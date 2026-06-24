Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»
Jahon chempionati doirasida Portugaliya hamda Oʻzbekiston terma jamoalari oʻrtasida kechgan bahsdan soʻng, futbol olamida katta shov-shuv koʻtarildi. Portugaliyalik afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo mazkur uchrashuvda dubl qayd etib, oʻz jamoasining gʻalabasini taʼminladi. Ushbu natijadan soʻng, Angliya terma jamoasi va Manchester Yunayted sobiq himoyachisi Rio Ferdinand ijtimoiy tarmoqlar orqali Ronaldoni tanqid qilayotganlarga keskin javob qaytardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ferdinand oʻzining sobiq jamoadoshining maydondagi harakatlari va uzoq vaqt davomida yuqori saviyada oʻynayotganidan hayratda ekanini yashirmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ekspert Ronaldoning tanqidchilarini «ogʻizlarini yumishga» chaqirib, 41 yoshli futbolchining hali ham dunyo darajasidagi hujumchi ekanini taʼkidlagan. Rio Ferdinandning fikricha, Ronaldoning yoshi va jamoaviy oʻyinga taʼsiri haqidagi salbiy fikrlar asossizdir.
Tarixiy natijalar va yangi rekordlarOʻzbekiston bilan oʻyindagi gollari evaziga Cristiano Ronaldo Portugaliya futboli tarixida yangi sahifa ochdi. U afsonaviy Eusebio tomonidan oʻrnatilgan Jahon chempionatlaridagi gollar soni boʻyicha rekordni yangiladi. Ferdinand bu borada toʻxtalar ekan, «Qanday qilib 1000 ta gol sari intilayotgan odamga shubha qilish mumkin? U oltita Jahon chempionatida gol urgan yagona inson», — deya taʼkidladi.
Ferdinand, shuningdek, Ronaldoning ikkinchi goliga alohida toʻxtalib oʻtdi. Unda tajribali hujumchi yosh himoyachidan qochib ketib, Erling Xoland uslubida zarba yoʻllagan. Ekspertning soʻzlariga koʻra, bunday harakatlanish va vaqtni toʻgʻri tanlash qobiliyati dunyodagi juda kam sonli markaziy hujumchilarga xosdir. Bu esa Ronaldoning jismoniy holati hali ham aʼlo darajada ekanligidan dalolat beradi.
Guruhdagi vaziyat va keyingi raqibOʻzbekiston ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng Portugaliya terma jamoasining ochkolari 4 taga yetdi. Eslatib oʻtamiz, portugaliyaliklar dastlabki turda Kongo DR bilan durang oʻynashgan edi. Endilikda guruhdagi birinchi oʻrin masalasi soʻnggi turda hal boʻladi. Portugaliya navbatdagi uchrashuvni 6 ochko bilan peshqadamlik qilayotgan Kolumbiya terma jamoasiga qarshi oʻtkazadi.
Portugaliya terma jamoasi pley-off bosqichiga guruh gʻolibi sifatida chiqishi uchun Kolumbiyani magʻlub etishi shart. Cristiano Ronaldo esa oʻzining tarixiy seriyasini davom ettirishni va jamoasini chempionlik sari yetaklashni maqsad qilgan. Oʻzbekistonlik muxlislar uchun esa bu oʻyin jahon darajasidagi yulduzga qarshi munosib qarshilik koʻrsatish imkoniyati sifatida yodda qoldi.
- Cristiano Ronaldo 6 ta Jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchi;
- U Eusebioning rekordini yangilab, Portugaliyaning mundiallardagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi;
- Portugaliya keyingi bosqich masalasini Kolumbiya bilan oʻyinda hal qiladi.
…