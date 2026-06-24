Cristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdi
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo Jaxon chempionati doirasida Oʻzbekistonga qarshi kechgan bahsda oʻzining tarixiy natijasini qayd etdi. 41 yoshli hujumchi uchrashuvda dubl qayd etib, jamoasining 5:0 hisobidagi gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Biroq oʻyindan keyingi intervyu chogʻida u azaliy raqibi Lionel Messi haqidagi savolga kutilmagan va biroz asabiy tarzda munosabat bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Musobaqaning ochilish oʻyinida Kongo DR bilan durangdan soʻng tanqidlar ostida qolgan Ronaldo, oʻz mahoratini yana bir bor isbotladi. Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan bahsda u oltita turli Jahon chempionatida gol urgan tarixdagi ilk futbolchiga aylandi. Shunga qaramay, jurnalistlar bilan muloqot chogʻida u oʻziga nisbatan boʻlayotgan bosim va Lionel Messi bilan solishtirishlar hali ham davom etayotganidan noroziligini yashirmadi.
Tanqidlar va rekordlar girdobidaCristiano Ronaldo soʻnggi haftalardagi tanqidlar unga va jamoaga qanchalik taʼsir qilgani haqida gapirib oʻtdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi jamoatchilik fikri baʼzida haddan tashqari shafqatsiz boʻlishini taʼkidlagan. "Bu juda qiyin hafta boʻldi, ayniqsa menga va murabbiy Roberto Martinezga nisbatan tanqidlar kuchaydi. Men bu sohada 23 yildan beri faoliyat yuritaman. Ishlar yaxshi ketganda hammasi aʼlo, ammo birgina omadsizlikda 'Ronaldo qaridi, u nafaqaga chiqishi kerak' deyishadi. Biz bugun maydonda munosib javob qaytardik", — dedi 41 yoshli yulduz.
Oʻzbekiston bilan boʻlgan oʻyinda Ronaldo Joao Cancelo va Bruno Fernandesning uzatmalaridan unumli foydalanib, oʻzining Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 10 taga yetkazdi. Bu natija bilan u afsonaviy Eusebio rekordini yangilab, Portugaliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Shuningdek, u 41 yoshu 138 kunligida Jaxon chempionati bahsida dubl qayd etgan eng keksa futbolchi sifatida tarixga kirdi.
Messi bilan solishtirishlarga yakunIntervyu davomida Lionel Messi turnirni 5 ta gol bilan boshlagani va uning natijalari haqida soʻralganda, Ronaldo kutilmaganda keskin javob qaytardi. U raqibining natijalarini kuzatmayotganini va bu unga qiziq emasligini ochiq aytdi. "Boshqalarning natijalari bilan mutlaqo ishim yoʻq. Kylian Mbappe ham gol urdi, masalan. Men uchun asosiysi jamoamizning birligi", deya javob berdi u.
Keyinchalik jurnalistlar uni yana Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland bilan solishtirishga urinishganda, hujumchi qisqa qilib "Keyingi savol" deya suhbatni yakunladi. Futbolchi shaxsiy statistika emas, balki Portugaliya terma jamoasining umumiy muvaffaqiyati birinchi oʻrinda turishini bir necha bor taʼkidlab oʻtdi.
Oʻzbekiston terma jamoasi ustidan qozonilgan yirik gʻalaba Portugaliyaning guruhdagi holatini yaxshiladi. Ronaldoning aytishicha, tashqaridan kelayotgan salbiy fikrlarni nazorat qilib boʻlmaydi, ammo maydondagi natija barcha savollarga nuqta qoʻyishi kerak. Navbatdagi bahslarda ham jamoa mana shunday ishonchli oʻyin koʻrsatishga harakat qiladi.
…