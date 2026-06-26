Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»

·0·Sport
Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»

Angliyalik UFC jangchisi Peddi Pimblett sobiq chempion Iliya Topuriyaning Jastin Getjiga qarshi jangdagi mag‘lubiyati haqida keskin fikr bildirdi.

Pimblettning aytishicha, Topuriya faoliyati davomida ilk bor jiddiy ruhiy sinovga duch keldi. U shu vaqtgacha oktagonda doimo raqiblariga bosim o‘tkazib, janglarni nazorat qilib kelgan.

«Iliya Jastinga mag‘lub bo‘lguniga qadar hech qachon o‘zini qayta tiklashga majbur bo‘lmagan. Topuriya har doim “bolg‘a” edi va hech qachon “mix” bo‘lish qanday ekanini his qilmagandi», — dedi Pimblett.

Angliyalik jangchi o‘z tajribasida og‘ir mag‘lubiyatdan keyin yanada kuchli bo‘lib qaytish mumkinligini anglaganini ta’kidladi. Biroq uning fikricha, Topuriya uchun bu jarayon ancha murakkab kechadi.

«Getji bilan jangdan keyin men avvalgidan ham kuchliroq va yaxshiroq bo‘lib qayta olish mumkinligini tushundim. Ammo, menimcha, Iliya endi hech qachon avvalgi holatiga qaytmaydi. Chunki uning egosi sindi», — deya qo‘shimcha qildi u.

Pimblett Topuriyaning o‘ziga bo‘lgan ishonchi haddan tashqari yuqori bo‘lganini ham eslab o‘tdi.

«Esingizda bo‘lsa, Topuriya jangdan ancha oldin ijtimoiy tarmoqlardagi rekordini o‘zgartirib qo‘ygan edi», — deya Pimblettning so‘zlarini keltirdi MMA Fighting nashri.

Eslatib o‘tamiz, Iliya Topuriya va Jastin Getji o‘rtasidagi to‘qnashuv Oq uyda tashkil etilgan UFC turniri doirasida bo‘lib o‘tdi. Unda amerikalik jangchi muddatidan avval g‘alaba qozondi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 15:05Arda Guler: «Juda yomon o‘ynadim, tanqidlar adolatli»Arda Guler: «Juda yomon o‘ynadim, tanqidlar adolatli»Bugun, 14:15«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchi«Real» Enso Fernandes uchun ikki futbolchisini taklif qilmoqchiBugun, 14:05Joze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdiJoze Mourinyo oʻzining sovrinlar kolleksiyasiga yangi «unvon» qoʻshdiBugun, 13:36Angliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majburAngliya terma jamoasi Panama bilan bahsda asosiy tarkibni tushirishga majburBugun, 13:19Neymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldiNeymarning Braziliya terma jamoasiga qaytishi keskin tanqidlarga sabab boʻldiBugun, 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi