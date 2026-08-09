Markus Rashford Manchester Yunaytedda kutilmagan yangi raqamni oldi
Markus Rashford «Manchester Yunayted» safida 14-raqam ostida to'p suradigan bo'ldi. Avval 10-raqamda o'ynagan hujumchiga bu raqam Matheus Cunha uchun berilganidan so'ng nasib etdi. Rashford o'tgan mavsumda «Barselona» safida 49 ta uchrashuvda 14 ta gol va 14 ta golli uzatma qayd etib, Ispaniya chempioni va Superkubogi sohibiga aylangan. U yakshanba kuni Maykl Karrik boshchiligidagi jamoaning Dublin shahridagi yig'iniga qo'shildi.
Ispaniyadagi uzoq muddatli ijara va qiyin davrdan soʻng klub ixtiyoriga qaytgan hujumchi Markus Rashford «Manchester Yunayted» safida kutilmagan yangi raqamga ega boʻldi. Mazkur qaror futbolchining Old Trafforddagi faoliyatida tub burilish yasashi va jamoaning yangi mavsumga tayyorgarlik rejasiga kiritilganidan darak beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ixbt.com va taniqli jurnalist Fabrizio Romanoning xabar berishicha, ingliz hujumchisiga 14-raqam nasib etgan. Rashford avvalroq 10-raqam ostida harakat qilgan boʻlsa-da, uning ketishidan soʻng bu raqam Matheus Cunhaga berilgandi. Klub rahbariyatining bu qadami futbolchiga boʻlgan ishonchni bildiradi va agar Yevropaning top-klublaridan munosib taklif tushmasa, u jamoada qolishini anglatadi.
Ispaniyadagi muvaffaqiyatli mavsum va yangi chaqiruvOʻtgan mavsumda Barselona safida ijarada toʻp surib, Ispaniya chempioni unvoni va Superkubogini qoʻlga kiritgan Rashford kataloniyaliklar safida 49 ta uchrashuvda maydonga tushib, 14 ta gol va shuncha golli uzatmaga mualliflik qilgandi. Shuningdek, u avvalroq Aston Villa safida ham ijarada oʻynagan edi. Biroq Barselona rahbariyati boshqa futbolchilar – Anthony Gordon va Karim Adeyemini transfer qilishni maʼqul koʻrdi.
Jahon chempionatidan keyingi tanaffusdan soʻng Markus oʻz faoliyatini vatanida qayta tiklashga eʼtibor qaratmoqda. Avvalgi murabbiy Ruben Amorim bilan kelishmovchiliklar sababli deyarli ikki yil davomida asosiy jamoadan chetlatilgan futbolchi uchun bu haqiqiy sinov va imkoniyatdir. U «Manchester Yunayted» safida shu paytgacha 426 ta oʻyin oʻtkazib, 138 ta gol va 79 ta assist qayd etgan.
Maykl Karrik rejalari va Dublin yigʻiniYakshanba kuni Markus Rashford Dublin shahridagi yigʻinga yoʻl olgan Maykl Karrik boshchiligidagi jamoaga qoʻshildi. Klub safida Yevropa ligasi,Angliya kubogi va Liga kubogini yutib olgan hujumchi oʻzini yana kerakli inson sifatida his etishni maqsad qilgan.
Bosh murabbiy Maykl Karrik jamoaning oldingi rejalari haqida gapirar ekan, shunday dedi: "Kelgusi haftada Dublinda toʻliq tarkibimiz jamlanadi. Chorshanba kuni Lidsga qarshi oʻyin oldidan bir necha kun davomida Markus, Kobbie Mainoo va Lisandro Martinez ham shu yerda boʻladi". Rashfordning qaytishi jamoa hujum chizigʻidagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
…