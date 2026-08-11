Xitoyning sunʼiy intellekt bozorida AMD va NVIDIA ulushi keskin kamaydi
TrendForce maʼlumotlariga ko‘ra, joriy yil yakuniga borib NVIDIA va AMD kompaniyalarining Xitoydagi sunʼiy intellekt chiplari bozoridagi ulushi 10 foizgacha pasayishi kutilmoqda. Bunga mahalliy ishlab chiqaruvchilar mavqeining kuchayishi va AQShning qattiq eksport cheklovlari sabab bo‘lmoqda.
TrendForce tahlil markazi maʼlumotiga koʻra, joriy yil yakuniga borib AQShning yetakchi texnologiya gigantlari — NVIDIA va AMD kompaniiyalarining Xitoydagi sunʼiy intellekt chiplari bozoridagi ulushi atigi 10 foizgacha pasayib ketishi kutilmoqda. Mazkur oʻzgarish mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mavqei mustahkamlanib borayotgani va joriy etilgan qattiq eksport cheklovlari bilan bevosita bogʻliq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Soʻnggi yillarda Vashington maʼmuriyati tomonidan Xitoyga nisbatan joriy etilgan koʻplab taqiqlar va cheklovlar xorijiy yarimoʻtkazgichlar yetkazib berishni sezilarli darajada qiyinlashtirdi. Natijada Xitoyning sunʼiy intellekt chiplari bozori oʻziga xos yopiq tizimga oʻtib, asosiy eʼtibor ichki imkoniyatlarni safarbar etishga qaratildi.
Mahalliy kompaniyalar oʻsish surʼatiBozor sharoitining keskin oʻzgarishiga qaramay, Xitoyning sunʼiy intellekt chiplari bozori jadal surʼatlar bilan kengayib, yillik hisobda 83 foizga oʻsishi prognoz qilinmoqda. Biroq ushbu ulkan oʻsish chet el texnologiyalari hisobiga emas, balki toʻliq mahalliy muqobil yechimlar evaziga taʼminlanmoqda.
Mazkur yoʻnalishda Huawei kompaniyasi yaqqol bozor yetakchisi sifatida namoyon boʻlayotgan boʻlsa, Cambricon ham kuchli oʻyinchilardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Shuningdek, Alibaba, Baidu va Tencent kabi IT-gigantlar ham oʻzlarining maxsus sunʼiy intellekt chiplarini faol ishlab chiqib, bozorga tatbiq etmoqda.
NVIDIA kompaniyasining muqobil harakatlariBozordagi mavqeini qisman boʻlsa-da saqlab qolish maqsadida NVIDIA yangi va oʻziga xos usullar orqali Xitoy bozoriga kirishga harakat qilmoqda. IXBT.com xabar berishicha, korxona ushbu hududda yangi RTX Pro 5000 Blackwell professional videokartasini sotishni rejalashtirmoqda.
Mazkur grafik karta 48 yoki 72 GB hajmga ega GDDR7 tezkor xotirasi bilan jihozlanadi. Garchi u toʻlaqonli sunʼiy intellekt tezlatkichi hisoblanmasa-da, AQSh sanksiyalari talablariga toʻla mos kelishi hamda maxsus ixtisoslashgan AI-chiplarga qaraganda ancha arzonligi bilan ajralib turadi.
…