Google Play ilovalar doʻkonida Venmo toʻlov tizimi ishga tushdi
Google Play AQShdagi foydalanuvchilarga ilovalar, o'yinlar, obunalar va boshqa raqamli kontentlar uchun Venmo orqali to'lash imkonini berdi. Xaridorlar Venmo hamyonidan yoki unga ulangan bank hisobvaraqlari va kartalaridan foydalanishi, shuningdek, kontent yaratuvchilarga choyvacha berishi va muntazam obunalar haqini to'lashi mumkin. Venmo akkauntini Google Play profilidagi to'lov usullari bo'limi orqali ulash mumkin.
Google kompaniyasi oʻzining Google Play raqamli doʻkonida foydalanuvchilar uchun yangi moliyaviy imkoniyatni taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endi AQShdagi foydalanuvchilar ilovalar, oʻyinlar, obunalar va boshqa raqamli kontentlar uchun toʻlovlarni amalga oshirishda mashhur Venmo xizmatidan foydalanishlari mumkin boʻladi. Ushbu yangilik raqamli xaridlar jarayonini yanada qulaylashtirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi funksiyaga koʻra, xaridorlar oʻzlarining Venmo hamyonidan yoki unga ulangan bank hisobvaraqlari va kartalaridan bevosita foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Shuningdek, mazkur usul orqali turli ilovalar doirasida kontent yaratuvchilarga choyvacha (tip) berish va muntazam obunalar uchun haq toʻlash ham taʼminlanadi. Foydalanuvchilar Venmo akkauntini oʻz profillarining toʻlov usullari boʻlimi orqali osongina ulashlari mumkin.
Raqamli toʻlovlar ekotizimining kengayishiHozirgi kunda Google Play foydalanuvchilarga turli xil moliyaviy vositalarni taklif etib kelmoqda. Platformada allaqachon PayPal va Cash App kabi raqamli hamyonlar, shuningdek, American Express, Visa, Mastercard, Discover hamda JCB kabi yetakchi toʻlov tizimlarining bank kartalari qoʻllab-quvvatlanadi. AQShdan tashqaridagi hududlarda esa kompaniya raqamli xaridlar uchun yaqin atrofdagi doʻkonlar orqali naqd pulda toʻlash imkoniyatlarini ham sinovdan oʻtkazib kelmoqda.
Mazkur qadam mobil ilovalar bozorida raqamli tranzaksiyalar hajmi jadal oshib borayotgan bir paytda amalga oshirildi. Sensor Tower tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, butun dunyo boʻylab foydalanuvchilarning iOS va Google Play doʻkonlaridagi ilova ichidagi xaridlarga sarflagan umumiy mablagʻi sezilarli darajada oʻsgan. 2025-yilda bu koʻrsatkich 167 milliard dollardan oshib, oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 10,6 foizga koʻpaygan.
…