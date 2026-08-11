Mark Zukerbergning sunʼiy intellektmanifesti nima uchun tanqidga uchramoqda

·57·Texno
Mark Zukerbergning sunʼiy intellektmanifesti nima uchun tanqidga uchramoqda
Qisqacha

Meta rahbari Mark Zukerberg shaxsiy sunʼiy intellekt texnologiyalari va kompaniya yaratayotgan shaxsiy superintellektga bagʻishlangan 6,5 ming soʻzli manifestini eʼlon qildi. Hujjatda kelajakdagi ijobiy oʻzgarishlar bilan birga sunʼiy intellektning notoʻgʻri yoʻnalishda rivojlanishi mumkinligi ham qayd etilgan.

Meta rahbari Mark Zukerberg shaxsiy sunʼiy intellekt texnologiyalari va kompaniya yaratayotgan shaxsiy superintellekt imkoniyatlariga bagʻishlangan 6,5 ming soʻzdan iborat manifest eʼlon qildi. Ushbu hujjat jamiyatda sunʼiy intellektga nisbatan mavjud xavotirlar va nima uchun koʻpchilik bu sohaga shubha bilan qarashini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, garchi bu gʻoyalar ilgari ham Wall Street Journal sahifalarida va Meta kompaniyasining moliyaviy hisobotlarida qisman tilga olingan boʻlsa-da, bu safargi bayonot eng batafsil koʻrinishga ega boʻldi. Zukerberg oʻz maqolasida kelajakdagi ijobiy oʻzgarishlarni tasvirlashga harakat qilgan, biroq ayni paytda texnologiya notoʻgʻri yoʻnalishda ketishi mumkin boʻlgan jihatlarni ham eslatib oʻtgan.

Ijtimoiy tarmoqlar merosi va yoʻqolgan ishonch

Bugungi kunda texnologiya sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning taʼsiri hamon ogʻriqli mavzu boʻlib qolmoqda. AQSh aholisi orasida oʻtkazilgan soʻrovlar shuni koʻrsatdiki, fuqarolarning 64 foizi ijtimoiy tarmoqlar demokratiyaga zarar yetkazgan deb hisoblaydi va ularni qattiqroq tartibga solish kerakligini yoqlaydi. Shuningdek, yaqinda sud bolalarga zarar yetkazgani uchun kompaniyaga yirik miqdorda jarima tayinladi.

Aynan mana shu ijtimoiy tarmoqlar keltirib chiqargan salbiy oqibatlar bugungi kunda sunʼiy intellektning jamiyatga taʼsiridan xavotirlanishning markaziy sabablaridan biriga aylandi. Jamoatchilik texnologiya rahbarlarining yangi ixtirolar ijtimoiy muhitga ijobiy taʼsir koʻrsatishiga kafolat berishiga ishonmaydi. Zukerbergning manifesti esa bu ishonch nima uchun yoʻqolganini yana bir bor eslatib yubordi.

Umumiy gʻoyalar va real voqelik

Maqolaning katta qismi erkin fikr va intellekt tushunchalariga bagʻishlangan mavhum mulohazalardan iborat. Zukerberg har bir shaxs kuchliroq vositalarga ega boʻlishi orqali kelajakni shakllantirishda faol qatnashishini va manfaatlar toʻqnashuvi oxir-oqibat ijobiy natijalarga olib kelishini taʼkidlaydi. Biroq tanqidchilar buni falsafiy xulosa sifatida emas, balki Meta bozorga olib chiqayotgan shaxsiy intellekt mahsulotini oqlash urinishi sifatida baholamoqda.

Ayniqsa, taʼlim sohasidagi misollar koʻpchilikning eʼtiroziga sabab boʻldi. Zukerberg kelajakda har bir insonda barcha fanlar boʻyicha doktorlik darajasiga ega boʻlgan shaxsiy tutor va murabbiy boʻlishini daʼvo qiladi. Biroq bunday balandparvoz rejalar sunʼiy intellekt vositalarining hozirgi kundagi real holati va imkoniyatlaridan yiroqligi bilan tanqidchilarning haqli eʼtirozlariga sabab boʻlmoqda.

MetaMark ZukerbergSunʼiy intellektTexnologiyaJamiyat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi