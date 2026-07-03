Xorijdagi talabalarga O‘zbekiston brendi uchun grant beriladi

·42·O‘zbekiston
Xorijdagi talabalarga O‘zbekiston brendi uchun grant beriladi

Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonning turistik va eksport salohiyatini oshirishga hissa qo‘shayotgan yoshlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yangi tizim yo‘lga qo‘yilishini ma’lum qildi.

Tashabbus xorijiy oliygohlarda tahsil olayotgan 150 mingdan ortiq o‘zbekistonlik talabani qamrab olishi kutilmoqda.

Yangi dastur doirasida yoshlar O‘zbekiston tarixi, madaniyati va sayyohlik imkoniyatlari haqida xorijiy tillarda raqamli materiallar tayyorlaydi. Bu ishlar uchun har yili 20 milliard so‘m ajratiladi.

Xorijda o‘qiyotgan talabalarga o‘zi yashayotgan mamlakat bozorini tahlil qilish, O‘zbekistonning turistik yo‘nalishlarini taqdim etish va mahalliy mahsulotlarni targ‘ib qilish uchun grantlar beriladi.

Shu orqali chet tillarini biladigan 650 ming nafar yoshning bilim va imkoniyatlarini daromad manbaiga aylantirish, ularni O‘zbekistonning xorijdagi norasmiy elchilari sifatida jalb qilish maqsad qilingan.

Dastur talabalarga o‘qish davomida qo‘shimcha daromad topish imkonini beradi. Ular tahsil olayotgan davlatlarda O‘zbekistonning sayyohlik salohiyati va mahsulotlarini targ‘ib qilish bilan shug‘ullanadi.

Shavkat MirziyoyevO‘zbekistonXorijdagi talabalarTurizmEksportGrantlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda kimlar ko‘proq umr ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda kimlar ko‘proq umr ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldiBugun, 09:50Jahon chempionati O‘zbekistonni dunyoga yanada tanitdiJahon chempionati O‘zbekistonni dunyoga yanada tanitdiKecha, 22:36Bugun tunda kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqdaBugun tunda kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqdaKecha, 22:01Shavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdiShavkat Mirziyoyevning Gurjistonga tashrifi: 23 yillik tanaffus barham topdiKecha, 21:34O‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiO‘zbekistonning JCH-2026 turizm kampaniyasi 1 milliarddan ortiq ko‘rildiKecha, 20:29Alisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdiAlisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdiKecha, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi