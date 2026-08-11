Xitoyning sunʼiy intellekt bozorida AMD va NVIDIA ulushi keskin kamaydi

·68·Texno
Xitoyning sunʼiy intellekt bozorida AMD va NVIDIA ulushi keskin kamaydi
Qisqacha

TrendForce maʼlumotlariga ko‘ra, joriy yil yakuniga borib NVIDIA va AMD kompaniyalarining Xitoydagi sunʼiy intellekt chiplari bozoridagi ulushi 10 foizgacha pasayishi kutilmoqda. Bunga mahalliy ishlab chiqaruvchilar mavqeining kuchayishi va AQShning qattiq eksport cheklovlari sabab bo‘lmoqda.

TrendForce tahlil markazi maʼlumotiga koʻra, joriy yil yakuniga borib AQShning yetakchi texnologiya gigantlari — NVIDIA va AMD kompaniiyalarining Xitoydagi sunʼiy intellekt chiplari bozoridagi ulushi atigi 10 foizgacha pasayib ketishi kutilmoqda. Mazkur oʻzgarish mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mavqei mustahkamlanib borayotgani va joriy etilgan qattiq eksport cheklovlari bilan bevosita bogʻliq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda Vashington maʼmuriyati tomonidan Xitoyga nisbatan joriy etilgan koʻplab taqiqlar va cheklovlar xorijiy yarimoʻtkazgichlar yetkazib berishni sezilarli darajada qiyinlashtirdi. Natijada Xitoyning sunʼiy intellekt chiplari bozori oʻziga xos yopiq tizimga oʻtib, asosiy eʼtibor ichki imkoniyatlarni safarbar etishga qaratildi.

Mahalliy kompaniyalar oʻsish surʼati

Bozor sharoitining keskin oʻzgarishiga qaramay, Xitoyning sunʼiy intellekt chiplari bozori jadal surʼatlar bilan kengayib, yillik hisobda 83 foizga oʻsishi prognoz qilinmoqda. Biroq ushbu ulkan oʻsish chet el texnologiyalari hisobiga emas, balki toʻliq mahalliy muqobil yechimlar evaziga taʼminlanmoqda.

Mazkur yoʻnalishda Huawei kompaniyasi yaqqol bozor yetakchisi sifatida namoyon boʻlayotgan boʻlsa, Cambricon ham kuchli oʻyinchilardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Shuningdek, Alibaba, Baidu va Tencent kabi IT-gigantlar ham oʻzlarining maxsus sunʼiy intellekt chiplarini faol ishlab chiqib, bozorga tatbiq etmoqda.

NVIDIA kompaniyasining muqobil harakatlari

Bozordagi mavqeini qisman boʻlsa-da saqlab qolish maqsadida NVIDIA yangi va oʻziga xos usullar orqali Xitoy bozoriga kirishga harakat qilmoqda. IXBT.com xabar berishicha, korxona ushbu hududda yangi RTX Pro 5000 Blackwell professional videokartasini sotishni rejalashtirmoqda.

Mazkur grafik karta 48 yoki 72 GB hajmga ega GDDR7 tezkor xotirasi bilan jihozlanadi. Garchi u toʻlaqonli sunʼiy intellekt tezlatkichi hisoblanmasa-da, AQSh sanksiyalari talablariga toʻla mos kelishi hamda maxsus ixtisoslashgan AI-chiplarga qaraganda ancha arzonligi bilan ajralib turadi.

NVIDIAAMDXitoySunʼiy intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi