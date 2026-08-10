Taniqli promouter Mariush Vax atrofidagi mashmashani tanqid qildi
Mariush Vax Tayson Fyuriga qarshi 7 raundlik jangdan 21 kun o'tib, MMA qoidalari asosida bir vaqtning o'zida olti raqibga qarshi oktagonga chiqdi. Bu holat uning og'ir zarbalarga duchor bo'lgani va salomatligini jiddiy xavf ostiga qo'ygani sababli boks jamoatchiligida keskin e'tirozlarga sabab bo'ldi. Taniqli promouter Lu Dibella tashkilotchilarni tanqid qilib, sportchilarni foyda ko'ruvchi savdogarlardan himoya qilish kerakligini aytdi.
Polshalik 40 yoshdan oshgan tajribali bokschi Mariush Vax (39-14, 20 KO) MMA qoidalari bo‘yicha o‘tkazilgan noodatiy shouda bir vaqtning o‘zida olti nafar raqibga qarshi oktagonga tushdi. Ushbu voqelik va bokschining ketma-ket xavfli janglarda ishtirok etishi dunyo boks jamoatchiligida keskin e’tiroz va bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda.
Internetda tarqalgan videolavhalarda Mariush Vaxning 1ga 6 ko‘rinishidagi MMA bahsida juda og‘ir zarbalarga duch kelgani va salomatligini jiddiy xavf ostiga qo‘ygani aniq ko‘rinib turadi.
Fyuri bilan jang va 3 haftadan so‘ng oktagonga qaytish
Vaziyatning eng xavotirli jihati shundaki, ushbu noodatiy shoudan bor-yo‘g‘i uch hafta oldin Mariush Vax sobiq jahon chempioni Tayson Fyuriga qarshi 7 raundlik og‘ir bellashuv o‘tkazgan edi. O‘sha bahsda vaziyat murakkablashgach, bokschining o‘zi jangni davom ettirishdan bosh tortgan.
Shunday og‘ir jangdan so‘ng to‘liq tiklanmay turib, oradan 21 kun o‘tar-o‘tmas bir vaqtning o‘zida 6 kishiga qarshi oktagonga chiqishi mutaxassislar va muxlislarning e’tirozlarini yanada kuchaytirib yubordi.
Lu Dibella: «Sportda «quyi chegara» degan tushuncha qolmabdi»
Dunyo boks olamida katta nufuzga ega taniqli promouter Lu Dibella ham ushbu holatga toqat qilib bo‘lmasligini ta’kidlab, tashkilotchilar va tizimni keskin tanqid ostiga oldi:
«Ko‘plab sportchilarni, jumladan Mariush Vaxni ham sportchilarning qoni evaziga foyda ko‘ruvchi savdogarlardan himoya qilish shart. Umuman olganda, bu odam Fyuriga qarshi ringga chiqmasligi kerak edi.
Qolaversa, shundan bor-yo‘g‘i uch hafta o‘tib, 1ga 6 jangda qatnashishi mutlaqo mantiqqa to‘g‘ri kelmaydi. U — charchagan, sport formasini yo‘qotgan, o‘rta yoshdan o‘tgan erkak. Boks va jang san’ati yana bir bor shuni ko‘rsatmoqdaki, bu sohada «quyi chegara» degan tushuncha yo‘q, xavf-xatarning ham haddi-bisoti belgilanmagan. Tomoshabinlar esa odob-axloq chegaralari qanday qilib tobora pastga tushayotganini befarqlik bilan kuzatishda davom etmoqda», — dedi Dibella.
Sportchilar xavfsizligi va shou chegarasi
Soha ekspertlarining ta’kidlashicha, muayyan yoshdan va jismoniy toliqishdan keyin sportchilarning professional ring yoki oktagonda qolishi oddiy shou yoki hazil emas. Bu eng avvalo ularning sog‘lig‘i, miya jarohatlari va hayotiga tahdid soluvchi juda jiddiy muammodir.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…