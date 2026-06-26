Arda Guler Turkiya — AQSH bahsining eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi

·0·Sport
Arda Guler Turkiya — AQSH bahsining eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi

2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichining 3-turidan o‘rin olgan Turkiya va AQSH milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi aniqlandi.

3:2 hisobida Turkiya foydasiga yakunlangan bahs qahramoni Arda Guler bo‘ldi. «Real»ning 21 yoshli hujumkor yarimhimoyachisi uchrashuv yakunida eng yaxshi futbolchi sovrinini qo‘lga kiritdi.

Guler bahsning 10-daqiqasida raqib darvozasini ishg‘ol etib, Turkiyaning ushbu jahon chempionatidagi ilk golini urdi. Uning faol harakatlari va maydon markazidagi o‘yini jamoasining g‘alabasiga muhim hissa qo‘shdi.

Shunga qaramay, Vinchenso Montella boshchiligidagi Turkiya terma jamoasi guruh bosqichini 3 ochko bilan to‘rtinchi o‘rinda yakunladi va musobaqani tark etdi.

AQSH milliy jamoasi esa mag‘lubiyatga qaramay, guruhdagi avvalgi natijalari hisobiga pley-off bosqichiga chiqdi. Avstraliya va Paragvay ham «D» guruhidan keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Bugun “G”, “H” va “I” guruhlarida hal qiluvchi bahslar o‘tkaziladiJCH-2026: Bugun “G”, “H” va “I” guruhlarida hal qiluvchi bahslar o‘tkaziladiBugun, 10:16Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 10:03Yaponiya Shvetsiya bilan durang o‘ynab, ikkinchi o‘rinni egalladi (video)Yaponiya Shvetsiya bilan durang o‘ynab, ikkinchi o‘rinni egalladi (video)Bugun, 09:51Kot-d'Ivuar Kyurasaoni yengib, 1/16 finalga yo‘l oldi (video)Kot-d'Ivuar Kyurasaoni yengib, 1/16 finalga yo‘l oldi (video)Bugun, 09:45Ekvador Germaniyani mag‘lub etib, pley-off yo‘llanmasiga ega bo‘ldi (video)Ekvador Germaniyani mag‘lub etib, pley-off yo‘llanmasiga ega bo‘ldi (video)Bugun, 09:37Niderlandiya Tunisni mag‘lub etib, guruh peshqadami bo‘ldi (video)Niderlandiya Tunisni mag‘lub etib, guruh peshqadami bo‘ldi (video)Bugun, 09:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi