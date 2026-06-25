Aleksiya Putelyas Barselonani tark etib London Siti Layoness klubiga oʻtmoqda
Ayollar futboli olamida chinakam sensatsiya yuz berdi: ikki karra “Oltin to“p” sohibasi va Barselona afsonasi Aleksiya Putelyas faoliyatini Angliyada davom ettiradigan bo“lmoqda. Ispaniyalik yulduz Kataloniya klubidagi 14 yillik muvaffaqiyatli davrdan so“ng, kutilmaganda London Siti Layoness jamoasi bilan kelishuvga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri xabariga ko“ray, Putelyas Barselona bilan xayrlashgach, uning oldida bir qancha nufuzli takliflar, jumladan, AQSHning NWSL ligasidan chorlovlar bor edi. Biroq futbolchi Yevropada qolishni va o“z vatani Ispaniyaga yaqinroq hududda to“p surishni afzal ko“rdi. London klubi loyihasi uning uchun eng jozibador variant bo“lib chiqdi.
Yangi chaqiriq va strategik maqsadlarPutelyasning tanloviga ta“sir qilgan asosiy omillardan biri — uning qadrdon jamoasi Barselonaga qarshi maydonga tushishni istamasligidir. U Yevropaning boshqa grand klublariga o“tish orqali kataloniyaliklar bilan raqobatlashishdan qochishga qaror qildi. London Siti Layoness esa ayni damda shakllanish jarayonida bo“lgan, ammo ulkan ambitsiyalarga ega jamoa hisoblanadi.
Ushbu transfer London klubining milliarder egasi Mishel Kangning katta rejalari mahsulidir. Kang xonim o“z jamoasini Ayollar Chempionlar ligasida dominant kuchga aylantirishni maqsad qilgan. Klub o“zining debyut mavsumini oltinchi o“rinda yakunlagan bo“lsa-da, yangi qurilayotgan zamonaviy mashg“ulot bazasi va professional infratuzilma Putelyasni o“ziga jalb qila oldi.
Aleksiya Putelyas ushbu transferni 2027-yilgi Jahon chempionati va 2028-yilgi Olimpiada o“yinlariga tayyorgarlikning muhim bosqichi deb bilmoqda. Angliya Ayollar Superligasining yuqori raqobat muhiti 2023-yilgi jahon chempioniga o“zining uzoq yillik “komfort zonasi“dan chiqish va yangi cho“qqilarni zabt etish imkonini beradi.
Barselona bog“lami Londonda davom etadiKlub rahbariyati Putelyasning yangi muhitga moslashishini osonlashtirish uchun yana bir shov-shuvli transferni amalga oshirish arafasida turibdi. Ma“lumotlarga ko“ra, London Siti Layoness Barselonaning yana bir yetakchi himoyachisi Mapi Leon bilan ham shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Bu esa ikki sobiq jamoadoshning Londonda yana birga to“p surishini anglatadi.
Putelyasning Barselonadagi faoliyati davomida qo“lga kiritgan o“nlab sovrinlari va shaxsiy yutuqlari uni ayollar futboli tarixidagi eng buyuk o“yinchilardan biriga aylantirgan. Endilikda u o“z tajribasini Angliya futbolini rivojlantirishga va London klubini yangi bosqichga olib chiqishga sarflaydi.
…