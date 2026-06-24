Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»

·0·Sport
Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»

Jahon chempionati doirasida Portugaliya hamda Oʻzbekiston terma jamoalari oʻrtasida kechgan bahsdan soʻng, futbol olamida katta shov-shuv koʻtarildi. Portugaliyalik afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo mazkur uchrashuvda dubl qayd etib, oʻz jamoasining gʻalabasini taʼminladi. Ushbu natijadan soʻng, Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted sobiq himoyachisi Rio Ferdinand ijtimoiy tarmoqlar orqali Ronaldoni tanqid qilayotganlarga keskin javob qaytardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ferdinand oʻzining sobiq jamoadoshining maydondagi harakatlari va uzoq vaqt davomida yuqori saviyada oʻynayotganidan hayratda ekanini yashirmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ekspert Ronaldoning tanqidchilarini «ogʻizlarini yumishga» chaqirib, 41 yoshli futbolchining hali ham dunyo darajasidagi hujumchi ekanini taʼkidlagan. Rio Ferdinandning fikricha, Ronaldoning yoshi va jamoaviy oʻyinga taʼsiri haqidagi salbiy fikrlar asossizdir.

Tarixiy natijalar va yangi rekordlar

Oʻzbekiston bilan oʻyindagi gollari evaziga Cristiano Ronaldo Portugaliya futboli tarixida yangi sahifa ochdi. U afsonaviy Eusebio tomonidan oʻrnatilgan Jahon chempionatlaridagi gollar soni boʻyicha rekordni yangiladi. Ferdinand bu borada toʻxtalar ekan, «Qanday qilib 1000 ta gol sari intilayotgan odamga shubha qilish mumkin? U oltita Jahon chempionatida gol urgan yagona inson», — deya taʼkidladi.

Ferdinand, shuningdek, Ronaldoning ikkinchi goliga alohida toʻxtalib oʻtdi. Unda tajribali hujumchi yosh himoyachidan qochib ketib, Erling Xoland uslubida zarba yoʻllagan. Ekspertning soʻzlariga koʻra, bunday harakatlanish va vaqtni toʻgʻri tanlash qobiliyati dunyodagi juda kam sonli markaziy hujumchilarga xosdir. Bu esa Ronaldoning jismoniy holati hali ham aʼlo darajada ekanligidan dalolat beradi.

Guruhdagi vaziyat va keyingi raqib

Oʻzbekiston ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng Portugaliya terma jamoasining ochkolari 4 taga yetdi. Eslatib oʻtamiz, portugaliyaliklar dastlabki turda Kongo DR bilan durang oʻynashgan edi. Endilikda guruhdagi birinchi oʻrin masalasi soʻnggi turda hal boʻladi. Portugaliya navbatdagi uchrashuvni 6 ochko bilan peshqadamlik qilayotgan Kolumbiya terma jamoasiga qarshi oʻtkazadi.

Portugaliya terma jamoasi pley-off bosqichiga guruh gʻolibi sifatida chiqishi uchun Kolumbiyani magʻlub etishi shart. Cristiano Ronaldo esa oʻzining tarixiy seriyasini davom ettirishni va jamoasini chempionlik sari yetaklashni maqsad qilgan. Oʻzbekistonlik muxlislar uchun esa bu oʻyin jahon darajasidagi yulduzga qarshi munosib qarshilik koʻrsatish imkoniyati sifatida yodda qoldi.

  • Cristiano Ronaldo 6 ta Jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchi;
  • U Eusebioning rekordini yangilab, Portugaliyaning mundiallardagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi;
  • Portugaliya keyingi bosqich masalasini Kolumbiya bilan oʻyinda hal qiladi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaOʻzbekistonJahon ChempionatiRio Ferdinand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildiArgentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildiBugun, 21:56Harry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazidaHarry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazidaBugun, 21:34Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Bugun, 21:17Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiRonaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiBugun, 21:14Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Bugun, 21:13Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Bugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...