Ukraina hududlariga yangi zarbalar: qurbonlar bor
Rossiya 2 iyul kuni kunduzi va kechqurun Ukrainaning bir qator hududlariga yangi zarbalar berdi.
Ukraina rasmiylarining ma’lum qilishicha, hujumlar oqibatida kamida olti kishi halok bo‘lgan, 31 kishi esa jarohat olgan. Zarba berilgan obyektlar orasida turar joylar, tibbiyot va ta’lim muassasalari ham bor.
Yettita hudud hujumga uchradi
Mahalliy hokimiyatlar ma’lumotiga ko‘ra, hujumlar quyidagi hududlarni qamrab olgan:
Xerson;
Zaporijjya;
Mikolayiv;
Sumi;
Xarkiv;
Donetsk viloyati.
Ukraina rasmiylari ushbu zarbalarni Kiyevga amalga oshirilgan keng ko‘lamli tungi hujumning davomi sifatida baholamoqda.
Xersonda uch kishi halok bo‘ldi
Xerson shahri markazida fuqarolik avtomobiliga berilgan zarba oqibatida 41 yoshli erkak halok bo‘ldi.
Yana bir hujumda tibbiyot muassasasi nishonga olingan. Oqibatda 63 yoshli shifokor vafot etgan, hamshira esa jarohatlangan.
Kechqurun dalada o‘t o‘rayotgan mahalliy aholi vakili portlovchi jismga duch kelib halok bo‘lgani ham xabar qilindi.
Viloyat rahbariyatining bildirishicha, Xersonga dron hujumlari kun davomida bir necha marta takrorlangan.
Zaporijjyada bolalar ham jarohatlandi
Zaporijjyadagi zarbalar turar joy binosi, omborxona, pochta saralash markazi va sport majmuasiga to‘g‘ri kelgan.
Hujumlar natijasida yetti kishi jarohat olgan. Ular orasida 6, 7, 12 va 16 yoshli bolalar ham bor.
Dnipropetrovskda qariyb 40 ta zarba
Dnipropetrovsk viloyatida ikki kishi, jumladan yetti yoshli qizaloq halok bo‘lgan.
Yana to‘qqiz kishi jarohatlangan. Ular orasida 11 yoshli qiz va 14 yoshli o‘smir ham bor.
Mahalliy hokimiyat ma’lumotiga ko‘ra, viloyatga dronlar, artilleriya, aviabombalar va raketa orqali qariyb 40 ta zarba berilgan.
Natijada ko‘p qavatli va xususiy uylar, gimnaziya hamda avtomobillarga zarar yetgan.
Mikolayivda yonilg‘i shoxobchasi vayron bo‘ldi
Mikolayiv viloyatida dron zarbasi yonilg‘i quyish shoxobchasi yaqiniga to‘g‘ri kelgan.
Hujum oqibatida bir kishi halok bo‘lgan, yana yetti kishi jarohatlangan. Yonilg‘i shoxobchasi binosi vayron bo‘lib, xususiy uylar va transport vositalariga ham shikast yetgan.
Xarkivda turar joy binosi zararlandi
Xarkiv shahridagi zarbalardan biri ko‘p qavatli turar joy binosiga to‘g‘ri kelgan.
Hujum oqibatida uch kishi jarohat olgan. Shuningdek, yonilg‘i quyish shoxobchasi va bir nechta avtomobillarga zarar yetgan.
Sumiga aviatsiya bombalari tashlangan
Ukraina rasmiylariga ko‘ra, Sumi shahriga uchta boshqariladigan aviatsiya bombasi tashlangan.
Hodisadan keyin 11 kishi, jumladan uch nafar bola tibbiy yordamga murojaat qilgan. Maktab binosi jiddiy zararlangan, ammo hujum vaqtida o‘quvchilar binoda bo‘lmagan.
Shuningdek, dron pochta avtomobiliga zarba berishi oqibatida haydovchi va pochta xodimi jarohatlangan.
Kramatorskda avtomobil nishonga olindi
Donetsk viloyatining Kramatorsk shahrida dron yengil avtomobilga zarba bergan.
Oqibatda bir kishi jarohatlangani ma’lum qilindi.
Kiyevdagi tungi hujumning davomi
Ukraina rasmiylari 2 iyul kuni sodir bo‘lgan hujumlarni poytaxt Kiyevga o‘tar kechasi amalga oshirilgan ommaviy zarbaning davomi deb hisoblamoqda.
Ularning ta’kidlashicha, Kiyevga qilingan tungi hujum qurbonlar soni bo‘yicha urush boshlanganidan buyon poytaxtda kuzatilgan eng og‘ir zarbalardan biri bo‘lgan.
…