Avgust oxiri janglarga boy bo‘ladi: eng kutilgan to‘qnashuvlar!
Avgust oyining ikkinchi yarmida 15, 22 va 29 avgust kunlari UFC, PFL va professional boks doirasida bir qator yirik janglar rejalashtirilgan. 15 avgust kuni UFC 330 turnirida Islam Maxachev — Ien Gerri hamda Makkenzi Dern — Jillian Robertson janglari o'tkaziladi.
Avgust oyining ikkinchi yarmi UFC, PFL va professional boks muxlislari uchun juda qiziq o‘tishi kutilmoqda. 15, 22 va 29 avgust kunlari bir qator yirik janglar rejalashtirilgan bo‘lib, ular orasida Islam Maxachev, Umar Nurmagomedov, Kris Sayborg va Teofimo Lopes kabi taniqli nomlar ham bor.
Ayniqsa 22 avgust dasturi juda zich: bir kunning o‘zida PFL turniri, UFC Fight Night hamda Las-Vegasdagi katta boks oqshomi o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
15 avgust: UFC 330 diqqat markazida
Oyning eng kutilgan kechalaridan biri 15 avgustga to‘g‘ri keladi.
UFC 330 turnirida asosiy e’tibor Islam Maxachev — Ien Gerri to‘qnashuviga qaratiladi. Ikki taniqli jangchining oktagonda uchrashishi turnirning eng katta intrigasi bo‘lib turibdi.
Shu oqshom yana bir qiziq jang:
Makkenzi Dern — Jillian Robertson.
Bu to‘qnashuv ham parterdagi kurash va sabmishnlar jihatidan yuqori qiziqish uyg‘otishi mumkin.
22 avgust: bir kunda uchta yirik jang oqshomi
22 avgust jang sporti muxlislari uchun haqiqiy marafonga aylanishi kutilmoqda.
PFL turnirida ayollar MMAsining eng mashhur nomlaridan biri Kris Sayborg Keytlin Viyeyraga qarshi oktagonga chiqishi rejalashtirilgan.
Shu turnirda yana:
Mirafzal Axtamov — Dakota Bush
jangi ham bo‘lib o‘tadi.
Las-Vegasda Romero va Lopes to‘qnashadi
Xuddi shu kuni Las-Vegasda professional boks kechasi ham muxlislar e’tiborini tortadi.
Ringda:
Rolando Romero — Teofimo Lopes
o‘zaro kuch sinashadi.
Ikki bokschining uslubi va xarakteri hisobga olinsa, bu jang 22 avgustning eng ko‘p muhokama qilinadigan voqealaridan biriga aylanishi mumkin.
UFC Fight Night ham chetda qolmaydi
22 avgustda UFC ham o‘z turnirini o‘tkazishi rejalashtirilgan.
Kechaning asosiy janglari orasida:
Entoni Ernandes — Gregori Rodriges
hamda
Roman Dolidze — Rene de Ridder
to‘qnashuvlari bor.
Shu tariqa, 22 avgustda MMA va boks muxlislari bir vaqtning o‘zida bir nechta yirik musobaqani kuzatishiga to‘g‘ri keladi.
29 avgust: Umar Nurmagomedov yana oktagonda
Avgust oyining oxirgi katta MMA kechalaridan biri 29 avgustga belgilangan.
UFC Fight Night turnirida:
Umar Nurmagomedov — Song Yadong
jangi rejalashtirilgan.
Bu to‘qnashuv yuqori darajadagi texnika, tezlik va taktik kurashni va’da qiladi.
Londonda og‘ir vaznlilar jangi
29 avgustda Londonda ham katta boks kechasi bo‘lib o‘tishi kutilmoqda.
Unda:
Mozes Itauma — Filip Xrgovich
ringga ko‘tariladi.
Og‘ir vazndagi ushbu jang oy oxiridagi eng qiziq boks to‘qnashuvlaridan biri bo‘lishi mumkin.
Avgustning ikkinchi yarmida janglar ketma-ketligi
Shunday qilib, jang sporti muxlislarini avgustning ikkinchi yarmida deyarli har hafta katta to‘qnashuv kutib turibdi.
15 avgust — UFC 330.
22 avgust — PFL, UFC Fight Night va Las-Vegasdagi boks kechasi.
29 avgust — Umar Nurmagomedov ishtirokidagi UFC Fight Night va Londondagi katta boks jangi.
Eng katta intriga esa bitta: ushbu janglardan qay biri avgustning eng yorqin voqeasiga aylanadi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…