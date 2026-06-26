Arsenal Bruno Guimaraes uchun kurashni kuchaytirmoqda: Londonliklar yangi taklif tayyorladi
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Guimaraesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat boshladi. London klubi braziliyalik yulduz uchun dastlabki 55 million funt sterling miqdoridagi taklifni amalga oshirdi, biroq bu soʻrov rad etildi. Shunga qaramay, Mikel Arteta jamoasi taslim boʻlish niyatida emas va tez orada yaxshilangan taklif bilan chiqishga hozirlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Globo nashri xabariga koʻra, Arsenal sport direktori Andrea Berta ushbu transferni amalga oshirishda asosiy tashabbuskor boʻlib turibdi. Berta Madridning Atletiko klubidagi faoliyati davomidan buyon Bruno Guimaraesning oʻyinlarini yaqindan kuzatib keladi. Endilikda u futbolchini "kanonirlar"ning markaziy chizigʻini kuchaytirish uchun ideal nomzod deb hisoblamoqda.
Nyukaslning qatʼiy pozitsiyasiNyukasl Yunayted rahbariyati oʻz sardorini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. 28 yoshli futbolchi jamoaning taktik sxemasida hal qiluvchi rol oʻynaydi va muxlislarning sevimlisiga aylangan. Qolaversa, uning klub bilan 2028-yilning iyuniga qadar amal qiladigan shartnomasi borligi "hakkalar"ga muzokaralarda ustunlik bermoqda. Saudiya Arabistoni investitsiya jamgʻarmasi (PIF) egalik qiladigan klub hozircha moliyaviy bosim ostida emas va oʻzining eng yaxshi oʻyinchisini sotishga ehtiyoj sezmayapti.
Shunga qaramay, Nyukasl kelasi mavsumda Yevropa musobaqalarida ishtirok etmasligi transfer ehtimolini oshirishi mumkin. Chempionlik unvonini himoya qilayotgan Arsenal kabi klubdan tushgan taklif har qanday futbolchi uchun jozibali koʻrinishi tabiiy. Goal.com maʼlumotiga koʻra, London klubi taklif qilayotgan yangi moliyaviy paket Nyukaslning irodasini jiddiy sinovdan oʻtkazishi kutilmoqda.
Jahon chempionatidagi yorqin oʻyinBruno Guimaraes ayni damda 2026-yilgi Jahon chempionatida Braziliya terma jamoasi safida oʻz mahoratini namoyish etmoqda. U guruh bosqichida jamoasining eng yaxshi oʻyinchilaridan biriga aylandi. Xususan, Shotlandiyaga qarshi bahsda ikkita golli uzatmani amalga oshirib, jami assistlari sonini uchtaga yetkazdi. Uning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki transfer qiymati yanada oshishiga xizmat qilmoqda.
Oʻtgan mavsumda yarim himoyachi Nyukasl safida barcha musobaqalarda 41 ta oʻyinda maydonga tushib, 17 ta golli harakatda (gol va assist) ishtirok etgan. Mikel Arteta aynan uning toʻpni nazorat qilish qobiliyati va taktik intizomini yuqori baholamoqda. Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Braziliya terma jamoasining Yaponiya bilan boʻladigan pley-off bahsiga qaratgan boʻlsa-da, klublar oʻrtasidagi muloqotdan xabardor ekani aytilmoqda.
…