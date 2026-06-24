Neymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdi
Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti jamoa yetakchisi Neymar jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlganini va Shotlandiyaga qarshi kechadigan muhim bahsda maydonga tushishga tayyorligini ma’lum qildi. Jahon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi oʻyini oldidan ushbu yangilik "pentakampeonlar" muxlislari uchun ayni muddao boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma’lumki, Neymar boldir mushaklaridagi jarohat sababli Marokash va Gaiti terma jamoalariga qarshi dastlabki uchrashuvlarni oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, 34 yoshli hujumchi oʻtgan haftadan buyon umumiy guruh mashgʻulotlarida toʻliq ishtirok etmoqda va oʻzining jismoniy holatini tiklab olgan.
Anchelottining ishonchi va tarkibdagi oʻzgarishlarItaliyalik mutaxassis braziliyalik yulduzning hozirgi holatidan mamnun ekanini yashirmadi. "U tayyor, u bu hafta juda yaxshi shugʻullandi. Neymar nafaqat oʻyinning bir qismida, balki toʻliq 90 daqiqa davomida harakat qilishga qodir. Uning safga qaytishi biz uchun katta kuch, chunki u yuqori mahoratli va tajribali oʻyinchi", — deya ta’kidladi Karlo Anchelotti matbuot anjumani chogʻida.
Neymarning qaytishi Braziliya hujum chizigʻidagi muammolarni biroz yumshatishi kutilmoqda. Boisi, Gaiti bilan oʻyinda (3:0) tizzasidan jarohat olgan Raphinha Shotlandiyaga qarshi bahsni oʻtkazib yuboradi. Barselona hujumchisining yoʻqligida Anchelotti ixtiyorida Rayan, Endrick va Igor Thiago kabi yosh va iqtidorli futbolchilar bor boʻlsa-da, Neymarning tajribasi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.
Braziliya terma jamoasi Shotlandiyani magʻlub etgan taqdirda "C" guruhida birinchi oʻrinni naqd qiladi. Murabbiy raqib jamoaga ham yuqori baho berib, oʻyin oson kechmasligini aytib oʻtdi. Xususan, u Shotlandiya safidagi Scott McTominay va John McGinn kabi futbolchilar Braziliya ritmini buzishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Statistikaga nazar tashlaydigan boʻlsak, Braziliya va Shotlandiya shu vaqtgacha Jahon chempionatlari doirasida toʻrt bor toʻqnash kelishgan. Ushbu oʻyinlarning uchtasida Janubiy Amerika vakillari gʻalaba qozongan boʻlsa, bir uchrashuvda durang qayd etilgan. Neymar esa ushbu bahsda oʻzining Jahon chempionatlaridagi gollarini 8 tadan oshirib olishni maqsad qilgan.
…