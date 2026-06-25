Entoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladi

·24·Sport
Entoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladi

Shvetsiya terma jamoasi va Nottingham Forest klubi hujumchisi Entoni Elanga Manchester Yunayted tarkibida Cristiano Ronaldo bilan birga oʻtkazgan vaqtlari uning faoliyatida qanchalik katta iz qoldirgani haqida soʻzlab berdi. Yosh futbolchi zamonamizning ikki buyuk afsonasi — Cristiano Ronaldo va Lionel Messi bilan bir davrda toʻp surayotganidan faxrlanishini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Portugaliya terma jamoasi yaqinda Oʻzbekistonga qarshi kechgan uchrashuvda 5:0 hisobida gʻalaba qozondi va ushbu bahsda Ronaldo dubl qayd etishga muvaffaq boʻldi. Sweden Herald nashriga bergan intervyusida Elanga sobiq jamoadoshining hamon yuqori saviyada oʻyin koʻrsatayotganidan hayratda ekanini bildirdi.

Elanganing soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldoning mashgʻulotlarga boʻlgan munosabati va oʻz ustida ishlashi har qanday yosh futbolchi uchun haqiqiy maktab hisoblanadi. U portugaliyalik yulduzdan nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham koʻp narsa oʻrganganini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Professionalizm va tiklanish sirlari

“Men Ronaldodan juda koʻp narsani oʻrgandim. Ayniqsa, uning mashgʻulotlardan keyingi holati, oʻzini tiklash jarayoniga boʻlgan eʼtibori meni hayratda qoldirgan. U bilan bir jamoada toʻp surish men uchun katta sharaf edi. Uning hamon gol urishda davom etayotgani quvonarli”, — deydi Elanga.

Hozirda 41 yoshni qarshi olgan Cristiano Ronaldo va 39 yoshli Lionel Messi hamon jahon futbolining eng yuqori choʻqqisida qolmoqda. Elanga ushbu yoshda bunday jismoniy holatni saqlab qolish uchun qanchalik katta mehnat talab etilishini eʼtirof etdi. Oʻzining kelajagi haqida gapirar ekan, shvetsiyalik hujumchi 41 yoshigacha oʻynash-oʻynamasligini vaqt koʻrsatishini aytdi.

Shuningdek, futbolchi muxlislar orasidagi anʼanaviy “Ronaldo yoki Messi?” degan bahslarga ham oʻz munosabatini bildirdi. Uning fikricha, bu ikki afsonani bir-biri bilan solishtirishdan koʻra, ularning oʻyinidan zavqlanish kerak. “Men ulardan birini tanlay olmayman. Shunchaki bu lahzalardan bahra olish lozim”, deya qoʻshimcha qildi u.

Eslatib oʻtamiz, Entoni Elanga Shvetsiya terma jamoasi safida Graham Potter qoʻl ostida muvaffaqiyatli harakat qilmoqda. Uning Niderlandiya darvozasiga urgan goli hatto afsonaviy Zlatan Ibrahimovic tomonidan ham yuqori baholangan edi. Ayni damda u oʻz tajribasini oshirishda va Ronaldodan olgan saboqlarini amaliyotda qoʻllashda davom etmoqda.

Manchester YunaytedCristiano RonaldoEntoni ElangaFutbolShvetsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Bugun, 00:39O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?Bugun, 00:31Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiPortugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiBugun, 00:23Nuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiNuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiBugun, 00:17Krishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKrishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKecha, 23:57Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Kecha, 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...