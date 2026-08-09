Markus Rashford Manchester Yunaytedda kutilmagan yangi raqamni oldi

·197·Sport
Markus Rashford Manchester Yunaytedda kutilmagan yangi raqamni oldi
Qisqacha

Markus Rashford «Manchester Yunayted» safida 14-raqam ostida to'p suradigan bo'ldi. Avval 10-raqamda o'ynagan hujumchiga bu raqam Matheus Cunha uchun berilganidan so'ng nasib etdi. Rashford o'tgan mavsumda «Barselona» safida 49 ta uchrashuvda 14 ta gol va 14 ta golli uzatma qayd etib, Ispaniya chempioni va Superkubogi sohibiga aylangan. U yakshanba kuni Maykl Karrik boshchiligidagi jamoaning Dublin shahridagi yig'iniga qo'shildi.

Ispaniyadagi uzoq muddatli ijara va qiyin davrdan soʻng klub ixtiyoriga qaytgan hujumchi Markus Rashford «Manchester Yunayted» safida kutilmagan yangi raqamga ega boʻldi. Mazkur qaror futbolchining Old Trafforddagi faoliyatida tub burilish yasashi va jamoaning yangi mavsumga tayyorgarlik rejasiga kiritilganidan darak beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ixbt.com va taniqli jurnalist Fabrizio Romanoning xabar berishicha, ingliz hujumchisiga 14-raqam nasib etgan. Rashford avvalroq 10-raqam ostida harakat qilgan boʻlsa-da, uning ketishidan soʻng bu raqam Matheus Cunhaga berilgandi. Klub rahbariyatining bu qadami futbolchiga boʻlgan ishonchni bildiradi va agar Yevropaning top-klublaridan munosib taklif tushmasa, u jamoada qolishini anglatadi.

Ispaniyadagi muvaffaqiyatli mavsum va yangi chaqiruv

Oʻtgan mavsumda Barselona safida ijarada toʻp surib, Ispaniya chempioni unvoni va Superkubogini qoʻlga kiritgan Rashford kataloniyaliklar safida 49 ta uchrashuvda maydonga tushib, 14 ta gol va shuncha golli uzatmaga mualliflik qilgandi. Shuningdek, u avvalroq Aston Villa safida ham ijarada oʻynagan edi. Biroq Barselona rahbariyati boshqa futbolchilar – Anthony Gordon va Karim Adeyemini transfer qilishni maʼqul koʻrdi.

Jahon chempionatidan keyingi tanaffusdan soʻng Markus oʻz faoliyatini vatanida qayta tiklashga eʼtibor qaratmoqda. Avvalgi murabbiy Ruben Amorim bilan kelishmovchiliklar sababli deyarli ikki yil davomida asosiy jamoadan chetlatilgan futbolchi uchun bu haqiqiy sinov va imkoniyatdir. U «Manchester Yunayted» safida shu paytgacha 426 ta oʻyin oʻtkazib, 138 ta gol va 79 ta assist qayd etgan.

Maykl Karrik rejalari va Dublin yigʻini

Yakshanba kuni Markus Rashford Dublin shahridagi yigʻinga yoʻl olgan Maykl Karrik boshchiligidagi jamoaga qoʻshildi. Klub safida Yevropa ligasi,Angliya kubogi va Liga kubogini yutib olgan hujumchi oʻzini yana kerakli inson sifatida his etishni maqsad qilgan.

Bosh murabbiy Maykl Karrik jamoaning oldingi rejalari haqida gapirar ekan, shunday dedi: "Kelgusi haftada Dublinda toʻliq tarkibimiz jamlanadi. Chorshanba kuni Lidsga qarshi oʻyin oldidan bir necha kun davomida Markus, Kobbie Mainoo va Lisandro Martinez ham shu yerda boʻladi". Rashfordning qaytishi jamoa hujum chizigʻidagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

Marcus RashfordManchester YunaytedFabrizio RomanoMaykl KarrikPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)