GPS va mobil internetsiz ishlaydigan transport kuzatuvi yaratildi

·41·Texno
GPS va mobil internetsiz ishlaydigan transport kuzatuvi yaratildi
Qisqacha

GPS va mobil internet barqaror ishlamaydigan, radioelektron xalaqitlar mavjud sharoitlarda ham jamoat transportini uzluksiz kuzatish imkonini beruvchi mahalliy pozitsiyalash tizimi ishlab chiqildi. “ERA-GLONASS” davlat axborot tizimi bazasidagi texnologiya avtobus va trolleybuslarning real vaqt rejimidagi harakatini yo'lovchilarga ko'rsatishga mo'ljallangan.

Suniy yoʻldosh navigatsiyasi cheklangan sharoitda va radioelektron xalaqitlar paytida ham jamoat transporti harakatini uzluksiz kuzatish imkonini beruvchi mahalliy pozitsiyalash tizimi ishlab chiqildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu haqda “GLONASS” AJ matbuot xizmati maʼlum qildi. Yangi texnologiya “ERA-GLONASS” davlat axborot tizimi bazasida yaratilgan boʻlib, yoʻlovchilarga avtobus hamda trolleybuslarning real vaqt rejimidagi haqiqiy harakatini koʻrsatishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonlari va ilk manzillar

Mazkur texnologiyani amalda sinab koʻrish boʻyicha ilk tajriba loyihasi 2026-yilning 1-sentabridan Kaluga viloyatida boshlanishi rejalashtirilgan. Dastlabki bosqichda Kaluga shahrining uchta yoʻnalishida ushbu tizim sinovdan oʻtkaziladi. Kelgusida mazkur yechimdan nafaqat jamoat transportini, balki kommunal texnikalar hamda tezkor xizmat avtomobillarini nazorat qilishda ham foydalanish koʻzda tutilgan.

Yangi tizim GPS va mobil internet barqaror ishlamaydigan hududlarda ham transport vositalarining oʻrnini aniq belgilash imkonini beradi. Mutaxassislarning tushuntirishicha, bu shaharlardagi transport logistikasining xavfsizligi va ishonchliligini oshirishda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi.

Texnologiyaning ishlash mexanizmi

Tizimning ishlashi maxsus texnik yechimlarga asoslangan boʻlib, transport vositalarining harakatini avtomatlashtirilgan tarzda qayd etadi:

  • bekonlar yaqinida marshrut koordinatalariga bogʻlangan maxsus metkalar oʻrnatiladi;
  • avtobus va trolleybuslarga maxsus identifikatorlar joylashtiriladi;
  • transport vositasi bekatga yaqinlashganda, tizim uning holatini qayd etadi;
  • maʼlumotlar dispetcherlik platformalari, shahar xizmatlari va xarita ilovalariga uzatiladi.
Maʼlumotlar almashinuvi “ERA-GLONASS” infratuzilmasi orqali himoyalangan kanal yordamida amalga oshiriladi. Bu esa mobil internet cheklangan vaziyatlarda ham xizmatning uzluksiz ishlashini taʼminlaydi.

Bekatlarga oʻrnatiladigan uskunalar mutlaqo avtonom tarzda ishlaydi. Loyiha rejasiga koʻra, ular besh yil davomida uzluksiz ekspluatatsiya qilishga moʻljallangan boʻlib, toʻliq mahalliy butlovchi qismlar va dasturiy taʼminot asosida ishlab chiqariladi.

TexnologiyaTransportGPSGLONASSYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi