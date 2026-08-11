Mark Zukerbergning sunʼiy intellektmanifesti nima uchun tanqidga uchramoqda
Meta rahbari Mark Zukerberg shaxsiy sunʼiy intellekt texnologiyalari va kompaniya yaratayotgan shaxsiy superintellektga bagʻishlangan 6,5 ming soʻzli manifestini eʼlon qildi. Hujjatda kelajakdagi ijobiy oʻzgarishlar bilan birga sunʼiy intellektning notoʻgʻri yoʻnalishda rivojlanishi mumkinligi ham qayd etilgan.
Meta rahbari Mark Zukerberg shaxsiy sunʼiy intellekt texnologiyalari va kompaniya yaratayotgan shaxsiy superintellekt imkoniyatlariga bagʻishlangan 6,5 ming soʻzdan iborat manifest eʼlon qildi. Ushbu hujjat jamiyatda sunʼiy intellektga nisbatan mavjud xavotirlar va nima uchun koʻpchilik bu sohaga shubha bilan qarashini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, garchi bu gʻoyalar ilgari ham Wall Street Journal sahifalarida va Meta kompaniyasining moliyaviy hisobotlarida qisman tilga olingan boʻlsa-da, bu safargi bayonot eng batafsil koʻrinishga ega boʻldi. Zukerberg oʻz maqolasida kelajakdagi ijobiy oʻzgarishlarni tasvirlashga harakat qilgan, biroq ayni paytda texnologiya notoʻgʻri yoʻnalishda ketishi mumkin boʻlgan jihatlarni ham eslatib oʻtgan.
Ijtimoiy tarmoqlar merosi va yoʻqolgan ishonchBugungi kunda texnologiya sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning taʼsiri hamon ogʻriqli mavzu boʻlib qolmoqda. AQSh aholisi orasida oʻtkazilgan soʻrovlar shuni koʻrsatdiki, fuqarolarning 64 foizi ijtimoiy tarmoqlar demokratiyaga zarar yetkazgan deb hisoblaydi va ularni qattiqroq tartibga solish kerakligini yoqlaydi. Shuningdek, yaqinda sud bolalarga zarar yetkazgani uchun kompaniyaga yirik miqdorda jarima tayinladi.
Aynan mana shu ijtimoiy tarmoqlar keltirib chiqargan salbiy oqibatlar bugungi kunda sunʼiy intellektning jamiyatga taʼsiridan xavotirlanishning markaziy sabablaridan biriga aylandi. Jamoatchilik texnologiya rahbarlarining yangi ixtirolar ijtimoiy muhitga ijobiy taʼsir koʻrsatishiga kafolat berishiga ishonmaydi. Zukerbergning manifesti esa bu ishonch nima uchun yoʻqolganini yana bir bor eslatib yubordi.
Umumiy gʻoyalar va real voqelikMaqolaning katta qismi erkin fikr va intellekt tushunchalariga bagʻishlangan mavhum mulohazalardan iborat. Zukerberg har bir shaxs kuchliroq vositalarga ega boʻlishi orqali kelajakni shakllantirishda faol qatnashishini va manfaatlar toʻqnashuvi oxir-oqibat ijobiy natijalarga olib kelishini taʼkidlaydi. Biroq tanqidchilar buni falsafiy xulosa sifatida emas, balki Meta bozorga olib chiqayotgan shaxsiy intellekt mahsulotini oqlash urinishi sifatida baholamoqda.
Ayniqsa, taʼlim sohasidagi misollar koʻpchilikning eʼtiroziga sabab boʻldi. Zukerberg kelajakda har bir insonda barcha fanlar boʻyicha doktorlik darajasiga ega boʻlgan shaxsiy tutor va murabbiy boʻlishini daʼvo qiladi. Biroq bunday balandparvoz rejalar sunʼiy intellekt vositalarining hozirgi kundagi real holati va imkoniyatlaridan yiroqligi bilan tanqidchilarning haqli eʼtirozlariga sabab boʻlmoqda.
…