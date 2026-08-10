Sunʼiy intellekt mikrochiplarni qizishdan saqlaydigan yangi materiallarni qidirmoqda

·56·Texno
Sunʼiy intellekt mikrochiplarni qizishdan saqlaydigan yangi materiallarni qidirmoqda
Qisqacha

Discovered Materials sun'iy intellekt agentlari yordamida mikrochiplarning qizishini kamaytiradigan va issiqlikni samaraliroq tarqatadigan yangi materiallarni izlamoqda. Kompaniya Y Combinator dasturidan o'tgach, Lightspeed India Partners boshchiligida 9 million dollarlik seed-investitsiya raundini yopdi, loyihaga Peak XV Partners, Pol Grem, Gokul Rajaram va Tariq Shipar ham sarmoya kiritdi.

Sunʼiy intellekt vazifalarini bajaruvchi zamonaviy chiplar juda kuchli qizishi sababli maʼlumotlar markazlari koʻp elektr energiyasi sarflamoqda va murakkab sovutish tizimlarini talab qilmoqda. TechCrunch nashri xabar berishicha, ushbu muammoni bartaraf etish uchun tadbirkorlar yana sunʼiy intellektning oʻziga murojaat qilmoqda. Disdiscovered Materials nomli стартаp yanada samarali integral mikrosxemalarni yaratish uchun yangi materiallarni topishda sunʼiy intellekt agentlaridan foydalanish rejasini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi korxona Y Combinator dasturidan muvaffaqiyatli oʻtgach, Lightspeed India Partners boshchiligida 9 million dollarlik seed-investitsiya raundini yopganini maʼlum qildi. Shuningdek, loyihaga Peak XV Partners hamda taniqli farishta investorlar Pol Grem, Gokul Rajaram va Tariq Shipar sarmoya kiritgan. Kompaniyaga asos solgan Advayt Sridhar va Akash Ramdas oʻz tajribalarini birlashtirgan: Ramdas Stenford universitetida materialshunoslik fanlari doktori ilmiy darajasini olgan boʻlsa, Sridhar Persona AI va Luma Labs kompaniyalarida agentlar ustida ishlagan.

Sunʼiy intellekt yordamida materiallarni qidirish jarayoni

Asoschilar Anthropic modellaridan maxsus dasturiy taʼminotda foydalangan holda yangi materiallar gʻoyalarini yaratish quvurini ishlab chiqdilar. Shundan soʻng ular nomzod materiallarning haqiqatan ham qiziqish uygʻotishini tekshirish uchun oʻzlari oʻrgatgan fundamental fizika modellarini ishga tushiradilar. Sridarning soʻzlariga koʻra, Ramdas oʻzining doktorlik dissertatsiyasi davrida kuniga taxminan 20 ta taxminni tekshirgan boʻlsa, bugungi kunda ushbu agentlar bulutda kunu tun ishlayotgani tufayli minglab gʻoyalarni sinovdan oʻtkazishmoqda.

Discovered Materials kompaniyasi bugungi kunda yuzlab yangi materiallar namunalarini, shuningdek, ilgʻor modellarning ushbu vazifani qanday uddalayotganini kuzatishga moʻljallangan Material Discovery Bench platformasini taqdim etdi. MatNex, SandboxAQ va CuspAI kabi kompaniyalar ham shunday tashabbuslarni boshlagan boʻlsa-da, Discovered Materials yarimoʻtkazgich materiallarining issiqlik muammolariga alohida eʼtibor qaratish orqali muvaffaqiyat qozonishga umid qilmoqda.

Muhandislik qiyinchiliklari va istiqbollar

Startap allaqachon yirik chip ishlab chiqaruvchilar foydalanadigan mavjud materiallarning xususiyatlariga mos keladigan bir nechta yangi moddalarni kashf etganini daʼvo qilmoqda, biroq tafsilotlarni oshkor qilmayapti. Asosiy muhandislik muammolaridan biri shundaki, issiqlik hosil boʻlishini kamaytiradigan yoki uni tarqatib yuboradigan material topilgan taqdirda ham, undan chip yasash juda qiyin boʻlishi yoki uning elektr xususiyatlari pasayib ketishi mumkin.

Investitsiya raundini boshqargan Lightspeed hamkori Hemant Moxapatraning taʼkidlashicha, bu atom tuzilmalari bilan oʻynaladigan oʻziga xos jumboqqa oʻxshaydi. Material faqatgina barcha xususiyatlar bir vaqtning oʻzida mos kelgandagina real hayotda foydali boʻladi. Moxapatraning fikricha, modellar takomillashib borishi bilan yangi moddalarni bashorat qilish biznesi oddiy xizmat turiga aylanadi, ammo Discovered Materials afzalligi asoschilarning chuqur tajribasi va tezkor tajriba oʻtkazish imkoniyatidadir.

Sunʼiy intellektMikrochiplarTexnologiyalarStartaplarInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiXalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiBugun, 21:24Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiMeta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiBugun, 21:21Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi