Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!

·0·Sport
Pley-offni naqd qilgan 19 ta jamoa va ilk dahshatli juftliklar malum bo‘ldi!

Jahon chempionatida haqiqiy drama va ehtiroslar avjiga chiqmoqda! Ayni paytda guruh bosqichining hal qiluvchi va o‘ta shiddatli 3-tur o‘yinlari qizg‘in davom etyapti. Muxlislar uchun eng qiziqarli va intizorlik bilan kutilgan palla — pley-off chiptalarini rasmiylashtirish jarayoni boshlandi.

So‘nggi uchrashuvlar natijasiga ko‘ra, mundialning 1/16 final bosqichiga yo‘llanma olgan baxtli terma jamoalar soni 19 taga yetdi!

Pley-offga yo‘l olgan «top-19»lik

Galdagi bosqich masalasini muddatidan oldin hal qilib, o‘z muxlislariga xotirjamlik sovg‘a qilgan terma jamoalar ro‘yxati ancha salobatli ko‘rinish olgan. Ular orasida ham grandlar, ham turnir sensatsiyalari bor:

  • Amerika qit’asidan: Argentina, Braziliya, Kolumbiya, Ekvador, AQSH, Meksika, Kanada.

  • Yevropadan: Germaniya, Fransiya, Niderlandiya, Shvetsiya, Norvegiya, Shveysariya, Bosniya.

  • Osiyo va Okeaniyadan: Yaponiya, Avstraliya.

  • Afrikadan: Marokash, JAR, Kot-d'Ivuar.

Olovli to‘qnashuvlar: Dastlabki juftliklar tayyor!

Guruhlardagi o‘rinlar aniq bo‘lishi bilan, pley-offning ilk sensatsion juftliklari ham shakllanib ulgurdi. Ushbu bahslar futbol ishqibozlariga haqiqiy real jang va sifatli futbol va’da qilmoqda:

JUFTLIKLAR

O‘yin haqida qisqacha

JAR — Kanada

Ikki xil qit’a, ikki xil uslub to‘qnashuvi. Jismoniy kuch va tezkorlik jangi!

Niderlandiya — Marokash

Haqiqiy "blokbaster"! Marokashliklarning tartibli himoyasi "uchar gollandlar"ning hujumlariga dosh bera olarmikan?

AQSH — Bosniya

Mezbonlar va Yevropaning xarakterli jamoasi o‘rtasidagi murosasiz bahs.

Braziliya — Yaponiya

"Sambachilar" va "Samuraylar" jangi! Yaponiyaning temirdek intizomi Braziliya sehrgarlariga qarshi.

Turnirda kutilmagan natijalar va yangi nomlar paydo bo‘lishda davom etmoqda. 3-turning qolgan uchrashuvlaridan keyin pley-off setkasi to‘liq shakllanadi va bizni bundan ham dahshatliroq qarama-qarshiliklar kutishi aniq! Siyqasi chiqqan bahslar ortda qoldi, endi xatoga o‘rin yo‘q — haqiqiy Jahon chempionati boshlanyapti!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldiKot-d’Ivuar tarixda ilk bor Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma oldiBugun, 11:55Joze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydiJoze Mourinyo faoliyatidagi eng alamli magʻlubiyatni aytdi: u bitta oʻyinni qayta oʻtkazishni istaydiBugun, 11:54Turkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiTurkiya AQSHni mag‘lub etdi, ammo turnir bilan xayrlashdiBugun, 11:30Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 11:29Eldor Shomurodov «Fenerbahche»ga o‘tishi mumkinmi?Eldor Shomurodov «Fenerbahche»ga o‘tishi mumkinmi?Bugun, 11:11Mourino «Real»ga qaytishining asosiy sababini aytdi...Mourino «Real»ga qaytishining asosiy sababini aytdi...Bugun, 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi