Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadi

·0·Sport
Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadi

Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar qariyb uch yillik tanaffusdan soʻng yana milliy jamoa libosida maydonga tushdi. Jahon chempionati doirasida Shotlandiyaga qarshi kechgan bahsda (3:0) zaxiradan maydonga tushgan futbolchi oʻyin yakunlangach, his-tuygʻularini jilovlay olmay, yigʻlab yubordi. Bu lahzalar nafaqat futbolchi, balki butun Braziliya futbol jamoatchiligi uchun ramziy maʼnoga ega boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

34 yoshli hujumchi uchun bu qaytish oson kechmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Neymar oxirgi marta 2023-yilning oktyabr oyida terma jamoa safida koʻrinish bergan edi. Shundan soʻng olingan ogʻir jarohat — tizza bogʻlamlarining uzilishi va keyingi asoratlar uni naqd 981 kunga katta futboldan uzoqlashtirdi. Mayamida boʻlib oʻtgan uchrashuv uning irodasi va qayta tiklanish yoʻlidagi mashaqqatli mehnatining mahsulidir.

Qiyin kechgan 981 kunlik tanaffus

Neymar ikkinchi boʻlimda Matheus Cunha oʻrniga maydonga tushganida, stadion uni olqishlar bilan kutib oldi. Garchi u maydonda oʻzining eng yaxshi formasida boʻlmasa-da, har bir harakati muxlislar eʼtiborida turdi. Oʻyin tugagach, u maydon markazida tiz choʻkib, koʻz yosh toʻkdi. Uni jamoadoshlari va afsonaviy Ronaldinho kelib yupatgani kamerlar obyektiviga muhrlandi.

"Kiyinish xonasida ham yigʻladim. Mamlakatimga yana yordam bera olayotganim uchun Xudoga shukr qilaman, men juda baxtliman", — deya taʼkidladi Neymar oʻyindan keyingi intervyusida. Uning bu soʻzlari uzoq davom etgan jarohatlar va ruhiy bosimdan soʻng yengillik hissini tuyganidan dalolat beradi.

Oʻyinning texnik tahliliga koʻra, Neymar dastlab biroz sust harakat qildi va toʻqqiz marta toʻpni yoʻqotdi. Biroq vaqt oʻtishi bilan u oʻyin ritmiga kirishib bordi. Uning kuchli zarbasini Shotlandiya darvozaboni Angus Gunn qiyinchilik bilan qaytardi, u amalga oshirgan burchak toʻpidan soʻng Braziliya toʻrtinchi golni urishiga bir bahya qoldi. Carlo Ancelotti shogirdlari ushbu gʻalaba bilan guruhda peshqadamlikni mustahkamlashdi.

Yangi tarkibdagi oʻrin va raqobat

Hozirda Braziliya klubi Santos sharafini himoya qilayotgan Neymar uchun terma jamoaning asosiy tarkibiga qaytish oson boʻlmaydi. Bugungi Selecao tarkibida Vinicius Junior, Raphinha va Matheus Cunha kabi yosh va tezkor yulduzlar yetakchilik qilmoqda. Carlo Ancelotti tajribali hujumchiga ishonsa-da, pley-off bosqichlarida Neymar koʻproq "super-zaxira" vazifasini bajarishi kutilmoqda.

Neymarning qaytishi Braziliya uchun nafaqat taktik, balki maʼnaviy jihatdan ham muhim. Uning tajribasi va kiyinish xonasidagi nufuzi hal qiluvchi oʻyinlarda jamoaga qoʻshimcha kuch bagʻishlashi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Neymarning yana katta sahnaga qaytishi Jahon chempionati jozibasini oshiradigan omillardan biri boʻlib xizmat qiladi.

NeymarBraziliyaJahon ChempionatiSantosCarlo Ancelotti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 12:43O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...Bugun, 12:38Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Bugun, 12:19Yurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiYurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiBugun, 12:14Bosniya va Hersegovina tarixiy natija bilan pley-offga chiqdiBosniya va Hersegovina tarixiy natija bilan pley-offga chiqdiBugun, 12:14JCH-2026 pley-offining ilk juftligi aniqlandiJCH-2026 pley-offining ilk juftligi aniqlandiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi