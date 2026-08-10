CALB elektromobillar akkumulyatorlari sifatini keskin oshirmoqda
CALB kompaniyasi GAC elektromobillarida batareyalarning ommaviy ishdan chiqishi ortidan ishlab chiqarish nazorati va sifat talablarini kuchaytirishga qaratilgan keng ko'lamli texnik islohotlarni boshladi. Iyul oyining birinchi yarmida 177 A·ch sig'imdagi LFP-batareyalar bo'yicha 182 ta murojaat qayd etildi, muammo 213 000 ga yaqin mashinaga ta'sir qilishi va taxminan 4,7 foiz holatda yuzaga kelishi mumkinligi aniqlandi.
Xitoyning yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchisi CALB kompaniyasi GAC elektromobillarida batareyalarning ommaviy ravishda ishdan chiqishi ortidan keng koʻlamli ichki texnik islohotlarni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur chora-tadbirlar ishlab chiqarish nazoratini kuchaytirish, elementlar sifatiga qoʻyiladigan talablarni oshirish hamda xomashyo va mijozlar bilan ishlash tizimini tubdan qayta koʻrib chiqishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muammoga GAC Aion avtomobillariga oʻrnatilgan 177 A·ch sigʻimdagi LFP-batareyalardagi nosozliklar sabab boʻlgan. Iyul oyining birinchi yarmida Xitoyning isteʼmolchilar shikoyatlari platformalarida naq 182 ta murojaat qayd etilgan. Potensial jihatdan mazkur muammo 213 000 ga yaqin mashinaga taʼsir koʻrsatishi mumkinligi aniqlangan boʻlib, nosozlik taxminan 4,7 foiz holatlarda yuzaga kelgani maʼlum qilindi.
Sifatni nazorat qilishning yangi standartlariYuzaga kelgan vaziyatdan soʻng GAC kompaniyasi akkumulyatorlar kafolat muddatini sakkiz yil yoki 300 000 kilometrgacha uzaytirdi. Oʻz navbatida, CALB nosozliklarni bartaraf etish uchun bepul diagnostika va xizmat koʻrsatish majburiyatini oldi. Ishlab chiqaruvchi kelgusida bunday holatlarning oldini olish maqsadida texnologik jarayonlarni qatʼiy nazorat ostiga olmoqda.
Jumladan, CALB elektrod qoplamasining qalinligi va zichligini nazorat qilishni sezilarli darajada kuchaytirdi. Endilikda sirt zichligining ogʻish chegarasi qatʼiy ravishda ±1,5 foiz doirasida boʻlishi shart. Bu batareyalarning uzoq muddatli barqarorligi va xavfsizligini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Ishlab chiqarish va xomashyo auditiTexnologik jarayonlarni takomillashtirish doirasida elektrolitni quyish vaqtida namlik va shudring nuqtasini nazorat qilish ham kuchaytirildi. Agar ilgari namunalarni kundalik tanlanma tekshiruvdan oʻtkazish bilan cheklanilgan boʻlsa, endilikda har bir ishlab chiqarilgan rulon alohida tahlil qilinadi.
Shuningdek, kompaniya 2022–2023 yillarda xarid qilingan xomashyo, yelimlar, izolyatsiya materiallari va qoʻshimchalar zaxirasini toʻliq auditdan oʻtkazmoqda. Ushbu choralarning barchasi global miqyosda elektromobillar industriyasida xavfsizlik standartlarini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.
…