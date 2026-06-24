Rustam Ashurmatov: Beshta gol o‘tkazishni hazm qilish qiyin

·98·Sport
Rustam Ashurmatov: Beshta gol o‘tkazishni hazm qilish qiyin

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Rustam Ashurmatov JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.

«Oq bo‘rilar» bahsda 0:5 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Ashurmatovning ta’kidlashicha, Portugaliyadek kuchli jamoaga qarshi maydonga tushish har qanday natijada ham katta tajriba beradi. Biroq himoyachi uchun beshta gol o‘tkazib yuborishni qabul qilish oson emas.

«Yutamizmi yoki mag‘lub bo‘lamizmi, Portugaliyaga qarshi o‘yin har qanday holatda ham katta tajriba. Lekin beshta gol o‘tkazib yuborish juda ko‘p. Himoyachi sifatida buni hazm qilish qiyin bo‘lyapti», — dedi Ashurmatov.

Futbolchi jamoa hali guruh bosqichidagi so‘nggi uchrashuvini o‘tkazmaganini eslatib, Portugaliyadan qabul qilingan mag‘lubiyatni tezroq unutish va oldindagi bahsga e’tibor qaratish zarurligini aytdi.

«Hali uchinchi o‘yinimiz ham bor. Bu mag‘lubiyatni unutishga harakat qilishimiz kerak», — deya qo‘shimcha qildi u.

Ashurmatov milliy jamoa dastlabki ikki turda juda ko‘p gol o‘tkazib yuborganini tan oldi. Uning fikricha, bunda himoya chizig‘ida yo‘l qo‘yilgan xatolar asosiy omillardan biri bo‘lgan.

«Dastlabki ikkita bahsda juda ko‘p gol o‘tkazib yubordik. Bu ko‘proq himoyachilarning xatosi», — dedi futbolchi.

Shunga qaramay, himoyachi jamoaning keyingi bosqichga chiqish imkoniyati saqlanib qolishiga va so‘nggi uchrashuvda g‘alaba qozonishiga umid bildirdi.

«Uchinchi uchrashuvda imkoniyat qolishiga va keyingi o‘yinda g‘alaba qozonishga umid qilamiz», — deya ta’kidladi Ashurmatov.

Futbolchi Aziz G‘aniyevning bekor qilingan goli haqida ham fikr bildirdi. Uning aytishicha, o‘sha vaziyatda qoidabuzarlik bor-yo‘qligi bahsli bo‘lgan.

«G‘aniyevning golida fol 50ga 50 edi, deb o‘ylayman. Agar hakam golni hisoblaganida, portugaliyaliklar ham ko‘p e’tiroz bildirmagan bo‘lardi», — dedi u.

Endi O‘zbekiston milliy terma jamoasi guruh bosqichining so‘nggi turida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi. «Oq bo‘rilar» ushbu bahsda mundialdagi ilk g‘alabasini qo‘lga kiritish uchun kurashadi.

Rustam AshurmatovO'zbekistonPortugaliyaAziz GaniyevKongo Demokratik Respublikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Panama — Xorvatiya 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)JCH-2026. Panama — Xorvatiya 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)Bugun, 12:38«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...Bugun, 12:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBugun, 12:29Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiRavshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 12:12Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaLionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaBugun, 12:11Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarPortugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarBugun, 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...