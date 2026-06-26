Kot-d'Ivuar Kyurasaoni yengib, 1/16 finalga yo‘l oldi (video)
2026 yilgi jahon chempionatida «E» guruhining so‘nggi tur uchrashuvlari bo‘lib o‘tdi.
Kot-d'Ivuar milliy jamoasi Kyurasaoni 2:0 hisobida mag‘lub etib, guruhda ikkinchi o‘rinni egalladi va 1/16 final bosqichiga yo‘l oldi.
Uchrashuv afrikaliklarning faol hujumlari bilan boshlandi. 7-daqiqada Nikolya Pepe hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi.
Ikkinchi bo‘limda ham Kot-d'Ivuar tashabbusni qo‘ldan boy bermadi. 64-daqiqada Pepe yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, dubl qayd etdi va uchrashuv taqdirini amalda hal qildi.
Qolgan vaqtda Kyurasao hisobni qisqartirishga harakat qildi, ammo Kot-d'Ivuar himoyada ishonchli harakat qilib, muhim g‘alabani saqlab qoldi.
JCH-2026. «E» guruhi, 3-tur
Kyurasao — Kot-d'Ivuar — 0:2
Gollar: Pepe, 7, 64.
Kyurasao: Rum, Brenet (Sambo, 90), Gaari (Kastaner, 77), Obispo, Fonvill (Noslin, 77), Floranyus, Komenensiya (Antonis, 61), L. Bakuna, J. Bakuna, Lokadia (Kuvas, 90).
Kot-d'Ivuar: Fofana, Due, Kossunu, Diomande, Operi, Sangare, Kessie (Seri, 77), Diallo (Oulai, 46), Pepe (Vai, 67), Diomande (Ture, 67), Bonni (Diakite, 67).
Ogohlantirishlar: Pepe, 35; J. Bakuna, 75; Kastaner, 83.
Shu tariqa, Kot-d'Ivuar 6 ochko bilan «E» guruhida ikkinchi o‘rinni egallab, pley-off bosqichiga chiqdi. Kyurasao esa 1 ochko bilan guruhda so‘nggi pog‘onada qoldi.
…