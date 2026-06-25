Aleksiya Putelyas Barselonani tark etib London Siti Layoness klubiga oʻtmoqda

·26·Sport
Aleksiya Putelyas Barselonani tark etib London Siti Layoness klubiga oʻtmoqda

Ayollar futboli olamida chinakam sensatsiya yuz berdi: ikki karra “Oltin to“p” sohibasi va Barselona afsonasi Aleksiya Putelyas faoliyatini Angliyada davom ettiradigan bo“lmoqda. Ispaniyalik yulduz Kataloniya klubidagi 14 yillik muvaffaqiyatli davrdan so“ng, kutilmaganda London Siti Layoness jamoasi bilan kelishuvga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri xabariga ko“ray, Putelyas Barselona bilan xayrlashgach, uning oldida bir qancha nufuzli takliflar, jumladan, AQSHning NWSL ligasidan chorlovlar bor edi. Biroq futbolchi Yevropada qolishni va o“z vatani Ispaniyaga yaqinroq hududda to“p surishni afzal ko“rdi. London klubi loyihasi uning uchun eng jozibador variant bo“lib chiqdi.

Yangi chaqiriq va strategik maqsadlar

Putelyasning tanloviga ta“sir qilgan asosiy omillardan biri — uning qadrdon jamoasi Barselonaga qarshi maydonga tushishni istamasligidir. U Yevropaning boshqa grand klublariga o“tish orqali kataloniyaliklar bilan raqobatlashishdan qochishga qaror qildi. London Siti Layoness esa ayni damda shakllanish jarayonida bo“lgan, ammo ulkan ambitsiyalarga ega jamoa hisoblanadi.

Ushbu transfer London klubining milliarder egasi Mishel Kangning katta rejalari mahsulidir. Kang xonim o“z jamoasini Ayollar Chempionlar ligasida dominant kuchga aylantirishni maqsad qilgan. Klub o“zining debyut mavsumini oltinchi o“rinda yakunlagan bo“lsa-da, yangi qurilayotgan zamonaviy mashg“ulot bazasi va professional infratuzilma Putelyasni o“ziga jalb qila oldi.

Aleksiya Putelyas ushbu transferni 2027-yilgi Jahon chempionati va 2028-yilgi Olimpiada o“yinlariga tayyorgarlikning muhim bosqichi deb bilmoqda. Angliya Ayollar Superligasining yuqori raqobat muhiti 2023-yilgi jahon chempioniga o“zining uzoq yillik “komfort zonasi“dan chiqish va yangi cho“qqilarni zabt etish imkonini beradi.

Barselona bog“lami Londonda davom etadi

Klub rahbariyati Putelyasning yangi muhitga moslashishini osonlashtirish uchun yana bir shov-shuvli transferni amalga oshirish arafasida turibdi. Ma“lumotlarga ko“ra, London Siti Layoness Barselonaning yana bir yetakchi himoyachisi Mapi Leon bilan ham shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Bu esa ikki sobiq jamoadoshning Londonda yana birga to“p surishini anglatadi.

Putelyasning Barselonadagi faoliyati davomida qo“lga kiritgan o“nlab sovrinlari va shaxsiy yutuqlari uni ayollar futboli tarixidagi eng buyuk o“yinchilardan biriga aylantirgan. Endilikda u o“z tajribasini Angliya futbolini rivojlantirishga va London klubini yangi bosqichga olib chiqishga sarflaydi.

FutbolBarselonaAleksiya PutelyasTransferAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo JCh-2026 favoritlarini aytdi va Real Madrid yulduzlariga magʻlubiyat tiladiJoze Mourinyo JCh-2026 favoritlarini aytdi va Real Madrid yulduzlariga magʻlubiyat tiladiBugun, 21:14Karlo Anchelotti: «34 yoshli Neymar hamon yosh boladek ishtiyoq bilan toʻp surmoqda»Karlo Anchelotti: «34 yoshli Neymar hamon yosh boladek ishtiyoq bilan toʻp surmoqda»Bugun, 21:11Borussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladiBorussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladiBugun, 20:54Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Bugun, 20:54Joze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiJoze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiBugun, 20:13Koul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiKoul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi