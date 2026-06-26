Chelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildi

·51·Sport
Chelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildi

AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionati nafaqat shiddatli bahslari, balki kutilmagan eʼtiroflari bilan ham muxlislar eʼtiborini tortmoqda. Chelsi klubi va Portugaliya terma jamoasi vingeri Pedro Neto turnirning eng kelishgan futbolchisi deb topildi. Bu norasmiy unvon ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻldi va futbolchining oʻzi ham Floridada oʻtkazilgan matbuot anjumanida bunga munosabat bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Portugaliya terma jamoasining matbuot kotibi Netoni OAV vakillariga "Jahon chempionatining eng chiroyli oʻyinchisi" sifatida tanishtirgach, futbolchi bu xabarni hazil va oʻziga boʻlgan yuqori ishonch bilan qarshi oldi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday eʼtirof nafaqat u uchun, balki butun jamoa uchun kutilgan holat boʻlgan. Pedro Netoning bu samimiy va hazilomuz javobi jurnalistlarning kulgisiga sabab boʻldi.

"Toʻgʻrisi, bu men uchun mutlaqo kutilmagan yangilik emas! Bu mutlaqo tabiiy hol deb oʻylayman. Kiyinish xonasida ham bu mavzu muhokama qilinmadi, chunki jamoadoshlarim bir ovozdan mening eng kelishgan ekanligimga allaqachon kelishib boʻlishgan", — deya hazillashdi Chelsi hujumchisi oʻzining yangi maqomiga toʻxtalib.

Ronaldo va Oʻzbekiston ustidan qozonilgan gʻalaba

Tashqi koʻrinishi haqidagi savollardan soʻng, Neto asosiy eʼtiborni maydondagi harakatlarga qaratdi. Xususan, u Portugaliyaning Oʻzbekiston terma jamoasi ustidan qozonilgan 5:0 hisobidagi yirik gʻalabasiga toʻxtalib oʻtdi. Mazkur bahsda dubl qayd etgan jamoa sardori Cristiano Ronaldo haqida gapirar ekan, Neto faxriy hujumchining gollarga boʻlgan ishtiyoqi butun jamoani ruxlantirishini taʼkidladi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Neto Ronaldoning har bir goldan soʻng yanada kuchliroq motivatsiya olishini alohida qayd etgan. "Butun jamoa u uchun xursand boʻldi. Biz uning gollar bilan yashashini va bunga qanchalik bogʻlanib qolganini yaxshi bilamiz. Dunyoning eng yaxshi futbolchisi oʻzi yoqtirgan ishni qilayotganini koʻrish bizga zavq bagʻishlaydi. Unga Jahon chempionatida gol urishga yordam berish biz uchun qoʻshimcha masʼuliyat va motivatsiyadir", — dedi vinger.

Guruhdagi vaziyat va Kolumbiyaga qarshi bahs

Hozirda Portugaliya terma jamoasi "K" guruhida Kolumbiyadan ikki ochko ortda qolgan holda ikkinchi oʻrinda bormoqda. Guruh gʻolibligini aniqlab beradigan hal qiluvchi bahs oldidan Neto jamoaning kayfiyati aʼlo darajada ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Roberto Martinez shogirdlari pley-offda osonroq raqib tanlash uchun matematik hisob-kitoblar bilan shugʻullanmoqchi emas.

"Baʼzida ikkinchi yoki uchinchi oʻrinni egallasak, kimga qarshi tushishimiz mumkinligi haqidagi ssenariylarni koʻrib chiqamiz. Biroq asosiysi — gʻoliblik mentalitetini saqlab qolish. Biz eng yaxshisi boʻlishni istaymiz va Kolumbiyaga qarshi faqat birinchi oʻrinni egallash uchun maydonga tushamiz", — deya qoʻshimcha qildi Pedro Neto.

Oʻzbekiston terma jamoasi ustidan qozonilgan yirik gʻalabadan soʻng, Kolumbiyaga qarshi oʻyin Portugaliya uchun haqiqiy sinov boʻlishi kutilmoqda. Janubiy Amerika vakillari ham ajoyib sport formasida ekani inobatga olinsa, ushbu toʻqnashuv guruh bosqichining eng qiziqarli uchrashuvlaridan biriga aylanadi. Neto uchun esa bu oʻyin nafaqat OAV yulduzi, balki katta sahnalarda natija koʻrsata oladigan yetakchi ekanini isbotlash uchun imkoniyatdir.

Pedro NetoCristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»Bugun, 18:21Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 18:19Joze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaJoze Mourinyu va Kylian Mbappe: Real Madrid yangi davrga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 16:56Real Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkinReal Madrid va Inter oʻrtasida yirik almashuv: Nico Paz Alessandro Bastoni transferiga kalit boʻlishi mumkinBugun, 16:33Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilmoqda: Transfer tafsilotlariLiverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilmoqda: Transfer tafsilotlariBugun, 15:58Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»Bugun, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi