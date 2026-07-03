Ukraina hududlariga yangi zarbalar: qurbonlar bor

·39·Dunyo
Ukraina hududlariga yangi zarbalar: qurbonlar bor

Rossiya 2 iyul kuni kunduzi va kechqurun Ukrainaning bir qator hududlariga yangi zarbalar berdi.

Ukraina rasmiylarining ma’lum qilishicha, hujumlar oqibatida kamida olti kishi halok bo‘lgan, 31 kishi esa jarohat olgan. Zarba berilgan obyektlar orasida turar joylar, tibbiyot va ta’lim muassasalari ham bor.

Yettita hudud hujumga uchradi

Mahalliy hokimiyatlar ma’lumotiga ko‘ra, hujumlar quyidagi hududlarni qamrab olgan:

  • Xerson;

  • Zaporijjya;

  • Dnipropetrovsk;

  • Mikolayiv;

  • Sumi;

  • Xarkiv;

  • Donetsk viloyati.

Ukraina rasmiylari ushbu zarbalarni Kiyevga amalga oshirilgan keng ko‘lamli tungi hujumning davomi sifatida baholamoqda.

Xersonda uch kishi halok bo‘ldi

Xerson shahri markazida fuqarolik avtomobiliga berilgan zarba oqibatida 41 yoshli erkak halok bo‘ldi.

Yana bir hujumda tibbiyot muassasasi nishonga olingan. Oqibatda 63 yoshli shifokor vafot etgan, hamshira esa jarohatlangan.

Kechqurun dalada o‘t o‘rayotgan mahalliy aholi vakili portlovchi jismga duch kelib halok bo‘lgani ham xabar qilindi.

Viloyat rahbariyatining bildirishicha, Xersonga dron hujumlari kun davomida bir necha marta takrorlangan.

Zaporijjyada bolalar ham jarohatlandi

Zaporijjyadagi zarbalar turar joy binosi, omborxona, pochta saralash markazi va sport majmuasiga to‘g‘ri kelgan.

Hujumlar natijasida yetti kishi jarohat olgan. Ular orasida 6, 7, 12 va 16 yoshli bolalar ham bor.

Dnipropetrovskda qariyb 40 ta zarba

Dnipropetrovsk viloyatida ikki kishi, jumladan yetti yoshli qizaloq halok bo‘lgan.

Yana to‘qqiz kishi jarohatlangan. Ular orasida 11 yoshli qiz va 14 yoshli o‘smir ham bor.

Mahalliy hokimiyat ma’lumotiga ko‘ra, viloyatga dronlar, artilleriya, aviabombalar va raketa orqali qariyb 40 ta zarba berilgan.

Natijada ko‘p qavatli va xususiy uylar, gimnaziya hamda avtomobillarga zarar yetgan.

Mikolayivda yonilg‘i shoxobchasi vayron bo‘ldi

Mikolayiv viloyatida dron zarbasi yonilg‘i quyish shoxobchasi yaqiniga to‘g‘ri kelgan.

Hujum oqibatida bir kishi halok bo‘lgan, yana yetti kishi jarohatlangan. Yonilg‘i shoxobchasi binosi vayron bo‘lib, xususiy uylar va transport vositalariga ham shikast yetgan.

Xarkivda turar joy binosi zararlandi

Xarkiv shahridagi zarbalardan biri ko‘p qavatli turar joy binosiga to‘g‘ri kelgan.

Hujum oqibatida uch kishi jarohat olgan. Shuningdek, yonilg‘i quyish shoxobchasi va bir nechta avtomobillarga zarar yetgan.

Sumiga aviatsiya bombalari tashlangan

Ukraina rasmiylariga ko‘ra, Sumi shahriga uchta boshqariladigan aviatsiya bombasi tashlangan.

Hodisadan keyin 11 kishi, jumladan uch nafar bola tibbiy yordamga murojaat qilgan. Maktab binosi jiddiy zararlangan, ammo hujum vaqtida o‘quvchilar binoda bo‘lmagan.

Shuningdek, dron pochta avtomobiliga zarba berishi oqibatida haydovchi va pochta xodimi jarohatlangan.

Kramatorskda avtomobil nishonga olindi

Donetsk viloyatining Kramatorsk shahrida dron yengil avtomobilga zarba bergan.

Oqibatda bir kishi jarohatlangani ma’lum qilindi.

Kiyevdagi tungi hujumning davomi

Ukraina rasmiylari 2 iyul kuni sodir bo‘lgan hujumlarni poytaxt Kiyevga o‘tar kechasi amalga oshirilgan ommaviy zarbaning davomi deb hisoblamoqda.

Ularning ta’kidlashicha, Kiyevga qilingan tungi hujum qurbonlar soni bo‘yicha urush boshlanganidan buyon poytaxtda kuzatilgan eng og‘ir zarbalardan biri bo‘lgan.

UkrainaRossiyaZaporizhzhiaDnipropetrovskKherson
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandiPxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandiBugun, 11:23Isyonchilarning qonli hujumi: amerikalik uchuvchi otib tashlandiIsyonchilarning qonli hujumi: amerikalik uchuvchi otib tashlandiBugun, 09:37Olimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidiOlimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidiBugun, 09:33Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Bugun, 02:46Venesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiVenesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiKecha, 22:10Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiZelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiKecha, 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi