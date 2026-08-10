Google Play ilovalar doʻkonida Venmo toʻlov tizimi ishga tushdi

·68·Texno
Google Play ilovalar doʻkonida Venmo toʻlov tizimi ishga tushdi
Qisqacha

Google Play AQShdagi foydalanuvchilarga ilovalar, o'yinlar, obunalar va boshqa raqamli kontentlar uchun Venmo orqali to'lash imkonini berdi. Xaridorlar Venmo hamyonidan yoki unga ulangan bank hisobvaraqlari va kartalaridan foydalanishi, shuningdek, kontent yaratuvchilarga choyvacha berishi va muntazam obunalar haqini to'lashi mumkin. Venmo akkauntini Google Play profilidagi to'lov usullari bo'limi orqali ulash mumkin.

Google kompaniyasi oʻzining Google Play raqamli doʻkonida foydalanuvchilar uchun yangi moliyaviy imkoniyatni taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endi AQShdagi foydalanuvchilar ilovalar, oʻyinlar, obunalar va boshqa raqamli kontentlar uchun toʻlovlarni amalga oshirishda mashhur Venmo xizmatidan foydalanishlari mumkin boʻladi. Ushbu yangilik raqamli xaridlar jarayonini yanada qulaylashtirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiyaga koʻra, xaridorlar oʻzlarining Venmo hamyonidan yoki unga ulangan bank hisobvaraqlari va kartalaridan bevosita foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Shuningdek, mazkur usul orqali turli ilovalar doirasida kontent yaratuvchilarga choyvacha (tip) berish va muntazam obunalar uchun haq toʻlash ham taʼminlanadi. Foydalanuvchilar Venmo akkauntini oʻz profillarining toʻlov usullari boʻlimi orqali osongina ulashlari mumkin.

Raqamli toʻlovlar ekotizimining kengayishi

Hozirgi kunda Google Play foydalanuvchilarga turli xil moliyaviy vositalarni taklif etib kelmoqda. Platformada allaqachon PayPal va Cash App kabi raqamli hamyonlar, shuningdek, American Express, Visa, Mastercard, Discover hamda JCB kabi yetakchi toʻlov tizimlarining bank kartalari qoʻllab-quvvatlanadi. AQShdan tashqaridagi hududlarda esa kompaniya raqamli xaridlar uchun yaqin atrofdagi doʻkonlar orqali naqd pulda toʻlash imkoniyatlarini ham sinovdan oʻtkazib kelmoqda.

Mazkur qadam mobil ilovalar bozorida raqamli tranzaksiyalar hajmi jadal oshib borayotgan bir paytda amalga oshirildi. Sensor Tower tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, butun dunyo boʻylab foydalanuvchilarning iOS va Google Play doʻkonlaridagi ilova ichidagi xaridlarga sarflagan umumiy mablagʻi sezilarli darajada oʻsgan. 2025-yilda bu koʻrsatkich 167 milliard dollardan oshib, oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 10,6 foizga koʻpaygan.

Google PlayVenmoRaqamli toʻlovlarIlovalar bozoriSensor Tower
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiXalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiBugun, 21:24Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiMeta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiBugun, 21:21Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi