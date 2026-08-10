Sunʼiy intellekt mikrochiplarni qizishdan saqlaydigan yangi materiallarni qidirmoqda
Discovered Materials sun'iy intellekt agentlari yordamida mikrochiplarning qizishini kamaytiradigan va issiqlikni samaraliroq tarqatadigan yangi materiallarni izlamoqda. Kompaniya Y Combinator dasturidan o'tgach, Lightspeed India Partners boshchiligida 9 million dollarlik seed-investitsiya raundini yopdi, loyihaga Peak XV Partners, Pol Grem, Gokul Rajaram va Tariq Shipar ham sarmoya kiritdi.
Sunʼiy intellekt vazifalarini bajaruvchi zamonaviy chiplar juda kuchli qizishi sababli maʼlumotlar markazlari koʻp elektr energiyasi sarflamoqda va murakkab sovutish tizimlarini talab qilmoqda. TechCrunch nashri xabar berishicha, ushbu muammoni bartaraf etish uchun tadbirkorlar yana sunʼiy intellektning oʻziga murojaat qilmoqda. Disdiscovered Materials nomli стартаp yanada samarali integral mikrosxemalarni yaratish uchun yangi materiallarni topishda sunʼiy intellekt agentlaridan foydalanish rejasini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi korxona Y Combinator dasturidan muvaffaqiyatli oʻtgach, Lightspeed India Partners boshchiligida 9 million dollarlik seed-investitsiya raundini yopganini maʼlum qildi. Shuningdek, loyihaga Peak XV Partners hamda taniqli farishta investorlar Pol Grem, Gokul Rajaram va Tariq Shipar sarmoya kiritgan. Kompaniyaga asos solgan Advayt Sridhar va Akash Ramdas oʻz tajribalarini birlashtirgan: Ramdas Stenford universitetida materialshunoslik fanlari doktori ilmiy darajasini olgan boʻlsa, Sridhar Persona AI va Luma Labs kompaniyalarida agentlar ustida ishlagan.
Sunʼiy intellekt yordamida materiallarni qidirish jarayoniAsoschilar Anthropic modellaridan maxsus dasturiy taʼminotda foydalangan holda yangi materiallar gʻoyalarini yaratish quvurini ishlab chiqdilar. Shundan soʻng ular nomzod materiallarning haqiqatan ham qiziqish uygʻotishini tekshirish uchun oʻzlari oʻrgatgan fundamental fizika modellarini ishga tushiradilar. Sridarning soʻzlariga koʻra, Ramdas oʻzining doktorlik dissertatsiyasi davrida kuniga taxminan 20 ta taxminni tekshirgan boʻlsa, bugungi kunda ushbu agentlar bulutda kunu tun ishlayotgani tufayli minglab gʻoyalarni sinovdan oʻtkazishmoqda.
Discovered Materials kompaniyasi bugungi kunda yuzlab yangi materiallar namunalarini, shuningdek, ilgʻor modellarning ushbu vazifani qanday uddalayotganini kuzatishga moʻljallangan Material Discovery Bench platformasini taqdim etdi. MatNex, SandboxAQ va CuspAI kabi kompaniyalar ham shunday tashabbuslarni boshlagan boʻlsa-da, Discovered Materials yarimoʻtkazgich materiallarining issiqlik muammolariga alohida eʼtibor qaratish orqali muvaffaqiyat qozonishga umid qilmoqda.
Muhandislik qiyinchiliklari va istiqbollarStartap allaqachon yirik chip ishlab chiqaruvchilar foydalanadigan mavjud materiallarning xususiyatlariga mos keladigan bir nechta yangi moddalarni kashf etganini daʼvo qilmoqda, biroq tafsilotlarni oshkor qilmayapti. Asosiy muhandislik muammolaridan biri shundaki, issiqlik hosil boʻlishini kamaytiradigan yoki uni tarqatib yuboradigan material topilgan taqdirda ham, undan chip yasash juda qiyin boʻlishi yoki uning elektr xususiyatlari pasayib ketishi mumkin.
Investitsiya raundini boshqargan Lightspeed hamkori Hemant Moxapatraning taʼkidlashicha, bu atom tuzilmalari bilan oʻynaladigan oʻziga xos jumboqqa oʻxshaydi. Material faqatgina barcha xususiyatlar bir vaqtning oʻzida mos kelgandagina real hayotda foydali boʻladi. Moxapatraning fikricha, modellar takomillashib borishi bilan yangi moddalarni bashorat qilish biznesi oddiy xizmat turiga aylanadi, ammo Discovered Materials afzalligi asoschilarning chuqur tajribasi va tezkor tajriba oʻtkazish imkoniyatidadir.
…