Harri Keynning 2030 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki qiyin boʻladi

·47·Sport
Harri Keynning 2030 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki qiyin boʻladi
Qisqacha

Ditmarm Xaman Harri Keynning 36 yoshida 2030 yilgi jahon chempionatida yuqori darajada o'ynashiga shubha bildirdi. Hozirda 33 yoshni qarshilagan hujumchi Angliya terma jamoasi safida 85 ta gol urgan, Bavariya uchun esa 147 ta o'yinda 146 ta gol kiritgan. Xamanning fikricha, Keynning yoshligidan quyi ligalar va Angliya Premyer-ligasida katta yuklama bilan o'ynagani uning jismoniy holatiga ta'sir qilishi mumkin.

Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn faoliyatining soʻnggi yillarida Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi kabi 2030 yilgi jahon chempionatida maydonga tushishi katta mushkulot tugʻdirishi mumkin. Germaniyaning Bavariya klubi sobiq yarim himoyachisi Ditmarm Xaman GOAL nashriga bergan intervyusida hujumchining kelajagi borasida shunday fikr bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 33 yoshni qarshilagan hujumchi Angliya terma jamoasi safida 85 ta gol urib, tarixiy rekord oʻrnatgan. Shuningdek, u Tottenxem safida ham eng yaxshi toʻpurar maqomiga ega boʻlgan va Bavariya uchun 147 ta oʻyinda 146 ta gol kiritishga muvaffaq boʻlgan. Nemis grandi bilan amaldagi shartnomasi yakuniga etib borayotganiga qaramay, tomonlar yangi bitim imzolashga yaqin turibdi.

Kelajakdagi turnirlar va yosh omili

GOAL xabar berishicha, Ditmarm Xaman Angliya sardorining 36 yoshida 2030 yilgi mundialda oʻynashiga shubha bilan qaraydi. Uning fikricha, Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi darajasiga yetish va ulardek yuqori darajada uzoq yillar toʻp surish har qanday futbolchi uchun ogʻir vazifa hisoblanadi.

Xaman bu borada shunday dedi: “U endi 33 yoshda, toʻrt yildan keyin esa 36 yoshdan oshadi. Bu juda katta talab. Biz barcha zamonlarning ikki buyuk futbolchisi mundialda qatnashganini koʻrdik, ulardan biri yaxshi oʻynadi, ikkinchisi yoʻq. Bilasizmi, men Keynni bu ikkala futbolchi bilan bir qatorga qoʻygan boʻlmas edim.”

Erishilgan natijalar va istiqbol

Mutaxassisning taʼkidlashicha, Harri Keyn yoshligidan quyi ligalarda koʻplab oʻyinlar oʻtkazgani va Angliya Premyer-ligasida ulkan yuklama bilan harakat qilgani ham jismoniy holatiga taʼsir qilishi mumkin. Shunga qaramay, futbolchi jiddiy jarohatlardan asralib, oʻzining yuqori savosini saqlab qolmoqda va 2026 yilgi "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatida qaralmoqda.

Hozircha Angliya terma jamoasida uning oʻrnini egallay oladigan munosib markaziy hujumchi mavjud emas. Shu boisdan ham Keyn 2028 yilda oʻz uyida oʻtadigan Yevropa chempionatiga qadar jamoani sardor sifatida boshlab borishi kutilmoqda.

Harri KeynDitmarm XamanBavariyaAngliya terma jamoasiJahon chempionati 2030
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiJulian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)