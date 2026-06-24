Bavariya Michael Olise uchun yangi shartnoma tayyorlamoqda: Real Madridga rad javobi

·0·Sport
Bavariya Michael Olise uchun yangi shartnoma tayyorlamoqda: Real Madridga rad javobi

Germaniyaning Bavariya klubi oʻzining yetakchi hujumchisi Michael Olise atrofidagi transfer mish-mishlariga chek qoʻyish maqsadida futbolchiga misli koʻrilmagan yangi shartnoma taklif qilishga tayyorlanmoqda. Myunxenliklar fransiyalik vingerga boʻlayotgan Real Madrid qiziqishlarini soʻndirish uchun uning maoshini keskin oshirishni rejalashtirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Olise oʻtgan mavsumda Bundesliga doirasida koʻrsatgan ajoyib oʻyini va Germaniyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topilganidan soʻng, Yevropa grandlari eʼtiborini tortdi. Ayniqsa, Real Madrid prezidenti Florentino Perezning 150 million yevrolik transfer haqidagi shama qilgan gaplari aynan Olisega tegishli ekani taxmin qilinmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Bavariya rahbariyati oʻz yulduzini har qanday narxda boʻlsa ham saqlab qolishga qaror qilgan.

Yangi shartnoma va maoshning ikki baravar oshishi

Taniqli jurnalist Christian Falkning maʼlum qilishicha, Bavariya Olise bilan amaldagi kelishuvni 2031-yilga qadar uzaytirishni koʻzlamoqda. Hozirda futbolchi jamoada oʻrtacha maosh oluvchilar qatorida boʻlib, uning yillik daromadi taxminan 15 million yevroni tashkil etadi. Yangi reja boʻyicha esa uning maoshi deyarli ikki baravarga oshirilib, 25 million yevroga yetkazilishi mumkin.

Bu oʻzgarish Michael Oliseni klubning eng koʻp maosh oluvchi yulduzlari — Harry Kane va Jamal Musiala bilan bir qatorga olib chiqadi. Bild nashri yozishicha, Myunxen klubi bu orqali futbolchiga uning jamoa uchun qanchalik qadrli ekanini koʻrsatib qoʻymoqchi. Chunki u oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 26 ta golli uzatmani amalga oshirib, jamoa hujumlarining asosiy dvigateliga aylandi.

Xalqaro maydondagi muvaffaqiyat

Olisening transfer qiymati nafaqat klubdagi oʻyinlari, balki Fransiya terma jamoasi tarkibidagi harakatlari sababli ham keskin koʻtarilib bormoqda. U jahon chempionati bahslarida Iroq va Senegalga qarshi oʻyinlarda golli uzatmalarni amalga oshirib, oʻzining yuqori formasini yana bir bor isbotladi. Kristal Pelas klubidan 50 million yevro evaziga transfer qilingan futbolchi qisqa vaqt ichida oʻz narxini bir necha baravarga oshirishga erishdi.

Real Madrid va Pari Sen-Jermen kabi klublarning qiziqishiga qaramay, Bavariya sport direktori va rahbariyati Oliseni sotilmaydigan futbolchilar roʻyxatiga kiritgan. Myunxenliklar Germaniya qonunchiligiga koʻra ruxsat etilgan maksimal muddat — besh yillik shartnomaga yana qoʻshimcha yillar qoʻshish orqali transfer boʻyicha barcha eshiklarni yopmoqchi.

Ushbu strategiya Bavariyaning kelgusi mavsumlarda nafaqat Bundesligada, balki Chempionlar ligasida ham oʻz gegemonligini tiklash niyatida ekanidan dalolat beradi. Michael Olise kabi kreativ oʻyinchining tarkibda qolishi jamoaning hujum salohiyatini barqaror saqlab turishga xizmat qiladi.

BavariyaReal MadridMichael OliseTransferBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garri Keyn va mistika: Ganalik afsun-jodugar Angliya sardorini «ozod qildi»Garri Keyn va mistika: Ganalik afsun-jodugar Angliya sardorini «ozod qildi»Bugun, 23:17Atletiko Madrid va Barselona oʻrtasida nizo: Julian Alvarez transferi mashmashaga aylandiAtletiko Madrid va Barselona oʻrtasida nizo: Julian Alvarez transferi mashmashaga aylandiBugun, 22:37Barselona xatoga yoʻl qoʻydimi: Anthony Gordonning JChdagi oʻyini keskin tanqidga uchradiBarselona xatoga yoʻl qoʻydimi: Anthony Gordonning JChdagi oʻyini keskin tanqidga uchradiBugun, 22:33Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Bugun, 22:12Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»Bugun, 21:57Argentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildiArgentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildiBugun, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...