Jeff Bezos Liverpul klubida ulush sotib olishi mumkin

·41·Sport
Jeff Bezos Liverpul klubida ulush sotib olishi mumkin
Qisqacha

Amazon asoschisi Jeff Bezos Liverpul klubining ozchilikdagi ulushini sotib olish bo'yicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqmoqda. U Amit Bhatia boshchiligidagi va Facebook asoschilaridan biri Eduardo Saverin ham kirgan konsorsium tarkibida harakat qilmoqda, guruh klubning qariyb uchdan bir qismini sotib olishni rejalashtirgan.

Angliya Premyer-ligasi yetakchilaridan biri boʻlmish Liverpul klubi egalik tuzilmasida jiddiy oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. Sky News nashrining xabar berishicha, dunyoning eng badavlat kishilaridan biri, Amazon asoschisi Jeff Bezos mersisaydliklar safida ozchilikdagi ulushni sotib olish boʻyicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur kelishuv dunyo miqyosidagi eng nufuzli futbol klublaridan biri boʻlgan Anfield jamoasining kelajagiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Jeff Bezos ushbu jarayonda nufuzli milliarderlar konsorsiumi tarkibida harakat qilmoqda. Xabarlarga koʻra, mazkur guruh ingliz klubining qariyb uchdan bir qismini sotib olishni rejalashtirgan.

Investitsiya konsorsiumi va yangi sheriklar

Goal.com saytining yozishicha, ushbu sarmoyaviy guruhga Amit Bhatia boshchilik qilmoqda. Shuningdek, konsorsium tarkibidan Facebook asoschilaridan biri Eduardo Saverin ham oʻrin olgan. Amit Bhatia sport biznesida yetarli tajribaga ega boʻlib, u ilgari Kvins Park Reynjers klubida ham muayyan ulushga egalik qilgan edi.

Hozirda klubga egalik qiluvchi Fenway Sports Group (FSG) kompaniyasi tashqi investitsiyalarni jalb qilishga ochiqligini bir necha bor maʼlum qilgan edi. Rasmiy bayonotda taʼkidlanishicha, Amit Bhatia boshchiligidagi investitsion guruh Liverpul klubiga strategik sarmoya kiritish istagini bildirgan va tomonlar muzokaralarni jadal davom ettirmoqda.

Moliyaviy imkoniyatlar va raqobat

Agar ushbu bitim muvaffaqiyatli yakunlansa, Liverpul jamoasi Manchester Siti va Nyukasl Yunayted kabi davlat darajasidagi boylikka ega klublar bilan raqobatda kuchli moliyaviy yordamga ega boʻladi. Forbes maʼlumotlariga koʻra, Jeff Bezosning shaxsiy boyligi 280 milliard dollardan oshadi va milliarder avvalroq NFL jamoalariga ham qiziqish bildirgan edi.

FSG kompaniyasi boshqaruvi davrida Liverpul ogʻir moliyaviy ahvoldan qutqarilib, Angliya Premyer-ligasi va Chempionlar ligasida yirik gʻalabalarga erishgan edi. Yangi hamkorlarning kelishi esa klubning global miqyosdagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda. Rasmiy eʼlon shu hafta oxirigacha berilishi ehtimoli yuqori.

LiverpulJeff BezosAngliya Premyer-ligasiFSGFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiJulian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)