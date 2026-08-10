Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldi

·27·Texno
Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldi
Qisqacha

Elektr ucish apparatlarini ishlab chiqaruvchi Archer Aviation kompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni rasman o'z tasarrufiga oldi. Bitimga ko'ra, Boeing Wisk Aero bilan birga SkyGrid va Insitu sho'ba korxonalarini Archer kompaniyasiga sotadi, evaziga Archer'ning yangi chiqarilgan aksiyalariga ega bo'ladi.

Elektr ucish apparatlarini ishlab chiqaruvchi Archer Aviation kompaniyasi o'zining sobiq raqibi Wisk Aero'ni rasman o'z tasarrufiga oldi. Dushanba kuni e'lon qilingan rasmiy moliyaviy hujjatlarga tayanib ixbt.com xabar berishicha, ushbu yirik bitim ikki kompaniya o'rtasidagi yillar davom etgan huquqiy nizolardan so'ng amalga oshirilgan bo'lib, aerokosmik sanoatda yangi bosqichni boshlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bitim shartlariga ko'ra, Boeing korporatsiyasi Wisk Aero'ni, shuningdek, yana ikkita sho'ba korxonasi — raqamli havo trafigini boshqarish dasturiy ta'minoti bilan shug'ullanuvchi SkyGrid va dronlar ishlab chiqaruvchi Insitu'ni Archer kompaniyasiga sotishga rozi bo'ldi. Buning evaziga Boeing Archer kompaniyasining yangi chiqarilgan aksiyalariga ega chiqadi.

Sud nizosidan strategik hamkorlikkacha

Mazkur xarid kompaniyalar o'rtasidagi murakkab va ziddiyatli munosabatlarning mantiqiy yakuni bo'ldi. 2021 yil aprel oyida Wisk kompaniyasi maxfiy ma'lumotlar va intellektual mulkni o'g'irlaganlikda ayblab, Archer'ni sudga bergan edi. Ikki yil davom etgan sud muhokamasi kutilmagan kelishuv bilan yakun topib, tomonlar nafaqat o'zaro da'volardan voz kechdi, balki yaqindan hamkorlik qilishni boshladi.

O'sha kelishuvga ko'ra, Archer Wisk'ni o'zining avtonom texnologiyalar bo'yicha eksklyuziv ta'minotchisiga aylantirgan edi. Wisk Aero o'sha davrda Google asoschilaridan biri Larri Peyj tomonidan qo'llab-quvvatlangan Kittyhawk startapidan ildiz otgan bo'lib, keyinchalik Boeing ko'magida rivojlangandi. Boeing korporatsiyasi Wisk'ka millionlab dollar investitsiya kiritib, 2023 yilga kelib uni o'zining to'liq nazoratidagi sho'ba korxonasiga aylantirgan edi.

Archer kompaniyasining kengayishi va kelajak rejalari

2018 yilda asos solingan va shtab-kvartirasi Kaliforniyada joylashgan Archer Aviation so'nggi yillarda o'z faoliyatini sezilarli darajada kengaytirdi. Kompaniya shahar havo taksilari tarmog'ini yaratishdan tashqari mudofaa sektoriga ham kirib keldi. Xususan, 2024 yil oxirida Archer Defense dasturini moliyalashtirish uchun 430 million dollar mablag' jalb qildi, 2025 yilda esa BlackRock kabi yirik institutsional investorlardan yana 300 million dollar oldi.

Shuningdek, Archer qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi Anduril kompaniyasi bilan hamkorlikda muhim mudofaa vazifalari uchun mo'ljallangan gibrid VTOL ucish apparatini birgalikda ishlab chiqish bo'yicha eksklyuziv kelishuvga erishdi. 2021 yilda birja bozoriga chiqqan kompaniya o'zining barcha elektr quvvatida ishlovchi Midnight uchish apparatini sinovdan o'tkazishda muvaffaqiyatlarga erishmoqda va joriy yilda Oq uyning maxsus dasturi doirasida o'z faoliyatini boshlashga hozirlik ko'rmoqda.

Archer AviationWisk AeroBoeingElektr ucish apparatiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21Google Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiGoogle Play doʻkonida ilk raqobatchi ilovalar katalogi paydo boʻldiBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi