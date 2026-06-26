Kot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldi

·28·Sport
Kot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldi

Kot-d’Ivuar terma jamoasi oʻz tarixidagi eng yirik toʻsiqlardan birini yengib oʻtdi. AQShning Filadelfiya shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvda "fillar" Kyurasao terma jamoasini 2:0 hisobida magʻlub etib, oʻz tarixlarida ilk bor Jahon chempionatining guruh bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtishga muvaffaq boʻlishdi. Bu natija Gʻarbiy Afrika vakillari uchun haqiqiy tarixiy burilish nuqtasi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv qahramoniga aylanib, dubl qayd etgan Nicolas Pepe oʻz terma jamoasining 1/16 finalga chiqishini taʼminladi. Bir paytlar Arsenal safidagi muvaffaqiyatsiz oʻyinlari bilan tanqid qilingan vinger, bu safar oʻzining eng yaxshi qirralarini namoyish etdi. U oʻyinning 7-daqiqasida raqib himoyasidagi chalkashlikdan foydalanib hisobni ochgan boʻlsa, 65-daqiqada oʻzining anʼanaviy uslubida chap oyoqda kuchli zarba bilan darvozaning yuqori burchagini aniq nishonga oldi.

Afsonaviy avlodlar qila olmagan ish

Goal.com nashrining yozishicha, ushbu gʻalaba Kot-d’Ivuar futboli uchun oʻta ahamiyatlidir. Boisi, Didier Drogba va Yaya Toure kabi afsonaviy futbolchilardan iborat "oltin avlod" ham 2006, 2010 va 2014-yilgi Jahon chempionatlarida guruh bosqichidan oʻta olmagan edi. Bugungi tarkib esa oʻzidan oldingi yulduzli jamoalar erisha olmagan marrani zabt etdi.

Nicolas Pepe uchun bu oʻyin oʻziga xos reabilitatsiya vazifasini oʻtadi. Atigi yetti oy avval u Afrika Millatlar Kubogi qaydnomasidan chetda qolgan edi. Biroq Ispaniyaning Villarreal klubidagi samarali oʻyinlari orqali u terma jamoa bosh murabbiyi Emerse Fae ishonchini qayta qozondi va jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi.

Guruh bosqichini 6 ochko bilan ikkinchi oʻrinda yakunlagan Kot-d’Ivuar endi pley-offning hal qiluvchi bahslariga tayyorgarlik koʻradi. Murabbiy Emerse Fae oʻyindan soʻng bergan intervyusida jamoaning ichki muhiti aʼlo darajada ekanini va futbolchilar bir-biri bilan raqobatlashsa-da, ahillikni saqlab qolishayotganini alohida taʼkidladi.

Murabbiy va jamoa kayfiyati

"Muxlislardan ushbu tarixiy gʻalabani bayram qilishlarini soʻrayman. Guruhimiz oʻsib bormoqda, garchi koʻpchilik uchun bu birinchi Jahon chempionati boʻlsa-da, jamoa jipslashgan. Hatto bir pozitsiya uchun kurashayotgan futbolchilar ham oʻzaro doʻstona munosabatda", — deydi Fae.

Kyurasao terma jamoasi oʻyin davomida katta shijoat koʻrsatgan boʻlsa-da, mahorat borasida raqibdan ortda qoldi. Ular butun oʻyin davomida darvoza tomon atigi ikkita aniq zarba yoʻllay olishdi. Kot-d’Ivuar esa vaziyatlardan samarali foydalanish evaziga gʻalabani oʻz tomoniga ogʻdira oldi.

Ushbu muvaffaqiyat nafaqat Kot-d’Ivuar, balki butun Afrika futboli uchun muhim signaldir. Jamoaning pley-off bosqichidagi keyingi raqibi va oʻyin sanasi tez orada aniq boʻladi. Muxlislar esa Nicolas Pepe boshchiligidagi jamoaning turnirda yanada uzoqroqqa borishiga umid qilishmoqda.

Jahon ChempionatiKot-d’IvuarNicolas PepeFutbolPley-off
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!Bugun, 12:16Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 12:15Joze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydiJoze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydiBugun, 11:54Turkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiTurkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiBugun, 11:30Eldor Shomurodov «Fenerbahche»ga o‘tishi mumkinmi?Eldor Shomurodov «Fenerbahche»ga o‘tishi mumkinmi?Bugun, 11:11Mourino «Real»ga qaytishining asosiy sababini aytdi...Mourino «Real»ga qaytishining asosiy sababini aytdi...Bugun, 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi