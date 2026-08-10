Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladi
Arsenal Reiss Nelsonni sotish bo'yicha Vest Xem United bilan muzokaralarni boshladi. 26 yoshli futbolchi Mikel Artetaning asosiy rejalaridan joy olmagan va so'nggi ikki mavsumni Brentford hamda Fulxemda ijara asosida o'tkazgan. Vest Xem Nelsonni ijaraga olish variantini o'rganmoqda, Arsenal esa moliyaviy shartlarga qarab to'liq sotuv yoki yana bir vaqtinchalik ijara kelishuvini ko'rib chiqmoqda.
Londonning Arsenal klubi oʻz tarkibini sarhisob qilish va yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlarida jamoani tozalash ishlarini faollashtirgan Mikel Arteta boshchiligida qanot hujumchisi Reiss Nelsonni sotish boʻyicha Vest Xem United bilan muzokaralarga kirishdi. Standard Sport nashrining xabar berishicha, 26 yoshli futbolchi soʻnggi ikki mavsumni ijara asosida boshqa jamoalarda oʻtkazgan boʻlib, asosiy tarkibda barqaror oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun yana bir bor klubni tark etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hujumchi Mikel Artetaning asosiy rejalaridan joy topa olmay kelmoqda. Oʻtgan ikki mavsum davomida u Emirates stadionidan uzoqda harakat qilib, Brentford hamda Fulxem safida toʻp surdi. Arsenal oʻzining hujum chizigʻini yanada kuchaytirish va rivojlantirish niyatida ekan, Nelson yana bir bor asosiy tarkibdan chetda qoldi. Bu holat Londonning boshqa bir klubi Vest Xem tomonidan qiziqish uygʻotdi, chunki "Bolgʻachilar" Chempionshipda yuqori divizionga yoʻllanma olish uchun oʻz saflarini kuchaytirishga hozirlik koʻrmoqda.
Transfer shartlari va tomonlarning manfaatlariVest Xem klubi Nelsonni oʻz safiga qoʻshib olish shartlarini muhokama qilish uchun rasman Arsenalga murojaat qildi. Biroq, futbolchining Angliya futbolining ikkinchi divizioniga tushishga rozi boʻlish-boʻlmasligi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda. Arsenal rahbariyati esa yuzaga kelgan bu qiziqishdan ruhlangan boʻlib, amaldagi shartnomasining soʻnggi yiliga kirib kelgan futbolchi uchun maqbul yechim topishga intilmoqda.
Klub transfert byudjetini yaxshilab olish uchun toʻlaqonli sotuvni afzal koʻrsa-da, agar moliyaviy shartlar Hale End akademiyasi tarbiyalanuvchisining qiymatiga mos kelsa, yana bir vaqtinchalik ijara kelishuvini ham rad etmayapti. Ayni paytda muzokaralar bitim tuzilmasi atrofida kechmoqda va Vest Xem tarkibni mustahkamlash uchun ijara variantini oʻrganmoqda. Shunga qaramay, xabarlarga koʻra, oddiy ijara shartnomasi "Konchilar" uchun eng maqbul yechim emas.
Shartnoma holati va kelajakdagi rejalarFutbolchini kelasi yozda tekinga yoʻqotib qoʻymaslik uchun Arsenal uning shartnomasidagi 12 oylik uzaytirish bandini faollashtirish huquqini saqlab qolmoqda. Bu klub tomonidan oʻz zaxira oʻyinchilarining bozor qiymatini himoya qilish uchun ilgari ham muvaffaqiyatli qoʻllanilgan usul hisoblanadi. Nelsonning mavsumoldi oʻyinlaridagi ishtiroki ham uning kelajagi haqida ayrim taxminlarni keltirib chiqardi.
U Girona hamda Real Betisga qarshi bahslarda maydonga tushgan boʻlsa-da, Borussiya Dortmund bilan oʻyinda zaxirada qoldi. Yuqori saviyadagi oʻrtoqlik oʻyinlarida bunday vaqt berilmasligi koʻpincha futbolchining jamoani tark etishga yaqin ekanidan darak beradi. Mikel Arteta jamoani yangi mavsumga tayyorlash jarayonida ortiqcha oʻyinchilardan qutulishni maqsad qilgan va Nelsonning taqdiri yaqin kunlarda hal etilishi kutilmoqda.
…