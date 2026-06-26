Arsenal Bruno Guimaraes uchun kurashni kuchaytirmoqda: Londonliklar yangi taklif tayyorladi

·53·Sport
Arsenal Bruno Guimaraes uchun kurashni kuchaytirmoqda: Londonliklar yangi taklif tayyorladi

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Guimaraesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat boshladi. London klubi braziliyalik yulduz uchun dastlabki 55 million funt sterling miqdoridagi taklifni amalga oshirdi, biroq bu soʻrov rad etildi. Shunga qaramay, Mikel Arteta jamoasi taslim boʻlish niyatida emas va tez orada yaxshilangan taklif bilan chiqishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Globo nashri xabariga koʻra, Arsenal sport direktori Andrea Berta ushbu transferni amalga oshirishda asosiy tashabbuskor boʻlib turibdi. Berta Madridning Atletiko klubidagi faoliyati davomidan buyon Bruno Guimaraesning oʻyinlarini yaqindan kuzatib keladi. Endilikda u futbolchini "kanonirlar"ning markaziy chizigʻini kuchaytirish uchun ideal nomzod deb hisoblamoqda.

Nyukaslning qatʼiy pozitsiyasi

Nyukasl Yunayted rahbariyati oʻz sardorini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. 28 yoshli futbolchi jamoaning taktik sxemasida hal qiluvchi rol oʻynaydi va muxlislarning sevimlisiga aylangan. Qolaversa, uning klub bilan 2028-yilning iyuniga qadar amal qiladigan shartnomasi borligi "hakkalar"ga muzokaralarda ustunlik bermoqda. Saudiya Arabistoni investitsiya jamgʻarmasi (PIF) egalik qiladigan klub hozircha moliyaviy bosim ostida emas va oʻzining eng yaxshi oʻyinchisini sotishga ehtiyoj sezmayapti.

Shunga qaramay, Nyukasl kelasi mavsumda Yevropa musobaqalarida ishtirok etmasligi transfer ehtimolini oshirishi mumkin. Chempionlik unvonini himoya qilayotgan Arsenal kabi klubdan tushgan taklif har qanday futbolchi uchun jozibali koʻrinishi tabiiy. Goal.com maʼlumotiga koʻra, London klubi taklif qilayotgan yangi moliyaviy paket Nyukaslning irodasini jiddiy sinovdan oʻtkazishi kutilmoqda.

Jahon chempionatidagi yorqin oʻyin

Bruno Guimaraes ayni damda 2026-yilgi Jahon chempionatida Braziliya terma jamoasi safida oʻz mahoratini namoyish etmoqda. U guruh bosqichida jamoasining eng yaxshi oʻyinchilaridan biriga aylandi. Xususan, Shotlandiyaga qarshi bahsda ikkita golli uzatmani amalga oshirib, jami assistlari sonini uchtaga yetkazdi. Uning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki transfer qiymati yanada oshishiga xizmat qilmoqda.

Oʻtgan mavsumda yarim himoyachi Nyukasl safida barcha musobaqalarda 41 ta oʻyinda maydonga tushib, 17 ta golli harakatda (gol va assist) ishtirok etgan. Mikel Arteta aynan uning toʻpni nazorat qilish qobiliyati va taktik intizomini yuqori baholamoqda. Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Braziliya terma jamoasining Yaponiya bilan boʻladigan pley-off bahsiga qaratgan boʻlsa-da, klublar oʻrtasidagi muloqotdan xabardor ekani aytilmoqda.

ArsenalNyukaslBruno GuimaraesTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchi«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchiBugun, 14:05Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 14:05Joze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdiJoze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdiBugun, 13:36Angliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majburAngliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majburBugun, 13:19Neymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldiNeymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldiBugun, 13:14Kuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiKuman Marokash oldidan futbolchilarini jiddiy ogohlantirdiBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi