Julian Alvarezning kelajagi haqidagi turli xil transfer mish-mishlari tinmayotgan edi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, futbolchiga Yevropaning bir qancha grand klublari qiziqish bildirmoqda. Taʼkidlanishicha, oʻyinchi Barselona safiga oʻtishni xohlayotgan boʻlsa-da, Atletiko rahbariyati oʻzining asosiy raqiblariga futbolchini sotish niyatida emas.

Klub rasmiylari 2022 yilgi Jahon chempioni boʻlgan hujumchini Madridda saqlab qolishni afzal koʻrmoqda yoki faqatgina Arsenal hamda PSJ kabi chet el klublaridan tushadigan takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Har holda, Diego Simeone jamoasining oldinda turgan oʻyinlar uchun tayyorgarlik rejalari qatʼiy davom etmoqda va barcha eʼtibor maydondagi natijalarga qaratilgan.

Julian AlvarezAtletiko MadridDiego SimeoneLa LigaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)