Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldi
Elektr ucish apparatlarini ishlab chiqaruvchi Archer Aviation kompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni rasman o'z tasarrufiga oldi. Bitimga ko'ra, Boeing Wisk Aero bilan birga SkyGrid va Insitu sho'ba korxonalarini Archer kompaniyasiga sotadi, evaziga Archer'ning yangi chiqarilgan aksiyalariga ega bo'ladi.
Elektr ucish apparatlarini ishlab chiqaruvchi Archer Aviation kompaniyasi o'zining sobiq raqibi Wisk Aero'ni rasman o'z tasarrufiga oldi. Dushanba kuni e'lon qilingan rasmiy moliyaviy hujjatlarga tayanib ixbt.com xabar berishicha, ushbu yirik bitim ikki kompaniya o'rtasidagi yillar davom etgan huquqiy nizolardan so'ng amalga oshirilgan bo'lib, aerokosmik sanoatda yangi bosqichni boshlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bitim shartlariga ko'ra, Boeing korporatsiyasi Wisk Aero'ni, shuningdek, yana ikkita sho'ba korxonasi — raqamli havo trafigini boshqarish dasturiy ta'minoti bilan shug'ullanuvchi SkyGrid va dronlar ishlab chiqaruvchi Insitu'ni Archer kompaniyasiga sotishga rozi bo'ldi. Buning evaziga Boeing Archer kompaniyasining yangi chiqarilgan aksiyalariga ega chiqadi.
Sud nizosidan strategik hamkorlikkachaMazkur xarid kompaniyalar o'rtasidagi murakkab va ziddiyatli munosabatlarning mantiqiy yakuni bo'ldi. 2021 yil aprel oyida Wisk kompaniyasi maxfiy ma'lumotlar va intellektual mulkni o'g'irlaganlikda ayblab, Archer'ni sudga bergan edi. Ikki yil davom etgan sud muhokamasi kutilmagan kelishuv bilan yakun topib, tomonlar nafaqat o'zaro da'volardan voz kechdi, balki yaqindan hamkorlik qilishni boshladi.
O'sha kelishuvga ko'ra, Archer Wisk'ni o'zining avtonom texnologiyalar bo'yicha eksklyuziv ta'minotchisiga aylantirgan edi. Wisk Aero o'sha davrda Google asoschilaridan biri Larri Peyj tomonidan qo'llab-quvvatlangan Kittyhawk startapidan ildiz otgan bo'lib, keyinchalik Boeing ko'magida rivojlangandi. Boeing korporatsiyasi Wisk'ka millionlab dollar investitsiya kiritib, 2023 yilga kelib uni o'zining to'liq nazoratidagi sho'ba korxonasiga aylantirgan edi.
Archer kompaniyasining kengayishi va kelajak rejalari2018 yilda asos solingan va shtab-kvartirasi Kaliforniyada joylashgan Archer Aviation so'nggi yillarda o'z faoliyatini sezilarli darajada kengaytirdi. Kompaniya shahar havo taksilari tarmog'ini yaratishdan tashqari mudofaa sektoriga ham kirib keldi. Xususan, 2024 yil oxirida Archer Defense dasturini moliyalashtirish uchun 430 million dollar mablag' jalb qildi, 2025 yilda esa BlackRock kabi yirik institutsional investorlardan yana 300 million dollar oldi.
Shuningdek, Archer qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi Anduril kompaniyasi bilan hamkorlikda muhim mudofaa vazifalari uchun mo'ljallangan gibrid VTOL ucish apparatini birgalikda ishlab chiqish bo'yicha eksklyuziv kelishuvga erishdi. 2021 yilda birja bozoriga chiqqan kompaniya o'zining barcha elektr quvvatida ishlovchi Midnight uchish apparatini sinovdan o'tkazishda muvaffaqiyatlarga erishmoqda va joriy yilda Oq uyning maxsus dasturi doirasida o'z faoliyatini boshlashga hozirlik ko'rmoqda.
…