Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!
Jahon chempionatida haqiqiy drama va ehtiroslar avjiga chiqmoqda! Ayni paytda guruh bosqichining hal qiluvchi va o‘ta shiddatli 3-tur o‘yinlari qizg‘in davom etyapti. Muxlislar uchun eng qiziqarli va intizorlik bilan kutilgan palla — pley-off chiptalarini rasmiylashtirish jarayoni boshlandi.
So‘nggi uchrashuvlar natijasiga ko‘ra, mundialning 1/16 final bosqichiga yo‘llanma olgan baxtli terma jamoalar soni 19 taga yetdi!
Pley-offga yo‘l olgan «top-19»lik
Galdagi bosqich masalasini muddatidan oldin hal qilib, o‘z muxlislariga xotirjamlik sovg‘a qilgan terma jamoalar ro‘yxati ancha salobatli ko‘rinish olgan. Ular orasida ham grandlar, ham turnir sensatsiyalari bor:
Amerika qit’asidan: Argentina, Braziliya, Kolumbiya, Ekvador, AQSH, Meksika, Kanada.
Yevropadan: Germaniya, Fransiya, Niderlandiya, Shvetsiya, Norvegiya, Shveysariya, Bosniya.
Osiyo va Okeaniyadan: Yaponiya, Avstraliya.
Afrikadan: Marokash, JAR, Kot-d'Ivuar.
Olovli to‘qnashuvlar: Dastlabki juftliklar tayyor!
Guruhlardagi o‘rinlar aniq bo‘lishi bilan, pley-offning ilk sensatsion juftliklari ham shakllanib ulgurdi. Ushbu bahslar futbol ishqibozlariga haqiqiy real jang va sifatli futbol va’da qilmoqda:
JUFTLIKLAR
O‘yin haqida qisqacha
JAR — Kanada
Ikki xil qit’a, ikki xil uslub to‘qnashuvi. Jismoniy kuch va tezkorlik jangi!
Niderlandiya — Marokash
Haqiqiy "blokbaster"! Marokashliklarning tartibli himoyasi "uchar gollandlar"ning hujumlariga dosh bera olarmikan?
AQSH — Bosniya
Mezbonlar va Yevropaning xarakterli jamoasi o‘rtasidagi murosasiz bahs.
Braziliya — Yaponiya
"Sambachilar" va "Samuraylar" jangi! Yaponiyaning temirdek intizomi Braziliya sehrgarlariga qarshi.
Turnirda kutilmagan natijalar va yangi nomlar paydo bo‘lishda davom etmoqda. 3-turning qolgan uchrashuvlaridan keyin pley-off setkasi to‘liq shakllanadi va bizni bundan ham dahshatliroq qarama-qarshiliklar kutishi aniq! Siyqasi chiqqan bahslar ortda qoldi, endi xatoga o‘rin yo‘q — haqiqiy Jahon chempionati boshlanyapti!
…