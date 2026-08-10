Toshkentda triumf: Marjona Abdumutalova O‘zbekistonga ilk «oltin»ni keltirdi!
Marjona Abdumutalova -57 kg vazn toifasida 85, 88 va 90 kg og'irliklarni ko'tarib, O'zbekiston delegatsiyasi uchun Osiyo chempionatidagi ilk oltin medalni qo'lga kiritdi. U dast ko'tarish yo'nalishida yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni bo'ldi. Shu vazn toifasida ishtirok etgan Zarina Abdullahakova 74 va 78 kg natijalar bilan o'smirlar o'rtasida kumush medalni qo'lga kiritdi. Ayni vaqtda -57 kg vazn toifasida siltab ko'tarish va ikkikurash bahslari davom etmoqda.
Toshkent shahrida og‘ir atletika bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionati qizg‘in va murosasiz kurashlar ostida davom etmoqda. Musobaqaning navbatdagi kunida O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari muvaffaqiyatli ishtirok etib, navbatdagi medallarni qo‘lga kiritishdi.
Ushbu quvonarli xabarni O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi rasman ma’lum qildi.
Marjona Abdumutalova — Osiyo chempioni!
Musobaqaning -57 kg vazn toifasida o‘tkazilgan dast ko‘tarish bahslari o‘zbek og‘ir atletikachilari uchun juda muvaffaqiyatli kechdi.
Iqtidorli sportchimiz Marjona Abdumutalova ketma-ket 85, 88 va 90 kg og‘irlikdagi toshlarni muvaffaqiyatli bo‘ysundirib, barcha raqiblarini ortda qoldirdi. Ushbu ajoyib natija evaziga Marjona dast ko‘tarish yo‘nalishida yoshlar o‘rtasida Osiyo chempioniga aylandi!
E’tiborli jihati shundaki, ushbu zafarli odim Abdumutalova tomonidan O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga mazkur Osiyo chempionatidagi ilk oltin medal sifatida yozildi.
Zarina Abdullahakovadan kumush medal
Aynan shu -57 kg vazn toifasida maydonga tushgan yana bir vakilimiz Zarina Abdullahakova ham shohsupaga ko‘tarildi.
U dast ko‘tarish bahslarida 74 va 78 kg og‘irlikdagi toshlarni muvaffaqiyatli ko‘tarib, o‘smirlar o‘rtasida Osiyo chempionatining kumush medalini qo‘lga kiritdi.
Ma’lumot uchun, ayni vaqtda -57 kg vazn toifasida siltab ko‘tarish va ikkikurash yakunlari bo‘yicha murosasiz bahslar davom etmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…