Eldor Shomurodov «Fenerbahche»ga o‘tishi mumkinmi?

·135·Sport
Eldor Shomurodov «Fenerbahche»ga o‘tishi mumkinmi?

O‘zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov faoliyatini Turkiyaning mashhur «Fenerbahche» klubida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Ajansspor nashri xabar berdi.

Manba ma’lumotiga ko‘ra, Istanbul klubi 30 yoshli futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. «Fenerbahche» Shomurodovni transfer qilish bo‘yicha dastlabki qadamlarni ham tashlagan.

O‘z navbatida, futbolchining amaldagi klubi «Istanbul Bashakshehir» ham hujumchi bo‘yicha kelib tushadigan takliflarni ko‘rib chiqishga tayyor. Klub Eldorning transferi uchun kamida 15 million yevro talab qilishi mumkin.

Qayd etish lozim, «Bashakshehir» joriy yilning fevral oyida Shomurodovning transfer huquqlarini «Roma»dan to‘liq sotib olgan edi. Ushbu kelishuv Istanbul klubiga 5,8 million yevroga tushgan.

O‘zbekistonlik hujumchi o‘tgan mavsumda Turkiya Superligasida juda yuqori natija qayd etdi. U chempionatning eng yaxshi to‘purariga aylanib, 34 ta uchrashuvda 22 ta gol urdi.

Shomurodov, shuningdek, jamoadoshlariga 5 ta golli uzatma berdi. Uning bunday samaradorligi Turkiyaning yetakchi klublari e’tiborini tortishi tabiiy bo‘ldi.

Endi asosiy masala — «Fenerbahche» «Bashakshehir» talab qilayotgan mablag‘ni to‘lashga tayyor bo‘ladimi yoki yo‘q. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, Eldor Shomurodov yangi mavsumni Turkiyaning eng mashhur klublaridan biri safida boshlashi mumkin.

Eldor ShomurodovFenerbahceRomaIstanbul Bashakshehir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiKuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiBugun, 12:38Harry Kane Angliya futboli tarixida hech kim uddalamagan natijani qayd etishi kutilmoqdaHarry Kane Angliya futboli tarixida hech kim uddalamagan natijani qayd etishi kutilmoqdaBugun, 12:32Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Bugun, 12:16Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 12:15Kot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldiKot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldiBugun, 11:55Joze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydiJoze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydiBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi