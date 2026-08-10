Taniqli promouter Mariush Vax atrofidagi mashmashani tanqid qildi

·37·Sport
Taniqli promouter Mariush Vax atrofidagi mashmashani tanqid qildi
Qisqacha

Mariush Vax Tayson Fyuriga qarshi 7 raundlik jangdan 21 kun o'tib, MMA qoidalari asosida bir vaqtning o'zida olti raqibga qarshi oktagonga chiqdi. Bu holat uning og'ir zarbalarga duchor bo'lgani va salomatligini jiddiy xavf ostiga qo'ygani sababli boks jamoatchiligida keskin e'tirozlarga sabab bo'ldi. Taniqli promouter Lu Dibella tashkilotchilarni tanqid qilib, sportchilarni foyda ko'ruvchi savdogarlardan himoya qilish kerakligini aytdi.

Polshalik 40 yoshdan oshgan tajribali bokschi Mariush Vax (39-14, 20 KO) MMA qoidalari bo‘yicha o‘tkazilgan noodatiy shouda bir vaqtning o‘zida olti nafar raqibga qarshi oktagonga tushdi. Ushbu voqelik va bokschining ketma-ket xavfli janglarda ishtirok etishi dunyo boks jamoatchiligida keskin e’tiroz va bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda.

Internetda tarqalgan videolavhalarda Mariush Vaxning 1ga 6 ko‘rinishidagi MMA bahsida juda og‘ir zarbalarga duch kelgani va salomatligini jiddiy xavf ostiga qo‘ygani aniq ko‘rinib turadi.

Fyuri bilan jang va 3 haftadan so‘ng oktagonga qaytish

Vaziyatning eng xavotirli jihati shundaki, ushbu noodatiy shoudan bor-yo‘g‘i uch hafta oldin Mariush Vax sobiq jahon chempioni Tayson Fyuriga qarshi 7 raundlik og‘ir bellashuv o‘tkazgan edi. O‘sha bahsda vaziyat murakkablashgach, bokschining o‘zi jangni davom ettirishdan bosh tortgan.

Shunday og‘ir jangdan so‘ng to‘liq tiklanmay turib, oradan 21 kun o‘tar-o‘tmas bir vaqtning o‘zida 6 kishiga qarshi oktagonga chiqishi mutaxassislar va muxlislarning e’tirozlarini yanada kuchaytirib yubordi.

Lu Dibella: «Sportda «quyi chegara» degan tushuncha qolmabdi»

Dunyo boks olamida katta nufuzga ega taniqli promouter Lu Dibella ham ushbu holatga toqat qilib bo‘lmasligini ta’kidlab, tashkilotchilar va tizimni keskin tanqid ostiga oldi:

«Ko‘plab sportchilarni, jumladan Mariush Vaxni ham sportchilarning qoni evaziga foyda ko‘ruvchi savdogarlardan himoya qilish shart. Umuman olganda, bu odam Fyuriga qarshi ringga chiqmasligi kerak edi.

Qolaversa, shundan bor-yo‘g‘i uch hafta o‘tib, 1ga 6 jangda qatnashishi mutlaqo mantiqqa to‘g‘ri kelmaydi. U — charchagan, sport formasini yo‘qotgan, o‘rta yoshdan o‘tgan erkak. Boks va jang san’ati yana bir bor shuni ko‘rsatmoqdaki, bu sohada «quyi chegara» degan tushuncha yo‘q, xavf-xatarning ham haddi-bisoti belgilanmagan. Tomoshabinlar esa odob-axloq chegaralari qanday qilib tobora pastga tushayotganini befarqlik bilan kuzatishda davom etmoqda», — dedi Dibella.

Sportchilar xavfsizligi va shou chegarasi

Soha ekspertlarining ta’kidlashicha, muayyan yoshdan va jismoniy toliqishdan keyin sportchilarning professional ring yoki oktagonda qolishi oddiy shou yoki hazil emas. Bu eng avvalo ularning sog‘lig‘i, miya jarohatlari va hayotiga tahdid soluvchi juda jiddiy muammodir.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Mariusz WachTyson FuryLou DiBella
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)