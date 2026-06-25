Entoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladi
Shvetsiya terma jamoasi va Nottingham Forest klubi hujumchisi Entoni Elanga Manchester Yunayted tarkibida Cristiano Ronaldo bilan birga oʻtkazgan vaqtlari uning faoliyatida qanchalik katta iz qoldirgani haqida soʻzlab berdi. Yosh futbolchi zamonamizning ikki buyuk afsonasi — Cristiano Ronaldo va Lionel Messi bilan bir davrda toʻp surayotganidan faxrlanishini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Portugaliya terma jamoasi yaqinda Oʻzbekistonga qarshi kechgan uchrashuvda 5:0 hisobida gʻalaba qozondi va ushbu bahsda Ronaldo dubl qayd etishga muvaffaq boʻldi. Sweden Herald nashriga bergan intervyusida Elanga sobiq jamoadoshining hamon yuqori saviyada oʻyin koʻrsatayotganidan hayratda ekanini bildirdi.
Elanganing soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldoning mashgʻulotlarga boʻlgan munosabati va oʻz ustida ishlashi har qanday yosh futbolchi uchun haqiqiy maktab hisoblanadi. U portugaliyalik yulduzdan nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham koʻp narsa oʻrganganini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Professionalizm va tiklanish sirlari“Men Ronaldodan juda koʻp narsani oʻrgandim. Ayniqsa, uning mashgʻulotlardan keyingi holati, oʻzini tiklash jarayoniga boʻlgan eʼtibori meni hayratda qoldirgan. U bilan bir jamoada toʻp surish men uchun katta sharaf edi. Uning hamon gol urishda davom etayotgani quvonarli”, — deydi Elanga.
Hozirda 41 yoshni qarshi olgan Cristiano Ronaldo va 39 yoshli Lionel Messi hamon jahon futbolining eng yuqori choʻqqisida qolmoqda. Elanga ushbu yoshda bunday jismoniy holatni saqlab qolish uchun qanchalik katta mehnat talab etilishini eʼtirof etdi. Oʻzining kelajagi haqida gapirar ekan, shvetsiyalik hujumchi 41 yoshigacha oʻynash-oʻynamasligini vaqt koʻrsatishini aytdi.
Shuningdek, futbolchi muxlislar orasidagi anʼanaviy “Ronaldo yoki Messi?” degan bahslarga ham oʻz munosabatini bildirdi. Uning fikricha, bu ikki afsonani bir-biri bilan solishtirishdan koʻra, ularning oʻyinidan zavqlanish kerak. “Men ulardan birini tanlay olmayman. Shunchaki bu lahzalardan bahra olish lozim”, deya qoʻshimcha qildi u.
Eslatib oʻtamiz, Entoni Elanga Shvetsiya terma jamoasi safida Graham Potter qoʻl ostida muvaffaqiyatli harakat qilmoqda. Uning Niderlandiya darvozasiga urgan goli hatto afsonaviy Zlatan Ibrahimovic tomonidan ham yuqori baholangan edi. Ayni damda u oʻz tajribasini oshirishda va Ronaldodan olgan saboqlarini amaliyotda qoʻllashda davom etmoqda.
…