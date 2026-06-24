Cristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdi

·71·Sport
Cristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdi

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo Jaxon chempionati doirasida Oʻzbekistonga qarshi kechgan bahsda oʻzining tarixiy natijasini qayd etdi. 41 yoshli hujumchi uchrashuvda dubl qayd etib, jamoasining 5:0 hisobidagi gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Biroq oʻyindan keyingi intervyu chogʻida u azaliy raqibi Lionel Messi haqidagi savolga kutilmagan va biroz asabiy tarzda munosabat bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Musobaqaning ochilish oʻyinida Kongo DR bilan durangdan soʻng tanqidlar ostida qolgan Ronaldo, oʻz mahoratini yana bir bor isbotladi. Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan bahsda u oltita turli Jahon chempionatida gol urgan tarixdagi ilk futbolchiga aylandi. Shunga qaramay, jurnalistlar bilan muloqot chogʻida u oʻziga nisbatan boʻlayotgan bosim va Lionel Messi bilan solishtirishlar hali ham davom etayotganidan noroziligini yashirmadi.

Tanqidlar va rekordlar girdobida

Cristiano Ronaldo soʻnggi haftalardagi tanqidlar unga va jamoaga qanchalik taʼsir qilgani haqida gapirib oʻtdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi jamoatchilik fikri baʼzida haddan tashqari shafqatsiz boʻlishini taʼkidlagan. "Bu juda qiyin hafta boʻldi, ayniqsa menga va murabbiy Roberto Martinezga nisbatan tanqidlar kuchaydi. Men bu sohada 23 yildan beri faoliyat yuritaman. Ishlar yaxshi ketganda hammasi aʼlo, ammo birgina omadsizlikda 'Ronaldo qaridi, u nafaqaga chiqishi kerak' deyishadi. Biz bugun maydonda munosib javob qaytardik", — dedi 41 yoshli yulduz.

Oʻzbekiston bilan boʻlgan oʻyinda Ronaldo Joao Cancelo va Bruno Fernandesning uzatmalaridan unumli foydalanib, oʻzining Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 10 taga yetkazdi. Bu natija bilan u afsonaviy Eusebio rekordini yangilab, Portugaliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Shuningdek, u 41 yoshu 138 kunligida Jaxon chempionati bahsida dubl qayd etgan eng keksa futbolchi sifatida tarixga kirdi.

Messi bilan solishtirishlarga yakun

Intervyu davomida Lionel Messi turnirni 5 ta gol bilan boshlagani va uning natijalari haqida soʻralganda, Ronaldo kutilmaganda keskin javob qaytardi. U raqibining natijalarini kuzatmayotganini va bu unga qiziq emasligini ochiq aytdi. "Boshqalarning natijalari bilan mutlaqo ishim yoʻq. Kylian Mbappe ham gol urdi, masalan. Men uchun asosiysi jamoamizning birligi", deya javob berdi u.

Keyinchalik jurnalistlar uni yana Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland bilan solishtirishga urinishganda, hujumchi qisqa qilib "Keyingi savol" deya suhbatni yakunladi. Futbolchi shaxsiy statistika emas, balki Portugaliya terma jamoasining umumiy muvaffaqiyati birinchi oʻrinda turishini bir necha bor taʼkidlab oʻtdi.

Oʻzbekiston terma jamoasi ustidan qozonilgan yirik gʻalaba Portugaliyaning guruhdagi holatini yaxshiladi. Ronaldoning aytishicha, tashqaridan kelayotgan salbiy fikrlarni nazorat qilib boʻlmaydi, ammo maydondagi natija barcha savollarga nuqta qoʻyishi kerak. Navbatdagi bahslarda ham jamoa mana shunday ishonchli oʻyin koʻrsatishga harakat qiladi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiLionel MessiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...Bugun, 12:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBugun, 12:29Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiRavshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 12:12Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaLionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaBugun, 12:11Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarPortugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarBugun, 12:06Fayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanFayzullayev: O‘zbek ekanimdan va terma jamoa uchun o‘ynayotganimdan faxrlanamanBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...