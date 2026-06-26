Kot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldi
Kot-d’Ivuar terma jamoasi oʻz tarixidagi eng yirik toʻsiqlardan birini yengib oʻtdi. AQShning Filadelfiya shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvda "fillar" Kyurasao terma jamoasini 2:0 hisobida magʻlub etib, oʻz tarixlarida ilk bor Jahon chempionatining guruh bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtishga muvaffaq boʻlishdi. Bu natija Gʻarbiy Afrika vakillari uchun haqiqiy tarixiy burilish nuqtasi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv qahramoniga aylanib, dubl qayd etgan Nicolas Pepe oʻz terma jamoasining 1/16 finalga chiqishini taʼminladi. Bir paytlar Arsenal safidagi muvaffaqiyatsiz oʻyinlari bilan tanqid qilingan vinger, bu safar oʻzining eng yaxshi qirralarini namoyish etdi. U oʻyinning 7-daqiqasida raqib himoyasidagi chalkashlikdan foydalanib hisobni ochgan boʻlsa, 65-daqiqada oʻzining anʼanaviy uslubida chap oyoqda kuchli zarba bilan darvozaning yuqori burchagini aniq nishonga oldi.
Afsonaviy avlodlar qila olmagan ishGoal.com nashrining yozishicha, ushbu gʻalaba Kot-d’Ivuar futboli uchun oʻta ahamiyatlidir. Boisi, Didier Drogba va Yaya Toure kabi afsonaviy futbolchilardan iborat "oltin avlod" ham 2006, 2010 va 2014-yilgi Jahon chempionatlarida guruh bosqichidan oʻta olmagan edi. Bugungi tarkib esa oʻzidan oldingi yulduzli jamoalar erisha olmagan marrani zabt etdi.
Nicolas Pepe uchun bu oʻyin oʻziga xos reabilitatsiya vazifasini oʻtadi. Atigi yetti oy avval u Afrika Millatlar Kubogi qaydnomasidan chetda qolgan edi. Biroq Ispaniyaning Villarreal klubidagi samarali oʻyinlari orqali u terma jamoa bosh murabbiyi Emerse Fae ishonchini qayta qozondi va jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi.
Guruh bosqichini 6 ochko bilan ikkinchi oʻrinda yakunlagan Kot-d’Ivuar endi pley-offning hal qiluvchi bahslariga tayyorgarlik koʻradi. Murabbiy Emerse Fae oʻyindan soʻng bergan intervyusida jamoaning ichki muhiti aʼlo darajada ekanini va futbolchilar bir-biri bilan raqobatlashsa-da, ahillikni saqlab qolishayotganini alohida taʼkidladi.
Murabbiy va jamoa kayfiyati"Muxlislardan ushbu tarixiy gʻalabani bayram qilishlarini soʻrayman. Guruhimiz oʻsib bormoqda, garchi koʻpchilik uchun bu birinchi Jahon chempionati boʻlsa-da, jamoa jipslashgan. Hatto bir pozitsiya uchun kurashayotgan futbolchilar ham oʻzaro doʻstona munosabatda", — deydi Fae.
Kyurasao terma jamoasi oʻyin davomida katta shijoat koʻrsatgan boʻlsa-da, mahorat borasida raqibdan ortda qoldi. Ular butun oʻyin davomida darvoza tomon atigi ikkita aniq zarba yoʻllay olishdi. Kot-d’Ivuar esa vaziyatlardan samarali foydalanish evaziga gʻalabani oʻz tomoniga ogʻdira oldi.
Ushbu muvaffaqiyat nafaqat Kot-d’Ivuar, balki butun Afrika futboli uchun muhim signaldir. Jamoaning pley-off bosqichidagi keyingi raqibi va oʻyin sanasi tez orada aniq boʻladi. Muxlislar esa Nicolas Pepe boshchiligidagi jamoaning turnirda yanada uzoqroqqa borishiga umid qilishmoqda.
…