Eldor Shomurodov: Yirik mag‘lubiyat uchun muxlislardan uzr so‘raymiz (video)
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.
«Oq bo‘rilar» kuchli raqibga 0:5 hisobida imkoniyatni boy berdi. Shomurodov natija og‘ir ekanini tan olgan holda, futbolchilar maydonda bor imkoniyatlarini ishga solganini ta’kidladi.
«0:5 — yirik mag‘lubiyat. Lekin borimizni berib o‘ynadik», — dedi milliy jamoa sardori.
Uning fikricha, Portugaliyadek yuqori saviyali va tarkibida individual mahorati kuchli futbolchilar ko‘p bo‘lgan jamoaga qarshi faqat maksimal kuch bilan harakat qilishning o‘zi ham yetarli bo‘lmasligi mumkin.
Bunday uchrashuvlarda jamoaga omad ham kerak bo‘ladi. Portugaliya safidagi futbolchilar har qanday kichik xatodan foydalanib, uchrashuv taqdirini hal qilishga qodir.
«Portugaliyadek kuchli jamoaga qarshi bahsda boringni berishing kamlik qilishi mumkin. Omad ham kelishi kerak, chunki raqib safida individual jihatdan kuchli futbolchilar ko‘p», — deya ta’kidladi Shomurodov.
Terma jamoa sardori yirik hisobdagi mag‘lubiyat muxlislarga og‘ir botganini ham tushunishini bildirib, butun jamoa nomidan uzr so‘radi.
«Yirik hisobdagi mag‘lubiyat uchun muxlislardan uzr so‘raymiz», — dedi hujumchi.
Endi O‘zbekiston milliy jamoasi barcha e’tiborini guruh bosqichining so‘nggi turida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o‘tadigan uchrashuvga qaratadi.
Shomurodov jamoa ushbu bahsga yaxshi tayyorgarlik ko‘rishini va maydonga faqat g‘alaba maqsadida tushishini aytdi.
«Kongo DRga qarshi uchrashuvga yaxshi tayyorgarlik ko‘rishga harakat qilamiz. Agar hammasi yaxshi bo‘lsa, ularni mag‘lub etish uchun maydonga tushamiz», — deya qo‘shimcha qildi u.
Kongo DRga qarshi bahs O‘zbekiston uchun mundialdagi so‘nggi va juda muhim sinov bo‘ladi. Milliy jamoamiz ushbu uchrashuvda g‘alaba qozonib, muxlislarga quvonch ulashish hamda turnirni munosib yakunlashga harakat qiladi.
…