Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladi

·42·Sport
Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladi
Qisqacha

Arsenal Reiss Nelsonni sotish bo'yicha Vest Xem United bilan muzokaralarni boshladi. 26 yoshli futbolchi Mikel Artetaning asosiy rejalaridan joy olmagan va so'nggi ikki mavsumni Brentford hamda Fulxemda ijara asosida o'tkazgan. Vest Xem Nelsonni ijaraga olish variantini o'rganmoqda, Arsenal esa moliyaviy shartlarga qarab to'liq sotuv yoki yana bir vaqtinchalik ijara kelishuvini ko'rib chiqmoqda.

Londonning Arsenal klubi oʻz tarkibini sarhisob qilish va yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlarida jamoani tozalash ishlarini faollashtirgan Mikel Arteta boshchiligida qanot hujumchisi Reiss Nelsonni sotish boʻyicha Vest Xem United bilan muzokaralarga kirishdi. Standard Sport nashrining xabar berishicha, 26 yoshli futbolchi soʻnggi ikki mavsumni ijara asosida boshqa jamoalarda oʻtkazgan boʻlib, asosiy tarkibda barqaror oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun yana bir bor klubni tark etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hujumchi Mikel Artetaning asosiy rejalaridan joy topa olmay kelmoqda. Oʻtgan ikki mavsum davomida u Emirates stadionidan uzoqda harakat qilib, Brentford hamda Fulxem safida toʻp surdi. Arsenal oʻzining hujum chizigʻini yanada kuchaytirish va rivojlantirish niyatida ekan, Nelson yana bir bor asosiy tarkibdan chetda qoldi. Bu holat Londonning boshqa bir klubi Vest Xem tomonidan qiziqish uygʻotdi, chunki "Bolgʻachilar" Chempionshipda yuqori divizionga yoʻllanma olish uchun oʻz saflarini kuchaytirishga hozirlik koʻrmoqda.

Transfer shartlari va tomonlarning manfaatlari

Vest Xem klubi Nelsonni oʻz safiga qoʻshib olish shartlarini muhokama qilish uchun rasman Arsenalga murojaat qildi. Biroq, futbolchining Angliya futbolining ikkinchi divizioniga tushishga rozi boʻlish-boʻlmasligi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda. Arsenal rahbariyati esa yuzaga kelgan bu qiziqishdan ruhlangan boʻlib, amaldagi shartnomasining soʻnggi yiliga kirib kelgan futbolchi uchun maqbul yechim topishga intilmoqda.

Klub transfert byudjetini yaxshilab olish uchun toʻlaqonli sotuvni afzal koʻrsa-da, agar moliyaviy shartlar Hale End akademiyasi tarbiyalanuvchisining qiymatiga mos kelsa, yana bir vaqtinchalik ijara kelishuvini ham rad etmayapti. Ayni paytda muzokaralar bitim tuzilmasi atrofida kechmoqda va Vest Xem tarkibni mustahkamlash uchun ijara variantini oʻrganmoqda. Shunga qaramay, xabarlarga koʻra, oddiy ijara shartnomasi "Konchilar" uchun eng maqbul yechim emas.

Shartnoma holati va kelajakdagi rejalar

Futbolchini kelasi yozda tekinga yoʻqotib qoʻymaslik uchun Arsenal uning shartnomasidagi 12 oylik uzaytirish bandini faollashtirish huquqini saqlab qolmoqda. Bu klub tomonidan oʻz zaxira oʻyinchilarining bozor qiymatini himoya qilish uchun ilgari ham muvaffaqiyatli qoʻllanilgan usul hisoblanadi. Nelsonning mavsumoldi oʻyinlaridagi ishtiroki ham uning kelajagi haqida ayrim taxminlarni keltirib chiqardi.

U Girona hamda Real Betisga qarshi bahslarda maydonga tushgan boʻlsa-da, Borussiya Dortmund bilan oʻyinda zaxirada qoldi. Yuqori saviyadagi oʻrtoqlik oʻyinlarida bunday vaqt berilmasligi koʻpincha futbolchining jamoani tark etishga yaqin ekanidan darak beradi. Mikel Arteta jamoani yangi mavsumga tayyorlash jarayonida ortiqcha oʻyinchilardan qutulishni maqsad qilgan va Nelsonning taqdiri yaqin kunlarda hal etilishi kutilmoqda.

ArsenalReiss NelsonVest XemMikel ArtetaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)