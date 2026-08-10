Jeff Bezos Liverpul klubida ulush sotib olishi mumkin
Amazon asoschisi Jeff Bezos Liverpul klubining ozchilikdagi ulushini sotib olish bo'yicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqmoqda. U Amit Bhatia boshchiligidagi va Facebook asoschilaridan biri Eduardo Saverin ham kirgan konsorsium tarkibida harakat qilmoqda, guruh klubning qariyb uchdan bir qismini sotib olishni rejalashtirgan.
Angliya Premyer-ligasi yetakchilaridan biri boʻlmish Liverpul klubi egalik tuzilmasida jiddiy oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. Sky News nashrining xabar berishicha, dunyoning eng badavlat kishilaridan biri, Amazon asoschisi Jeff Bezos mersisaydliklar safida ozchilikdagi ulushni sotib olish boʻyicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur kelishuv dunyo miqyosidagi eng nufuzli futbol klublaridan biri boʻlgan Anfield jamoasining kelajagiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Jeff Bezos ushbu jarayonda nufuzli milliarderlar konsorsiumi tarkibida harakat qilmoqda. Xabarlarga koʻra, mazkur guruh ingliz klubining qariyb uchdan bir qismini sotib olishni rejalashtirgan.
Investitsiya konsorsiumi va yangi sheriklarGoal.com saytining yozishicha, ushbu sarmoyaviy guruhga Amit Bhatia boshchilik qilmoqda. Shuningdek, konsorsium tarkibidan Facebook asoschilaridan biri Eduardo Saverin ham oʻrin olgan. Amit Bhatia sport biznesida yetarli tajribaga ega boʻlib, u ilgari Kvins Park Reynjers klubida ham muayyan ulushga egalik qilgan edi.
Hozirda klubga egalik qiluvchi Fenway Sports Group (FSG) kompaniyasi tashqi investitsiyalarni jalb qilishga ochiqligini bir necha bor maʼlum qilgan edi. Rasmiy bayonotda taʼkidlanishicha, Amit Bhatia boshchiligidagi investitsion guruh Liverpul klubiga strategik sarmoya kiritish istagini bildirgan va tomonlar muzokaralarni jadal davom ettirmoqda.
Moliyaviy imkoniyatlar va raqobatAgar ushbu bitim muvaffaqiyatli yakunlansa, Liverpul jamoasi Manchester Siti va Nyukasl Yunayted kabi davlat darajasidagi boylikka ega klublar bilan raqobatda kuchli moliyaviy yordamga ega boʻladi. Forbes maʼlumotlariga koʻra, Jeff Bezosning shaxsiy boyligi 280 milliard dollardan oshadi va milliarder avvalroq NFL jamoalariga ham qiziqish bildirgan edi.
FSG kompaniyasi boshqaruvi davrida Liverpul ogʻir moliyaviy ahvoldan qutqarilib, Angliya Premyer-ligasi va Chempionlar ligasida yirik gʻalabalarga erishgan edi. Yangi hamkorlarning kelishi esa klubning global miqyosdagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda. Rasmiy eʼlon shu hafta oxirigacha berilishi ehtimoli yuqori.
…