Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...

·171·Dunyo
Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...
Qisqacha

UFC'ning o'rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni, 35 yoshli Shon Striklend AQSH Prezidenti Donald Tramp va uning siyosatini keskin tanqid qildi. U inflyatsiya, yoqilg'i narxining oshishi va oilalar xarajatlarining ko'paygani fonida Tramp ma'muriyatini o'ziga ovoz bergan aholi manfaatlarini e'tiborsiz qoldirishda aybladi.

UFC'ning o‘rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni, amerikalik 35 yoshli Shon Striklend AQSH Prezidenti Donald Tramp va uning siyosatini keskin tanqid ostiga oldi. To‘g‘ridan to‘g‘ri va mojaroli bayonotlari bilan tanilgan sportchi Trampning mitinglaridagi muhitni dahshatli tarixiy davrlarga o‘xshatdi.

Ushbu shov-shuvli intervyu va bayonotni LowKick MMA portali e’lon qildi.

«Siz ularning yuziga ochiqdan-ochiq tupuryapsiz»

Striklend o‘z chiqishida dastlab AQSHdagi inflyatsiya, yoqilg‘i narxining oshishi va buning oddiy oilalar budjetiga ko‘rsatayotgan salbiy ta’siri haqida gapirib, Tramp ma’muriyatini o‘ziga ovoz bergan aholi manfaatlarini e’tiborsiz qoldirishda aybladi:

«Odamlar Trampga shunday deyishadi: «Do‘stim, senga inflyatsiya tufayli yoqilg‘i va oilaviy xarajatlarimiz baribir, chunki sen multimillionersan». Ammo Florida va Texasda yiliga o‘rtacha 50-60 ming dollar ishlaydigan har bir amerikalik haqida o‘ylab ko‘rish kerak.

Yiliga 60 ming dollar topadigan odamni olaylik. Inflyatsiya 4 foizga oshdi, benzin narxi keskin ko‘tarildi. Natijada uning turmush xarajatlariga minglab dollar qo‘shiladi. Siz oilalarga bosim o‘tkazyapsiz. Axir bular sizga ovoz bergan va atrofingizda birlashgan odamlar-ku, siz esa ularning yuziga ochiqdan-ochiq tupuryapsiz. Nima uchun?», — dedi UFC chempioni.

«Gitler qanday paydo bo‘lganini endi tushunyapman»

Shuningdek, sportchi Donald Trampning ommaviy mitinglarida bo‘lganida guvohi bo‘lgan holatlar va tarafdorlarining ko‘r-ko‘rona ergashishi haqida to‘xtalib, kutilmagan o‘xshatma keltirdi:

«Siz hech Trampning mitingida bo‘lganmisiz? Bu aqldan ozish! U yerda bo‘lganingda: «O, men Gitler qanday paydo bo‘lganini endi tushunyapman», deb o‘ylaysan. Yo‘q, hazillashmayapman. Bu yerdagi barchaning sog‘lom fikrlashiga shubha bilan qarashga majbur qiladi.

Tramp u yerda bayroqni yoqqani uchun odamlarni qamoqqa tashlash haqida gapirayotgandi va men: «Bunday qilmaslik kerak, Konstitutsiya bor», deb o‘yladim. Qolganlar esa shunchaki baqirishardi: «Ha, uni qamanglar!». Agar Tramp: «To‘pponchani olinglar va xohlagan ishingizni qilinglar», deganida, ular, la’nati, buni ham qilishardi», — deya qo‘shimcha qildi Shon Striklend.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Sean StricklandDonald TrumpUFCFloridaTexas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tik tokda jonli efir paytida suvli idishiga boshi bilan kirgan yigit qaytib chiqolmay qoldiTik tokda jonli efir paytida suvli idishiga boshi bilan kirgan yigit qaytib chiqolmay qoldiBugun, 05:275 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadi5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadiBugun, 05:11Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiJozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiBugun, 05:0530 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiCoca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiKecha, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi