Eldor Shomurodov: Yirik mag‘lubiyat uchun muxlislardan uzr so‘raymiz (video)

·103·Sport
Eldor Shomurodov: Yirik mag‘lubiyat uchun muxlislardan uzr so‘raymiz (video)

O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.

«Oq bo‘rilar» kuchli raqibga 0:5 hisobida imkoniyatni boy berdi. Shomurodov natija og‘ir ekanini tan olgan holda, futbolchilar maydonda bor imkoniyatlarini ishga solganini ta’kidladi.

«0:5 — yirik mag‘lubiyat. Lekin borimizni berib o‘ynadik», — dedi milliy jamoa sardori.

Uning fikricha, Portugaliyadek yuqori saviyali va tarkibida individual mahorati kuchli futbolchilar ko‘p bo‘lgan jamoaga qarshi faqat maksimal kuch bilan harakat qilishning o‘zi ham yetarli bo‘lmasligi mumkin.

Bunday uchrashuvlarda jamoaga omad ham kerak bo‘ladi. Portugaliya safidagi futbolchilar har qanday kichik xatodan foydalanib, uchrashuv taqdirini hal qilishga qodir.

«Portugaliyadek kuchli jamoaga qarshi bahsda boringni berishing kamlik qilishi mumkin. Omad ham kelishi kerak, chunki raqib safida individual jihatdan kuchli futbolchilar ko‘p», — deya ta’kidladi Shomurodov.

Terma jamoa sardori yirik hisobdagi mag‘lubiyat muxlislarga og‘ir botganini ham tushunishini bildirib, butun jamoa nomidan uzr so‘radi.

«Yirik hisobdagi mag‘lubiyat uchun muxlislardan uzr so‘raymiz», — dedi hujumchi.

Endi O‘zbekiston milliy jamoasi barcha e’tiborini guruh bosqichining so‘nggi turida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o‘tadigan uchrashuvga qaratadi.

Shomurodov jamoa ushbu bahsga yaxshi tayyorgarlik ko‘rishini va maydonga faqat g‘alaba maqsadida tushishini aytdi.

«Kongo DRga qarshi uchrashuvga yaxshi tayyorgarlik ko‘rishga harakat qilamiz. Agar hammasi yaxshi bo‘lsa, ularni mag‘lub etish uchun maydonga tushamiz», — deya qo‘shimcha qildi u.

Kongo DRga qarshi bahs O‘zbekiston uchun mundialdagi so‘nggi va juda muhim sinov bo‘ladi. Milliy jamoamiz ushbu uchrashuvda g‘alaba qozonib, muxlislarga quvonch ulashish hamda turnirni munosib yakunlashga harakat qiladi.

Eldor ShomurodovO'zbekistonPortugaliyaKongo Demokratik Respublikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiRavshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 12:12Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaLionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaBugun, 12:11Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarPortugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarBugun, 12:06Cristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiCristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiBugun, 11:58Fayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanFayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanBugun, 11:30Ronalduning opasi xeyterlarga keskin javob qaytardiRonalduning opasi xeyterlarga keskin javob qaytardiBugun, 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...