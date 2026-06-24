Neymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdi

·0·Sport
Neymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdi

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti jamoa yetakchisi Neymar jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlganini va Shotlandiyaga qarshi kechadigan muhim bahsda maydonga tushishga tayyorligini ma’lum qildi. Jahon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi oʻyini oldidan ushbu yangilik "pentakampeonlar" muxlislari uchun ayni muddao boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma’lumki, Neymar boldir mushaklaridagi jarohat sababli Marokash va Gaiti terma jamoalariga qarshi dastlabki uchrashuvlarni oʻtkazib yuborishga majbur boʻlgan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, 34 yoshli hujumchi oʻtgan haftadan buyon umumiy guruh mashgʻulotlarida toʻliq ishtirok etmoqda va oʻzining jismoniy holatini tiklab olgan.

Anchelottining ishonchi va tarkibdagi oʻzgarishlar

Italiyalik mutaxassis braziliyalik yulduzning hozirgi holatidan mamnun ekanini yashirmadi. "U tayyor, u bu hafta juda yaxshi shugʻullandi. Neymar nafaqat oʻyinning bir qismida, balki toʻliq 90 daqiqa davomida harakat qilishga qodir. Uning safga qaytishi biz uchun katta kuch, chunki u yuqori mahoratli va tajribali oʻyinchi", — deya ta’kidladi Karlo Anchelotti matbuot anjumani chogʻida.

Neymarning qaytishi Braziliya hujum chizigʻidagi muammolarni biroz yumshatishi kutilmoqda. Boisi, Gaiti bilan oʻyinda (3:0) tizzasidan jarohat olgan Raphinha Shotlandiyaga qarshi bahsni oʻtkazib yuboradi. Barselona hujumchisining yoʻqligida Anchelotti ixtiyorida Rayan, Endrick va Igor Thiago kabi yosh va iqtidorli futbolchilar bor boʻlsa-da, Neymarning tajribasi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.

Braziliya terma jamoasi Shotlandiyani magʻlub etgan taqdirda "C" guruhida birinchi oʻrinni naqd qiladi. Murabbiy raqib jamoaga ham yuqori baho berib, oʻyin oson kechmasligini aytib oʻtdi. Xususan, u Shotlandiya safidagi Scott McTominay va John McGinn kabi futbolchilar Braziliya ritmini buzishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Statistikaga nazar tashlaydigan boʻlsak, Braziliya va Shotlandiya shu vaqtgacha Jahon chempionatlari doirasida toʻrt bor toʻqnash kelishgan. Ushbu oʻyinlarning uchtasida Janubiy Amerika vakillari gʻalaba qozongan boʻlsa, bir uchrashuvda durang qayd etilgan. Neymar esa ushbu bahsda oʻzining Jahon chempionatlaridagi gollarini 8 tadan oshirib olishni maqsad qilgan.

BraziliyaNeymarKarlo AnchelottiJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Bugun, 13:57JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 13:25Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiRonaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiBugun, 13:14Angliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostidaAngliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostidaBugun, 13:12Kolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdiKolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdiBugun, 13:10Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?Bugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...