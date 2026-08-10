Harri Keynning 2030 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki qiyin boʻladi
Ditmarm Xaman Harri Keynning 36 yoshida 2030 yilgi jahon chempionatida yuqori darajada o'ynashiga shubha bildirdi. Hozirda 33 yoshni qarshilagan hujumchi Angliya terma jamoasi safida 85 ta gol urgan, Bavariya uchun esa 147 ta o'yinda 146 ta gol kiritgan. Xamanning fikricha, Keynning yoshligidan quyi ligalar va Angliya Premyer-ligasida katta yuklama bilan o'ynagani uning jismoniy holatiga ta'sir qilishi mumkin.
Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn faoliyatining soʻnggi yillarida Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi kabi 2030 yilgi jahon chempionatida maydonga tushishi katta mushkulot tugʻdirishi mumkin. Germaniyaning Bavariya klubi sobiq yarim himoyachisi Ditmarm Xaman GOAL nashriga bergan intervyusida hujumchining kelajagi borasida shunday fikr bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 33 yoshni qarshilagan hujumchi Angliya terma jamoasi safida 85 ta gol urib, tarixiy rekord oʻrnatgan. Shuningdek, u Tottenxem safida ham eng yaxshi toʻpurar maqomiga ega boʻlgan va Bavariya uchun 147 ta oʻyinda 146 ta gol kiritishga muvaffaq boʻlgan. Nemis grandi bilan amaldagi shartnomasi yakuniga etib borayotganiga qaramay, tomonlar yangi bitim imzolashga yaqin turibdi.
Kelajakdagi turnirlar va yosh omiliGOAL xabar berishicha, Ditmarm Xaman Angliya sardorining 36 yoshida 2030 yilgi mundialda oʻynashiga shubha bilan qaraydi. Uning fikricha, Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi darajasiga yetish va ulardek yuqori darajada uzoq yillar toʻp surish har qanday futbolchi uchun ogʻir vazifa hisoblanadi.
Xaman bu borada shunday dedi: “U endi 33 yoshda, toʻrt yildan keyin esa 36 yoshdan oshadi. Bu juda katta talab. Biz barcha zamonlarning ikki buyuk futbolchisi mundialda qatnashganini koʻrdik, ulardan biri yaxshi oʻynadi, ikkinchisi yoʻq. Bilasizmi, men Keynni bu ikkala futbolchi bilan bir qatorga qoʻygan boʻlmas edim.”
Erishilgan natijalar va istiqbolMutaxassisning taʼkidlashicha, Harri Keyn yoshligidan quyi ligalarda koʻplab oʻyinlar oʻtkazgani va Angliya Premyer-ligasida ulkan yuklama bilan harakat qilgani ham jismoniy holatiga taʼsir qilishi mumkin. Shunga qaramay, futbolchi jiddiy jarohatlardan asralib, oʻzining yuqori savosini saqlab qolmoqda va 2026 yilgi "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatida qaralmoqda.
Hozircha Angliya terma jamoasida uning oʻrnini egallay oladigan munosib markaziy hujumchi mavjud emas. Shu boisdan ham Keyn 2028 yilda oʻz uyida oʻtadigan Yevropa chempionatiga qadar jamoani sardor sifatida boshlab borishi kutilmoqda.
…