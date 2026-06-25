Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadi
Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar qariyb uch yillik tanaffusdan soʻng yana milliy jamoa libosida maydonga tushdi. Jahon chempionati doirasida Shotlandiyaga qarshi kechgan bahsda (3:0) zaxiradan maydonga tushgan futbolchi oʻyin yakunlangach, his-tuygʻularini jilovlay olmay, yigʻlab yubordi. Bu lahzalar nafaqat futbolchi, balki butun Braziliya futbol jamoatchiligi uchun ramziy maʼnoga ega boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
34 yoshli hujumchi uchun bu qaytish oson kechmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Neymar oxirgi marta 2023-yilning oktyabr oyida terma jamoa safida koʻrinish bergan edi. Shundan soʻng olingan ogʻir jarohat — tizza bogʻlamlarining uzilishi va keyingi asoratlar uni naqd 981 kunga katta futboldan uzoqlashtirdi. Mayamida boʻlib oʻtgan uchrashuv uning irodasi va qayta tiklanish yoʻlidagi mashaqqatli mehnatining mahsulidir.
Qiyin kechgan 981 kunlik tanaffusNeymar ikkinchi boʻlimda Matheus Cunha oʻrniga maydonga tushganida, stadion uni olqishlar bilan kutib oldi. Garchi u maydonda oʻzining eng yaxshi formasida boʻlmasa-da, har bir harakati muxlislar eʼtiborida turdi. Oʻyin tugagach, u maydon markazida tiz choʻkib, koʻz yosh toʻkdi. Uni jamoadoshlari va afsonaviy Ronaldinho kelib yupatgani kamerlar obyektiviga muhrlandi.
"Kiyinish xonasida ham yigʻladim. Mamlakatimga yana yordam bera olayotganim uchun Xudoga shukr qilaman, men juda baxtliman", — deya taʼkidladi Neymar oʻyindan keyingi intervyusida. Uning bu soʻzlari uzoq davom etgan jarohatlar va ruhiy bosimdan soʻng yengillik hissini tuyganidan dalolat beradi.
Oʻyinning texnik tahliliga koʻra, Neymar dastlab biroz sust harakat qildi va toʻqqiz marta toʻpni yoʻqotdi. Biroq vaqt oʻtishi bilan u oʻyin ritmiga kirishib bordi. Uning kuchli zarbasini Shotlandiya darvozaboni Angus Gunn qiyinchilik bilan qaytardi, u amalga oshirgan burchak toʻpidan soʻng Braziliya toʻrtinchi golni urishiga bir bahya qoldi. Carlo Ancelotti shogirdlari ushbu gʻalaba bilan guruhda peshqadamlikni mustahkamlashdi.
Yangi tarkibdagi oʻrin va raqobatHozirda Braziliya klubi Santos sharafini himoya qilayotgan Neymar uchun terma jamoaning asosiy tarkibiga qaytish oson boʻlmaydi. Bugungi Selecao tarkibida Vinicius Junior, Raphinha va Matheus Cunha kabi yosh va tezkor yulduzlar yetakchilik qilmoqda. Carlo Ancelotti tajribali hujumchiga ishonsa-da, pley-off bosqichlarida Neymar koʻproq "super-zaxira" vazifasini bajarishi kutilmoqda.
Neymarning qaytishi Braziliya uchun nafaqat taktik, balki maʼnaviy jihatdan ham muhim. Uning tajribasi va kiyinish xonasidagi nufuzi hal qiluvchi oʻyinlarda jamoaga qoʻshimcha kuch bagʻishlashi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Neymarning yana katta sahnaga qaytishi Jahon chempionati jozibasini oshiradigan omillardan biri boʻlib xizmat qiladi.
…