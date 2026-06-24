Bavariya Michael Olise uchun yangi shartnoma tayyorlamoqda: Real Madridga rad javobi
Germaniyaning Bavariya klubi oʻzining yetakchi hujumchisi Michael Olise atrofidagi transfer mish-mishlariga chek qoʻyish maqsadida futbolchiga misli koʻrilmagan yangi shartnoma taklif qilishga tayyorlanmoqda. Myunxenliklar fransiyalik vingerga boʻlayotgan Real Madrid qiziqishlarini soʻndirish uchun uning maoshini keskin oshirishni rejalashtirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Olise oʻtgan mavsumda Bundesliga doirasida koʻrsatgan ajoyib oʻyini va Germaniyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topilganidan soʻng, Yevropa grandlari eʼtiborini tortdi. Ayniqsa, Real Madrid prezidenti Florentino Perezning 150 million yevrolik transfer haqidagi shama qilgan gaplari aynan Olisega tegishli ekani taxmin qilinmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Bavariya rahbariyati oʻz yulduzini har qanday narxda boʻlsa ham saqlab qolishga qaror qilgan.
Yangi shartnoma va maoshning ikki baravar oshishiTaniqli jurnalist Christian Falkning maʼlum qilishicha, Bavariya Olise bilan amaldagi kelishuvni 2031-yilga qadar uzaytirishni koʻzlamoqda. Hozirda futbolchi jamoada oʻrtacha maosh oluvchilar qatorida boʻlib, uning yillik daromadi taxminan 15 million yevroni tashkil etadi. Yangi reja boʻyicha esa uning maoshi deyarli ikki baravarga oshirilib, 25 million yevroga yetkazilishi mumkin.
Bu oʻzgarish Michael Oliseni klubning eng koʻp maosh oluvchi yulduzlari — Harry Kane va Jamal Musiala bilan bir qatorga olib chiqadi. Bild nashri yozishicha, Myunxen klubi bu orqali futbolchiga uning jamoa uchun qanchalik qadrli ekanini koʻrsatib qoʻymoqchi. Chunki u oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 26 ta golli uzatmani amalga oshirib, jamoa hujumlarining asosiy dvigateliga aylandi.
Xalqaro maydondagi muvaffaqiyatOlisening transfer qiymati nafaqat klubdagi oʻyinlari, balki Fransiya terma jamoasi tarkibidagi harakatlari sababli ham keskin koʻtarilib bormoqda. U jahon chempionati bahslarida Iroq va Senegalga qarshi oʻyinlarda golli uzatmalarni amalga oshirib, oʻzining yuqori formasini yana bir bor isbotladi. Kristal Pelas klubidan 50 million yevro evaziga transfer qilingan futbolchi qisqa vaqt ichida oʻz narxini bir necha baravarga oshirishga erishdi.
Real Madrid va Pari Sen-Jermen kabi klublarning qiziqishiga qaramay, Bavariya sport direktori va rahbariyati Oliseni sotilmaydigan futbolchilar roʻyxatiga kiritgan. Myunxenliklar Germaniya qonunchiligiga koʻra ruxsat etilgan maksimal muddat — besh yillik shartnomaga yana qoʻshimcha yillar qoʻshish orqali transfer boʻyicha barcha eshiklarni yopmoqchi.
Ushbu strategiya Bavariyaning kelgusi mavsumlarda nafaqat Bundesligada, balki Chempionlar ligasida ham oʻz gegemonligini tiklash niyatida ekanidan dalolat beradi. Michael Olise kabi kreativ oʻyinchining tarkibda qolishi jamoaning hujum salohiyatini barqaror saqlab turishga xizmat qiladi.
…