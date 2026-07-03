Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?
Jahon chempionati sabab yuzaga kelgan tanaffusdan so‘ng Superliga bahslari qayta boshlanish arafasida.
Jamoalar mavsumning navbatdagi qismiga tayyorgarlik ko‘rar ekan, bir qator klublarda jiddiy tarkibiy o‘zgarishlar amalga oshirildi.
«Andijon» to‘rt futbolchi bilan xayrlashdi
«Andijon» klubi bir vaqtning o‘zida to‘rt futbolchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qildi.
Jamoani quyidagi o‘yinchilar tark etdi:
Rahimjon Davronov;
Jamshid Boltaboyev;
Ibrohim Yo‘ldoshev;
Igor Golban.
Rahimjon Davronov ko‘p o‘tmay yangi jamoasini ham topdi. «Qo‘qon-1912» klubi darvozabonning transferini rasman e’lon qildi.
«Navbahor»da ham o‘zgarishlar bor
Namanganning «Navbahor» klubi Katulondi Kati va Sherzod G‘ulomjonov bilan xayrlashdi.
Shu bilan birga, «lochinlar» tarkibni yangi futbolchi bilan kuchaytirdi. Joel Kojo rasman «Navbahor» safiga qo‘shildi.
To‘rt futbolchi «Dinamo»dan ketdi
Samarqandning «Dinamo» jamoasida ham katta o‘zgarishlar kuzatildi.
Klubni quyidagi futbolchilar tark etdi:
Ulug‘bek Hoshimov;
Til Mavretich;
Mahamadu Dembele;
Dramane Salu.
Superliga qachon qayta boshlanadi?
Jahon chempionati tufayli yuzaga kelgan tanaffusdan keyin Superliga bahslari 16 iyul kuni qayta start oladi.
Klublardagi transferlar va tarkibiy o‘zgarishlar mavsumning keyingi qismidagi kuchlar nisbatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
…