CALB elektromobillar akkumulyatorlari sifatini keskin oshirmoqda

·37·Texno
CALB elektromobillar akkumulyatorlari sifatini keskin oshirmoqda
Qisqacha

CALB kompaniyasi GAC elektromobillarida batareyalarning ommaviy ishdan chiqishi ortidan ishlab chiqarish nazorati va sifat talablarini kuchaytirishga qaratilgan keng ko'lamli texnik islohotlarni boshladi. Iyul oyining birinchi yarmida 177 A·ch sig'imdagi LFP-batareyalar bo'yicha 182 ta murojaat qayd etildi, muammo 213 000 ga yaqin mashinaga ta'sir qilishi va taxminan 4,7 foiz holatda yuzaga kelishi mumkinligi aniqlandi.

Xitoyning yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchisi CALB kompaniyasi GAC elektromobillarida batareyalarning ommaviy ravishda ishdan chiqishi ortidan keng koʻlamli ichki texnik islohotlarni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur chora-tadbirlar ishlab chiqarish nazoratini kuchaytirish, elementlar sifatiga qoʻyiladigan talablarni oshirish hamda xomashyo va mijozlar bilan ishlash tizimini tubdan qayta koʻrib chiqishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammoga GAC Aion avtomobillariga oʻrnatilgan 177 A·ch sigʻimdagi LFP-batareyalardagi nosozliklar sabab boʻlgan. Iyul oyining birinchi yarmida Xitoyning isteʼmolchilar shikoyatlari platformalarida naq 182 ta murojaat qayd etilgan. Potensial jihatdan mazkur muammo 213 000 ga yaqin mashinaga taʼsir koʻrsatishi mumkinligi aniqlangan boʻlib, nosozlik taxminan 4,7 foiz holatlarda yuzaga kelgani maʼlum qilindi.

Sifatni nazorat qilishning yangi standartlari

Yuzaga kelgan vaziyatdan soʻng GAC kompaniyasi akkumulyatorlar kafolat muddatini sakkiz yil yoki 300 000 kilometrgacha uzaytirdi. Oʻz navbatida, CALB nosozliklarni bartaraf etish uchun bepul diagnostika va xizmat koʻrsatish majburiyatini oldi. Ishlab chiqaruvchi kelgusida bunday holatlarning oldini olish maqsadida texnologik jarayonlarni qatʼiy nazorat ostiga olmoqda.

Jumladan, CALB elektrod qoplamasining qalinligi va zichligini nazorat qilishni sezilarli darajada kuchaytirdi. Endilikda sirt zichligining ogʻish chegarasi qatʼiy ravishda ±1,5 foiz doirasida boʻlishi shart. Bu batareyalarning uzoq muddatli barqarorligi va xavfsizligini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishlab chiqarish va xomashyo auditi

Texnologik jarayonlarni takomillashtirish doirasida elektrolitni quyish vaqtida namlik va shudring nuqtasini nazorat qilish ham kuchaytirildi. Agar ilgari namunalarni kundalik tanlanma tekshiruvdan oʻtkazish bilan cheklanilgan boʻlsa, endilikda har bir ishlab chiqarilgan rulon alohida tahlil qilinadi.

Shuningdek, kompaniya 2022–2023 yillarda xarid qilingan xomashyo, yelimlar, izolyatsiya materiallari va qoʻshimchalar zaxirasini toʻliq auditdan oʻtkazmoqda. Ushbu choralarning barchasi global miqyosda elektromobillar industriyasida xavfsizlik standartlarini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

CALBGACElektromobilAkkumulyatorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi